Maalitykki ylisti Leijonien maagisinta pelaajaa – ”Lähteekö hän NHL:ään?”

Toni Rajala katsoi Pekingin ratkaisupelit katsomosta. Nyt hän on Leijonien ykköspyssy kotikisoissa.

Toni Rajala on Suomen paras maalintekijä neljällä täysosumallaan.

TAMPERE

Toni Rajala on noussut Leijonien yllättäväksi ykköspyssyksi MM-kotikisoissa.

Helmikuussa hän jäi Pekingin olympialaisissa sivuosaan ja seurasi ratkaisupelit katsomosta, kun Suomi voitti kultaa. Tampereellakin hän sai taistella paikasta kokoonpanossa.

Nyt Rajala on pannut kotikulmillaan hyrskyn myrskyn ja oli alkulohkossa Suomen paras maalintekijä neljällä maalilla.

31-vuotias Parkanon mies sinetöi Leijonille lohkovoiton upottamalla 3–0-maalin Tshekin verkkoon. Putki kulkee.

– Olen saanut hyvin itseluottamusta, kun on tullut onnistumisia. Se on iso juttu itselleni, että niitä on tullut, Rajala myönsi avoimeen tyyliinsä.

– Itseluottamus on kasvanut. Täällä Tampereella on muutenkin hyvä meininki pelata, kun on paljon tuttuja katsomossa. Siitä saa lisäenergiaa.

Rajala uskoo, että vahva loppukausi Sveitsin Bielissä siivitti hänet iskuun kotikisoissa.

– Pelit ovat sujuneet nousujohteisesti täälläkin. Tuntuu, että koko ajan luistaa paremmin ja paremmin!

Koko Leijonien peli luistaa vakuuttavaan tahtiin. Alkulohkon saldo oli kuusi voittoa ja tappio Ruotsille rankkareilla.

– Se oli totta kai tavoite, että otetaan lohkovoitto. Me saatiin se nyt – ja tästä on hyvä jatkaa, Rajala sanoi.

Tshekkiä vastaan voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Suomi iski nopeat maalit ja sammutti Tshekin kipinän, joka orasti hetken aikaa toisen erän alussa.

– Tämä oli ehjin pelimme tässä turnauksessa tähän mennessä.

Rajala sai maaliinsa maukkaan, jopa yllättävän nappisyötön peruspakki Mikael Seppälältä.

– Seppälähän on Tapparan paras pakki, Rajala julisti.

– Hän kiersi maalin takaa ja löysi minut kolmen tshekin takaa. Sieltä oli kiva putata sisään.

Toni Rajala sinetöi Suomen lohkovoiton ampumalla 3–0-maalin Marek Langhamerin selän taakse.

Suomi kohtaa torstain puolivälierissä Slovakian, joka jäi kahdesti Jukka Jalosen poppoon jalkoihin Pekingin olympialaisissa. Suomi voitti alkusarjan kohtaamisen maalein 6–2 ja puolusti välierissä vuorenvarman 2–0-voiton ilman hienouksia.

Rajala sanoi, ettei hirveästi muista tuosta Slovakiasta.

– Sen häkkipään minä muistan, hän naurahti TPS:sta tuttuun teinisensaatioon Juraj Slafkovskyyn viitaten.

– Onhan siellä taitavia pelaajia. Tomas Tatar ja näitä. Varmasti keskiviikkona katsomme videoita ja opiskelemme, miten he pelaavat. Mutta nautitaan tästä voitosta nyt ensin.

Rajalan ohella yksi Leijonien sankareista alkulohkossa oli maalivahti Jussi Olkinuora, joka piti häkellyttävät neljä nollapeliä. Viidessä ottelussa selän taakse meni vain yksi kiekko.

Olkinuora rullaa puolivälieriin kolmen nollapelin putkessa.

– Jussi on pelannut huikeasti. On ilo, että hän on ensi kaudella ehkä Bielin mies, ellei hän lähde NHL:ään, Rajala heitti.

Jos taalakaukalot eivät kutsu, 31-vuotias Olkinuora siirtyy Rajalan joukkuekaveriksi Sveitsiin.

Jussi Olkinuora piti alkulohkossa neljä nollapeliä. Edes David Pastrnak ei ohittanut Olkinuoraa.

Hallitseva olympiavoittaja Suomi oli MM-kotikisojen alla suurin kultasuosikki. Sitä se on edelleen.

Voiko Mikael Granlundin, Miro Heiskasen ja Esa Lindellin vahvistama joukkue edes hävitä?

– On tässä vielä muutama vuori kiivettävänä, mutta hyvällä tiellä ollaan. Kulta on tavoite, Rajala sanoi silmät loistaen.