Rumat taklaukset kuohuttivat isojen panosten MM-ottelussa – Toni Söderholm latasi suorat sanat: ”Kaikki tietävät sen”

Toni Söderholm tuohtui tuomaritoiminnasta.

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm voi olla tyytyväinen – ja onkin – siihen, miten hänen joukkonsa hoitivat MM-turnauksen alkulohkon.

Alkulohkon päätöspeli jäi kuitenkin kismittämään.

Saksa johti ottelua 2–1 mutta taipui Sveitsille voittomaalikisan jälkeen 3–4. Saksa olisi tarvinnut ottelusta kolmen pisteen voiton lohkovoittoon. Nyt se jäi kakkoseksi.

Sveitsin Fabrice Herzog selvisi toisessa erässä kaksiminuuttisella, kun hän teloi suomalaistaustaisen Samuel Soramiehen pää edellä laitaan. Päätöserässä Sveitsin Denis Malgin iski Saksan puolustajaa Leon Gawankea kyynärpäällä päähän.

Ilta-Sanomat kysyi Söderholmilta kyseenalaisista tuomioista.

Hän pysyi tyylilleen uskollisena eikä raivonnut tai korottanut isommin ääntään, mutta oli nähtävissä, että sisällä kuohui.

– Eivät ne olleet kyseenalaisia vaan selviä tilanteita, joissa jätettiin vihellykset viheltämättä. Kaikki tietävät sen. Siitä on turha tässä nyt marista, mutta meidät (valmentajat) pakotetaan joka kerta istumaan tuomarikoulutuksiin. Eihän niistä ole mitään hyötyä, Söderholm linjasi.

– Ihan sama tiedänkö minä säännöt vai en. Heidän, jotka ovat vastuussa, pitää tietää ja reagoida oikein. Näissä peleissä on isot panokset, nyt oli lohkovoitto panoksena. Meidän piti pelata viisi minuuttia ylivoimaa, mutta hups keikkaa, emme pelanneetkaan. He saivat sen aikana ylivoiman ja tekivät maalin.

Malgin iski Sveitsin 3–2-johtomaalin ajassa 38.31, kun Saksan kapteeni Moritz Müller istui jäähyllä.

Kiinnipitämisrangaistus oli sekin kyseenalainen ja tuli punapaitojen kapteenin Nico Hischierin kaaduttua kevyen näköisesti.

– Täysin myyty jäähy, Söderholm sanoi mutta lisäsi, ettei jaksa marista asiasta enempää.

Ottelun vihelsivät slovakialainen Peter Stano ja ruotsalainen Linus Öhlund.

Kapteeni Müller sanoi IS:lle, että joukkue voi olla tyytyväinen omaan suoritukseensa, vaikka ottelu kääntyi Sveitsille.

Tuomaritoimintaan hän ei halunnut ottaa kantaa.

– Peli on nopeaa. Tämä on mitä on. Se on asia, jota me emme voi kontrolloida, joskin olisimme toki tietyissä kohdissa toivoneet vähän enemmän, Müller muotoili.

Söderholmin luottomies on tyytyväinen joukkueen tähänastisiin esityksiin.

– Teimme hyvää työtä. 16 pistettä 21:stä. Olemme tyytyväisiä siihen. Nyt menemme seuraavaa peliä kohti.

Saksan puolivälierävastustaja ratkeaa illalla. Sveitsi kohtaa pudotuspeleissä ensimmäisenä Yhdysvallat.