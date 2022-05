Yllättävä paljastus Leijonien kulisseista – hän on MM-joukkueen hölösuu

Leijonien pukukopissa ääntä pitävät ysineloset.

Tampere

Leijonien MM-joukkue pursuaa kokemusta. Jukka Jalosen valmentamassa joukkueessa on 14 yli kolmekymppistä pelaajaa.

Joukkueen keski-ikä (29,8v vuotta) on turnauksen toiseksi korkein. Vain jääkiekon lilliputtimaa Iso-Britannia on jalkeilla vanhemmalla joukkueella.

Leijonien kapteenistossa esimerkkiä näyttävät kapteeni Valtteri Filppula, 38, sekä varakapteenit Mikael Granlund, 30, ja Marko Anttila, 36.

Tästä voisi helposti vetää johtopäätöksen, että Leijonien pukukopissa ääntä pitää konkariosasto, mutta tilanne on toinen.

Leijonien äänekkäin pukukoppipelaaja on todellinen yllätysnimi.

– Saku Mäenalanen on äänekkäin, ilmoittaa Leijonien konkaripuolustaja Atte Ohtamaa.

Ohtamaa, 34, tuntee Mäenalasen erityisen hyvin, sillä molemmat ovat pohjoisen poikia ja he edustivat tällä kaudella Oulun Kärppiä.

Mäenalanen, 27, on Leijonien kuudenneksi nuorin pelaaja. Mäenalanen esiintyy median edessä varautuneesti ja heittelee usein lyhyitä vastauksia, mutta pukukopin ovien takana suu käy tiuhaan.

– Koppi-Saku on erilainen kuin julkisuudessa näkyvä Saku, Ohtamaa paljastaa.

Annetaan miehen vastata itse.

Minkälainen on koppi-Saku?

– En tiedä olenko äänekkäin, voi olla, mutta ainakin huonoimmat jutut minulla on, virnistää Mäenalanen harjoitusten jälkeen.

– Tykkään olla kopissa äänessä, mutta ei multa hirveästi asiaa tule. Se on enemmän koomista kamaa. Ei mitään kauhean virallista. Täällä on mukavia äijiä. Mukava heittää vähän huumoria väliin ja pitää hyvää meininkiä yllä.

Leijonien kopin äänekkäimmät seremoniamestarit ovat samaa Mäenalasen edustamaa 1994 syntyneiden ikäluokkaa.

Malmössa nuorten MM-kultaa vuonna 2014 voittaneesta joukkueesta Mäenalasen lisäksi Mikko Lehtonen ja Ville Pokka ovat kuulemma Leijonien pukukopin kovimmat moottoriturvat.

– Ysineloset tykkäävät olla äänessä. En tiedä miksi, Mäenalanen naurahtaa.

Leijonien tehopuolustaja Mikko Lehtonen ottaa isoa roolia niin jäällä kuin jään ulkopuolella.

Leijonien sisäistä pistepörssiä tehoilla 2+6 johtava Lehtonen ja Pokka vastaavat myös Leijonien koppimusiikista.

– ”Bobi” ja Ville hoitavat sitä puolta hyvin. Sieltä tulee mielenkiintoista settiä laidasta laitaan. Paljon suomalaisia biisejä, joissa on huumoria mukana. Esimerkiksi Ramses II:n Villieläin on hieno ja kova biisi, Mäenalanen linjaa.

Pelipäivinä Leijonien kopissa pumpataan samoja, hyväksi havaittuja raitoja.

– Soittolistalla on aina samat biisit, jotka soivat ennen peliä. Kun lähdetään kopista, Zyn Zyn on ainakin yksi mikä soi ja toinen on Bella Ciao, Mäenalanen paljastaa.