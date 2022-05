Jysähtääkö Suomelle kammovastus heti puolivälierässä? Näin Leijonien seuraava vastustaja tänään ratkeaa

Suomen puolivälierävastustaja ratkeaa vasta iltaottelujen jälkeen. Todennäköisimmin vastaan tulee Kanada, Tanska tai Slovakia, mutta varmaa se ei ole.

Jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheen viimeiset ottelut pelataan tiistaina. Ennen päätöspäivää puolivälieräpareista on varmaa ainoastaan se, että kaikki on epävarmaa.

Tilanteen moninaisuudesta kertoo se, että erinomaisen lohkovaiheen pelannut Suomi taistelee lohkovoitosta, mutta saattaa passeleilla tuloksilla tippua vielä lohkonsa kolmanneksikin

Suomen vastustaja tulee todennäköisesti kolmikosta Tanska, Kanada tai Slovakia, mutta se voi myös olla Saksa tai Sveitsi.

Puolivälieriin selviää neljä parasta joukkuetta molemmista lohkoista. A-lohkon ykkönen pelaa B-lohkon nelosta vastaan, A-lohkonen kakkonen B-lohkon kolmosta vastaan ja niin edelleen.

Nyrkkisääntö on, että kahden joukkueen ollessa tasapisteissä ratkaistaan järjestys keskinäisen ottelun perusteella.

A-lohkon voittaja ratkeaa tiistain päiväottelussa. Saksa–Sveitsi alkaa 12.20. Saksa nousee lohkon voittoon, jos se voittaa Sveitsin varsinaisella peliajalla. Muutoin Sveitsi vie lohkon ja Saksa jää heikommille sijoille.

Yksi asia ratkeaa heti tämän ottelun päätyttyä. A-lohkon voittaja ei missään tapauksessa kohtaa Suomea puolivälierässä. Suomi kohtaa A-lohkon kakkosen jos se jää omassa B-lohkossaan kolmanneksi.

Saksan lopullinen sijoitus selviää vasta illalla. Jos Tanskan ja Kanada voittavat omat pelinsä varsinaisella peliajalla, vertaillaan kolmikon keskinäisiä tuloksia – Kanadalla on keskinäisistä peleistä paras maaliero.

Jos Tanska jää 3 pisteen voittoa heikompaan tulokseen ja Kanada voittaa myöhäispelissä Ranskan varsinaisella peliajalla, Kanada menee Saksan ohi lohkokakkoseksi keskinäisen ottelun voiton turvin.

A-lohkon kaksi viimeistä jatkopaikkaa ratkaistaan Tanskan (12 pistettä), Kanadan (12) ja Slovakian (9) välillä.

Tanska kohtaa Slovakian 16.20. Vain kolmen pisteen voitto nostaisi Slovakian tasapisteisiin Tanskan kanssa – ja keskinäinen ottelu asettaisi rankingissa ohi.

Kanada kohtaa päätösottelussaan Ranskan 20.20. Sille riittää pistekin jatkopaikkaan.

Lohkon tilanne menee kiharaiseksi, jos Slovakia ottaa kolmen pisteen voiton Tanskasta ja Ranska pystyisi ihmeen kaupalla samaan Kanadasta. Silloin kaikki kolme olisivat 12 pisteessä ja niin, että Tanskalla olisi voitto Kanadasta, Kanadalla Slovakiasta ja Slovakialla Tanskasta.

Tuolloin putoajan kohtalon ratkaisi keskinäisten ottelujen maaliero. Tanska löi Kanadan 3–2 ja Kanada Slovakian 5–1.

Eli: jos Kanada ottaa siis pisteenkin Ranskalta, niin Tanskalle riittää piste Slovakiaa vastaan jatkopaikkaan. Kahden joukkueen ollessa tasapisteissä Tanska olisi Kanadaa edellä.

Jos Leijonat siis voittaa oman lohkonsa on täysin mahdollista, että puolivälierässä tulee vastaan Kanada.

Entä Leijonien oma lohko?

B-lohkoa johtaa Suomi (16 pistettä), Ruotsi on toisena (15) ja Tshekki kolmantena (13). Yhdysvallat on kymmenellä pisteellään kiinni viimeisessä puolivälieräpaikassa ennen Latviaa (8), jolla on vielä teoreettinen mahdollisuus jatkopaikkaan.

Suomi ottaa lohkovoiton varmuudella, jos se lyö Tshekin varsinaisella peliajalla iltaottelussa. Jo päiväottelussa Ruotsi–Latvia (klo 12.20) selviää, tarvitseeko Suomi kolmen pisteen voiton vai riittääkö vähempi.

Jos Ruotsi lyö Latvian varsinaisella peliajalla, Suomen on lohkon voittaakseen pystyttävä samaan Tshekki-pelissä. Latvialla on Ruotsia vastaan panosta, sillä kolmen pisteen voitolla se taistelisi yhä jatkopaikasta.

Tshekki voi myös nousta Leijonien ohi, jos se lyö Suomen varsinaisella peliajalla. Jos samalla Ruotsi menee Suomen ohi voitolla Latviasta, Leijonat jäisi lohkon kolmoseksi.

Jos kävisi niin, että Tshekki, Suomi ja Ruotsi ovat kaikki tasapisteissä 16 pisteellä (Tshekki lyö Suomen varsinaisella peliajalla, Ruotsi häviää jatkoajalla Latvialle), voittaisi keskinäisten ottelujen vertailun perusteella Ruotsi lohkon ja Tshekki olisi kakkonen, koska Suomi olisi tässä tilanteessa hävinnyt sekä Ruotsille että Tshekille.

Kaikkien kolmen joukkueen panokset ovat siis tiedossa, kun kiekko tippuu jäähän Tampereella 20.20.

USA on menee varmuudella viimeisenä lohkosta jatkoon, kunhan se ottaa Norjalta (klo 16.20) vähintään pisteen. Tasapisteissä USA menisi jatkoon, koska se löi Latvian keskinäisessä ottelussa.

Lohkojen tilanteet sekä tiistain otteluohjelman näet alta.

Artikkeliin on tarkennettu klo 12.58 A-lohkon tulosyhdistelmiä.