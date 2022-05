Kari Jalosen Tshekki isoon voittoon – tätä se tarkoittaa Leijonille, tiistaina valtavat panokset!

MM-kisojen mahdolliset puolivälieräparit alkavat vähitellen muovautua.

Tshekki voitti Yhdysvallat maanantain MM-ottelussa Tampereella.

Värikäs kamppailu päättyi lukemiin 1–0.

Näin asetelmat ja panokset tiistain viimeiselle lohkokierrokselle selkeytyivät hieman. Kari Jalosen joukkojen voitto tarkoittaa, että Suomi voi yhä paitsi voittaa lohkonsa myös pudota kolmannelle sijalle.

MM-puolivälierät pelataan niin, että A-lohkon ykkönen pelaa B-lohkon nelosta vastaan, A-lohkonen kakkonen B-lohkon kolmosta vastaan ja niin edelleen.

Tilanne on nyt se, että Suomi johtaa B-lohkoa (16 pistettä), Ruotsi on toisena (15) ja Tshekki kolmantena (13). Yhdysvallat on kymmenellä pisteellään kiinni viimeisessä puolivälieräpaikassa ennen Latviaa (8), jolla on vielä teoreettinen mahdollisuus jatkopaikkaan.

Ruotsi kohtaa tiistaina päiväpelissä Latvian. Jos ennakkosuosikki Ruotsi voittaa ottelun varsinaisella peliajalla, Suomelta vaaditaan illan Tshekki-kohtaamisesta myös voitto lohkon ykkössijaan.

Jos Tshekki ottaisi Suomesta suoran kolmen pisteen voiton – ja Ruotsi voittaa aiemmin päivällä Latvian, Leijonat tippuu lohkossa kolmossijalle. Ruotsi voittaisi lohkon, ja Tshekki olisi keskinäisen pelin voiton turvin Suomen edellä tasapisteissä.

A-lohkon tilanne on sellainen, että B-lohkon voitolla Leijonat saisi puolivälierävastustajakseen luultavasti päätöskierroksen ottelun Slovakia–Tanska-pelin voittajan.

Muussa tapauksessa puolivälierävastustaja on mitä luultavimmin Kanada, Saksa tai Sveitsi.

Kaikki kuusi otteluaan voittanut lohkokärki Sveitsi (18 pistettä) ja Saksa (15) kohtaavat tiistaina päiväpelissä. Kanada (12) kohtaa vielä maanantai-iltana Tanskan (9) ja tiistai-iltana Ranskan (5).

Maanantaina varmistui myös, että Italia putoaa ensi kevääksi ns. B-sarjaan. Kazakstan voitti Italian A-lohkon peränpitäjien välienselvittelyssä ja säilyttää näin paikkansa MM-kisojen ylimmällä tasolla.