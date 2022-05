Kommentti: Leijonissa yksi on ylitse muiden – Miro Heiskanen haastaa Jukka Jalosen uudella tavalla

Miro Heiskasella on poikkeuksellinen kyky rikkoa kaavaa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Miro Heiskanen on huippuiskussa.

Tampere

Leijonafaneille on tarjolla harvinaista herkkua Tampereella pelattavissa MM-kisoissa.

MM-kultasuosikki Leijonat koostuu Euroopassa pelaavien huippupelaajien lisäksi pienilukuisesta, mutta laadukkaasta NHL-kavalkadista.

Yksi on ylitse muiden. Dallas Starsin tähtipuolustaja Miro Heiskanen on Leijonien paras yksilö. 22-vuotias espoolainen on myös MM-turnauksen paras puolustaja.

Taito-ominaisuuksiltaan ja NHL-statukseltaan Heiskanen on kaikkien aikojen laadukkain Leijonien takalinjoilla nähty puolustaja.

Dallasin nuori franchise-puolustaja on MM-jäillä samalla kiehtova ”laboratoriokoe” Jukka Jalosen tarkkanäköisesti viritetyssä kollektiivissa.

MM-kisojen viimeisen viikon aikana on kiinnostavaa seurata, miten paljon Jalonen on valmis tinkimään pelitavallisista jutuista ja antamaan Heiskaselle vapauksia.

Heiskanen pystyy MM-kotikisojen virallista slogania (making miracles) mukaillen ihmeisiin jäällä paikan tullen, mutta minkä verran Heiskanen saa valmennukselta luvan luovia?

Kun Heiskanen hyppää askiin, sen huomaa piippuhyllylle asti. Tuolloin Leijonien hyökkäyspeli näyttää ajoittain erilaiselta.

Eikä nyt pidä ymmärtää väärin. Heiskanen ei ole sooloilija tai pelitapakarkuri. Nöyrempää ja vaatimattomampaa tähtipelaajaa saa hakea.

Tietenkin Heiskanen pyrkii pelaamaan Leijonien pelitavan edellyttämällä tavalla ja sitoutuu sovittuihin asioihin, mutta hänellä on myös poikkeuksellinen kyky rikkoa kaavaa.

Heiskanen on maailmanluokan luistelija ja yleispuolustaja, joka pystyy tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja kiekollisena.

Tästä on nähty näyttäviä esimerkkejä jo kahdessa Heiskasen pelaamassa MM-ottelussa – olkoonkin, että vastustajat olivat lilliputteja.

Heiskanen sai Britannian ja Itävallan pelaajat näyttämään pujottelukepeiltä, kun hän toi vaivattoman helposti kiekkoa yksinään ylös ja rakenteli hyökkäysalueella Leijonien peliä näppärillä syötöillä.

Komeiden yksilösuoritusten vastapainoksi Heiskanen sortui myös kiekonmenetyksiin, joista A-luokan maita vastaan kolisee omissa ennemmin tai myöhemmin.

Miro Heiskanen on kerännyt yhden syöttöpisteen kahdessa MM-ottelussa.

Dallas Starsin ja Leijonien välillä on pelitavallisesti valtameren kokoinen ero.

– Se ei ole vähän erityylistä, vaan täysin erityylistä, vertaa Leijonien toinen Dallasin luottopuolustaja Esa Lindell.

Suurimmat erot Dallasin ja Leijonien välillä liittyvät lähestymistapaan – kauniimmin sanottuna pelifilosofiaan.

Puolustussuuntaan erot eivät ole niin suuria. Dallas pelasi pudotuspeleissä Calgary Flamesia vastaan erittäin kurinalaista ja puolustusvoittoista jääkiekkoa. Trap tuli tutuksi. Dallas veti tiiviin 1–1–3-ohjauspelin kerta toisensa jälkeen keskialueelle pystyyn.

Dallasin puolustajien näkökulmasta katsottuna Leijonien trapissa seisominen on hieman erilaista. Leijonat pelaa Dallasia matalammalla 1–2–2-trapilla. Pakkiparien yhteistyö korostuu päätykiekkojen hakemisessa.

Kiekon kanssa Dallas pelaa vahvasti pystyyn ja pyrkii kääntämään peliä nopeasti riistojen jälkeen. Leijonat luottaa kiekonhallintaan ja selkeään pelin rytmittämiseen.

Heiskanen ja Lindell ovat tottuneet Dallasissa kääntämään peliä nopeasti, mutta Leijonissa pitää malttaa mielensä ja tunnistaa, milloin käännytään omiin ja kerätään joukot kasaan.

Dallasissa hyökkäyspeli on organisoitu eri tavalla kuin Leijonissa, missä kurinalaisuus leimaa niin puolustus- kuin hyökkäyspeliä. Leijonien pelitavassa hyökkääminen tapahtuu koko viisikon voimin tiiviillä etäisyyksillä.

Dallasissa Heiskanen saa soveltaa kiekon kanssa enemmän, koska etäisyydet ovat pidempiä ja hän pystyy nostamaan yksinään jalalla hyökkäyksiä syvältä omista kohti vastustajan hyökkäysaluetta. Tähän pystyvät vain harvat puolustajat NHL:ssä.

Isossa MM-kaukalossa Heiskasella on enemmän baanaa auki soolonousuihin ja luoviin ratkaisuihin, mutta Jalosen Leijonissa hyökkääminen perustuu toisteisuuteen.

On kiinnostava nähdä, miten Heiskanen saa parasta irti tässä viitekehyksessä.