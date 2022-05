Leijonien maalivahti Harri Säteri katosi mystisesti joukkueen parista – nyt hän kertoo, mistä oli kyse

Maalivahti Harri Säteri on toipunut vaivoistaan ja olisi valmis pelaamaan.

Tampere

Leijonien maalivahtitilanne sai odottamattomia käänteitä, kun Harri Säteri puuttui kokoonpanoista Britanniaa ja Itävaltaa vastaan pelatuista otteluista.

Säteri tulee mukaan tiistain Tsekki-otteluun, mutta puolustaja Sami Vatanen jää sivuun. Ville Pokka ottaa hänen paikkansa.

– Ihan satapinnainen, ei siinä mitään, Säteri sanoi joukkueen jääharjoituksen jälkeen maanantaina Tampereella.

– Pientä vaivaa oli ja varotoimenpiteenä huilattiin. Pientä fyysistä, mutta nyt ollaan taas täysillä mukana.

Säteri asuu Tampereella Teiskossa ja sai viettää sunnuntaista vapaapäivää käymällä kotona perheen parissa.

– Oli siisti päivä ja muksun kanssa sai pörrätä aika paljon. Hyvää vastapainoa lätkälle. Ei tarvitse paljon lätkää ajatella.

Pieni pelaamattomuus ja sitä kautta tullut tauko nosti Säterin pelihaluja.

– Into on piukassa ja tätä on odotettu, hän viittasi alkusarjan viimeiseen otteluun Tshekkiä vastaan ja sen jälkeen alkaviin puolivälieriin.

On hyvin mahdollista, että Jussi Olkinuoran ja Säterin tilanne meni käänteiseksi Pekingiin verrattuna. Silloin Olkinuora joutui sivuun ja menetti paikkansa ykkösenä. Nyt saattoi Säterille käydä samoin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen vahvisti, että Säteri tulee takaisin kokoonpanoon, mutta pelaavaa maalivahtia hän ei paljastanut.

– On huomenna (tiistaina) joukkueen mukana, jos ei tule mitään takapakkia, enkä usko siihen, Jalonen sanoi.

Puolustaja Sami Vatanen joutui jättämään harjoituksen väliin. Jalosen mukaan koronaa ei ole testien mukaan, mutta Vatanen joutui huilaamaan maanantain harjoitukset eikä pelaa tiistaina.

Yhdeksän puolustajan mukaan ottaminen antaa mahdollisuuden vaihdoksiin, kun Vatanen jää sivuun.

Samalla toinen ylivoima muuttuu hieman, koska Vatanen pelasi siinä yhdessä Miro Heiskasen kanssa.

Vapaapäivän jälkeinen harjoitus karisteli karstat pelaajien jäsenistä, ja samaan kiinnitti Jalonen huomionsa.

– Ihan ok. Ei huomannut, että olisi ollut vapaa kuten usein vapaapäivän jälkeen on hankaluuksia. Pojat olivat hyvällä ilmeellä ja hyvällä jalalla liikkeellä.

Tshekkiä vastaan Leijonilla on mahdollisuus varmistaa Tampereen lohkon ykköspaikka.

– Ainahan, kun huippujoukkueet ovat vastakkain, kova, tasainen peli siitä tulee. Maalin peli.

Jalonen vietti vaimonsa kanssa vapaata, mutta ei lähtenyt kotiin piipahtamaan, vaikka Riihimäelle olisi lyhyt matka.

– Silloin, kun ollaan kisoissa, silloin ollaan kisoissa. Kotona ehtii olla sitten myöhemmin, vaikka se kiva paikka onkin.

Joukkueen kapteeni Valtteri Filppula sai perheensä Tampereelle, mutta matka jatkui siitä mökille Tammelaan.

– Kävin uimassa ja saunassa, mutta suurimmaksi osaksi lepäilin, Filppula sanoi ja vahvisti järviveden olevan edelleen hyvin kylmää.

– Ei sitä voinut uinniksi sanoa, enemmänkin pulahtamista.