Saku Koivu nosti Leijonista kaksi nimeä esiin – nämä pelaajat ovat tehneet vaikutuksen

Saku Koivu kehui Leijonia ja kertoi suhteestaan Montrealiin.

TAMPERE

Saku Koivu on vaikuttunut Leijonien esityksistä Tampereen MM-kotikisoissa. Maajoukkueen entinen kapteeni ja yli tuhat NHL-ottelua pelannut Koivu on seurannut pelejä tarkkaan.

– Kun Suomen joukkuetta katsoo, siitä on aistittavissa sellainen joukkueena suorittaminen ja henki, Koivu kehuu.

– Siellä on aika paljon laajuutta.

Suomi on voittanut alkulohkon kuudesta ottelustaan viisi ja on kiinni lohkovoitossa ennen Ruotsia. Lohkon päätöskierros pelataan tiistaina, kun Leijonat kohtaa Tshekin.

Kun Koivulta kysyy, ketkä pelaajat ovat tehneet häneen kisoissa erityisen vaikutuksen, hän nostaa esiin kaksi Suomen pelaajaa: puolustajat Sami Vatasen ja Mikko Lehtosen.

– Vatasen Samin kanssa pelasimme aikoinaan NHL:ssä. On hienoa katsoa hänen otteitaan, Koivu sanoo.

Vatanen on tehnyt kisoissa tehot 1+3=4. Lehtonen puolestaan on Suomen paras pistemies saldollaan 2+6=8. Hän on pelaamassa itseään kisojen tähdistökentälliseen.

– Turusta tulevalla ”Bobi” Lehtosella on ollut kisoissa paljon positiivisia suorituksia, Koivu sanailee.

– Muutenkin Suomen pelissä on ollut paljon hyvää, minkä varaan voi rakentaa menestystä näissä kisoissa. Suunta on oikea.

Upean pelaajauransa jälkeen Turkuun palannut Koivu, 47, toimi vielä muutama vuosi sitten TPS:n juniorivalmentajana.

– Sen jälkeen olen nyt ollut koulujen aamujäillä kaksi, kolme kertaa viikossa. Olen nuorten valmentajien tukena ja apuna, hän kertoo.

Koivu on TPS:n hallituksen jäsen, kuten on myös Erkka Westerlund. Vahvojen taustavaikuttajien myötä Tepsin kurssi on taas nousussa. Kaksi peräkkäistä SM-liigan finaalipaikkaa on tästä osoitus.

– Olen taustalla ihan vain suunnittelussa mukana, Koivu sanoo omasta roolistaan ottamatta kunniaa itselleen.

– En osallistu suoraan liigajoukkueen operatiiviseen toimintaan tai harjoitteluun. Olen siinä vain tukena.

Koivu on aktiivisesti mukana Turun Ratapiha-hankkeessa yhdessä Supercell-miljonäärien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan kanssa. Projektin päämääränä on rakentaa uusi monitoimiareena rautatieaseman viereen.

Hanke on junnannut paikallaan.

– Mutta nyt on taas positiivisia signaaleja ilmassa. Odotamme, että tässä kesän ja syksyn aikana pääsemme viemään tätä täydellä teholla eteenpäin, Koivu sanoo.

Tavoitteena on viedä kaava päätöksentekoon ja saada radan alue rakentamiskelpoiseksi kesällä 2023.

– Jos kaikki menee tosi jouhevasti eteenpäin, ja seuraavan kahden vuoden aikana alkaisi rakentaminen, kaikki olisi valmista vuosien 2025 ja 2026 paikkeilla, Koivu laskee.

Yksi asia Koivua hieman harmittaa. Hän ei ole päässyt käymään Montrealissa muutamaan vuoteen.

– Tuntuu, että liian harvoin löytyy aikaa lähteä käymään siellä, Canadiensin suomalaislegenda sanoo.

– Mutta totta kai se suhde on olemassa, eikä se koskaan sieltä poistu. Niin pitkään olin siellä, ja ne vuodet merkitsivät niin paljon minulle.