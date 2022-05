Leijonien otteluiden vaisu tunnelma puhuttaa – näin vastaa MM-kisojen pääsihteeri

Leijonien peleihin myytiin noin 7000 pääsylippua arvonnoissa.

Tampere

Jääkiekon MM-turnauksen pääsihteeri Heikki Hietanen ihmettelee kritiikkiä Tampereen Nokia-areenan heikosta tunnelmasta.

Areenan fiilistä on moitittu hiljaiseksi kuin kirkossa. Yritysten on syytetty vallanneen kaikki liput itselleen ja tuoneen pelkkä ”katkarapukatsojia” paikalle.

Perinteisesti urheilussa on kutsuttu yritysten ostamia katsomolohkoja katkarapukatsomoiksi, jotka ovat täynnä, kun ottelut alkavat mutta ovat puolityhjiä ensimmäisen erätauon jälkeen.

– En ole tuollaisessa kirkossa ollut ikinä, Hietanen sanoi.

– Meillä on ollut hyvä tunnelma. Yritysihmiset osaavat nauttia pelistä ja tunnelmasta.

Hietanen korosti, ettei areenan paikkoja myyty läheskään kokonaan yrityksille.

– Valtaosa myytiin arvonnan kautta, mutta Ruotsi-peli on henkisesti sellainen, että kannustaminen saattaa unohtua, Hietanen viittasi alkusarjan kohtaamiseen, jonka Suomi hävisi voittolaukauskilpailussa.

Hietanen laskeskelee, että arvonnassa oli myyty noin 7 000 pääsylippua jokaiseen Suomen otteluun. Yrityksille, VIP-vieraille ja Kansainväliselle jääkiekkoliitolle jää noin 4 500 paikkaa.

– Ei se meidän vika ole muutenkaan, jos ihmiset eivät kannusta.

Jalkapallomaajoukkueella on Olympiastadionilla fanipääty, Pohjoiskaarre, josta on tullut käsite. Se on kasvanut merkittävän kokoiseksi fanijoukoksi, joka näkyy ja kuuluu myös vieraissa pelattavissa maaotteluissa.

Hietanen sanoi, että MM-turnaukseen suunniteltiin fanipäätyä vielä silloin, kun Nokia-areena ei ollut edes valmis.

– Ei se tahdo meillä toimia. Annoimme seisomapaikan ostaneille istumaliput. Seisomakatsomo blokkaa paikkoja yläriveiltä, mutta sitä mietittiin.

Hietanen ei lämpene ajatukselle, että Leijonille tulisi oma fanipääty vaikkapa ensi vuoden MM-turnaukseen, jos Suomi saa kisat yhdessä Latvian kanssa.

– Meillä ovat kaikki faneja, jotka ostavat lippuja.