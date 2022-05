Leijonatuomio: Tämä asia tappaa tunnelman Leijonien peleissä - ”Ei hyvä”

Leijonat piti toisen peräkkäisen nollapelin, kun Itävalta kaatui lauantaina maalein 3–0.

TAMPERE

Mukana raadissa ovat MM-kisoja tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Jussi Heimo.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Mainio ykköskenttä on selvästi Leijonien toimivin ja vaarallisin viisikko. Kun Mikael Granlund, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen, Mikko Lehtonen ja Juuso Hietanen ovat jäällä, kiekkoklinikka on pystyssä ja pelin painopiste tehtaan takuulla vastustajan päädyssä.

Leijonien ykköskenttä tekee kova jälkeä MM-jäillä.

Tämä toimi

Vastustajasta ja ottelusta riippumatta Leijonien kaikkea tekemistä leimaa kurinalaisuus. Jukka Jalosen luotsaama joukkue on erittäin sitoutunut kollektiivi lähtien tähtipelaajista pohjaketjujen tukipelaajiin asti. Sinivalkoinen voittokone suorittaa tasaisen varmasti.

Tämä meni vihkoon

Luotuihin paikkojen nähden maalinteon tehokkuus sakkasi Leijonilla. Tasoero oli suuri, mutta leijonapelaajien kesyt viimeistely-yritykset hyviltä tonteilta tekivät Itävallan 28-vuotiaasta maalivahdista David Kickertistä ”liian hyvän”. Hallintaan nähden ottelu pysyi ihmeen kauan maalin pelinä.

Tuus ny itte selittään...

Vinkkinä Nokia-areenan äänentoistovastaaville: kaiuttimet tykkäävät kun niitä käytetään. Jostain syystä Suomi–Itävalta-ottelun alkulämmittelyn aikana musiikki soi todella maltillisilla desibelilukemilla. Alkulämmittelyiden aikana musiikin pitää pauhata kunnolla ja pumpata fiilistä.

Loppulause

Napakka viikonloppu Leijonilta. Kaksi kliinistä voittoa heikoimmista vastustajista ilman ongelmia ja kokoonpano on löytänyt muotonsa. Leijonat lähtee alkusarjan päättävään Tshekki-otteluun vakaasta tilanteesta.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Toni Rajala on Leijonien velikulta, joka janoaa maaleja pilke silmäkulmassa. Itävaltaa vastaan hänellä oli useampi paikka, kunnes viimein kolmannessa erässä helähti. Komea laukaus painui kilpikäden puolelta yläkulmaan. Maali oli kotikulmillaan pelaavalle Rajalalle kisojen kolmas.

Toni Rajala upotti komean maalin.

Tämä toimi

Viikonlopun Britannia- ja Itävalta-pelit olivat asennetestejä, jotka Leijonat hoiti kiitettävin arvosanoin. Työmoraali ei pettänyt. Eikä maalivahtipeli. Jussi Olkinuora hoiti harvat tilanteet vuorenvarmasti. Toisen erän viimeisellä sekunnilla hän venytti patjansa Itävallan lähes varman alivoimamaalin eteen.

Tämä meni vihkoon

Leijonien ylivoima oli turnauksen alussa suorastaan murhaavaa, mutta nyt ruuti on kostunut. Itävaltaa vastaan Suomi sai kolme ylivoimaa – ja lähimpänä oli Itävallan alivoimamaali. Teemu Hartikainen teki ottelussa tehot 0+2, mutta hän ei saa maalihanoja millään auki. Tuska alkaa jo näkyä.

Tuus ny itte selittään...

Studio Julmahuvista ja Suomi-leffoista tuttu Tommi Korpela on ottanut rajun roolin MM-kisoissa. Hän pyörii joka erässä mediakuutiolla ”tuomaritanssissa”, jossa katsojan pitää matkia Korpelan repiviä liikkeitä, erilaisia tuomarin eleitä. Korpelan show on suorastaan hypnotisoiva ja tulee kohta varmaan jo uniin.

Tommi Korpela vetää MM-kisoissa tanssivan erotuomarin roolin.

Loppulause

Suomen sapluuna on kaikin puolin vakuuttava. Ainoa huolenaihe on Harri Säterin mystinen loukkaantuminen. Frans Tuohimaalla ei ole pelituntumaa, joten Säterin poissa ollessa kaikki on Jussi Olkinuoran varassa. Hän on hoitanut homman hyvin, mutta kaksi kuumaa vahtia toisi turvaa.

Jussi Heimo

Illan sankari

Onhan se jäätävää katseltavaa, kunTeemu Hartikainen saa hyökkäysalueella kiekon haltuunsa laidan lähellä. Päälle voi yrittää mennä kaksi – joskus kolmekin – vastustajan pelaajaa, silti vain ani harvoin kukaan sitä Suomen härältä riistettyä saa. Eikä ”Härskin” toiminta pelkäksi jagrmaiseksi suojaamiseksi jää. Sen jälkeen hän löytää lyhyemmällä tai pidemmällä syötöllä hyvällä prosentilla ketjukaverin lavan.

Tämä toimi

Suomi pelasi leppoisissa lauantain höntsyissäkin hyvää viisikkopeliä. Kukaan ei alkanut sooloilla ja kikkailla omiin nimiinsä, vaikka siihen olisi yksilötaitojen avulla ollut mahdollisuus. Kun muutama uinahdus ylivoimalla tuli, maalivahti Jussi Olkinuora pysyi skarppina ja piti huolta, ettei Itävalta niistä rokottanut. Viimeistään tämän esityksen jälkeen ei ole epäselvää, kuka Leijonien maalissa MM-kisojen tärkeimmissä otteluissa torjuu.

Jussi Olkinuora on torjunut kolme nollapeliä. Neljän ottelun jälkeen Olkinuoran torjuntaprosentti on jykevä 98,7.

Tämä meni vihkoon

Itävalta oli ottelun alusta asti vain pelailemassa. Suomi-ottelu oli selvästi heille vain yksi ottelu turnausohjelmassa. Suomi meni siihen mukaan ja jätti näyttämättä todellisen Leijonan luonteensa. Näennäisen ylivoimaisen hallinnan ohessa unohtui päättäväisyys maalipaikoissa. Verkko ei tälläkään kertaa venynyt vain sinnepäin sutaisemalla.

Tuus ny itte selittään…

Kuka ikinä IIHF:n tai MM-kisojen järjestelykomiteassa onkaan päättänyt ohjatusta yleisön buustaamisesta pelikatkoilla, hän on samalla tuhonnut lähes kokonaan spontaanin kannustuksen. Nytkin toisessa erässä yläkerran fanit yrittivät hienosti sytyttää väkeä ”alakerta huutakaa meille” -kannustuksella, mutta niinpä vain pelikatkolle ohjelmoitu teennäinen juonto tappoi sen kuin seinään. Kun lehtereillä on kotikisoissa paljon vain harvoin jääkiekko-otteluissa käyviä katsojia, pahimmillaan he luulevat, että areenassa ei voi huutaa kuin vain pyydettäessä. Ei hyvä!

Loppulause

Leijonien kollektiivi on puksuttanut harvinaisen harmonisesti kohti finaaliviikkoa. Maalivahtipeli ja erikoistilanteet toimivat, ketjukokoonpanot ovat hyvin hahmollaan. Jokerivetona valmennuksella on varaa tarvittaessa tiivistää puolustajien peluutusta ja hyödyntää vielä enemmän Esa Lindellin ja Miro Heiskasen suvereeniteettiä. Tekopaikkojen määrä vähenee ensi viikolla. Niistä pitää rokottaa tehokkaammin. Jos se onnistuu, torilla voidaan tavata viikon päästä sunnuntaina.