Leijonien hyökkääjä esitti tärkeän toiveen suomalaisille: ”Kun on kalliin lipunkin ostanut...”

Leijonien Toni Rajala on huomannut, etteivät suomalaisfanit oikein kehtaa irrotella.

Tampere

Kisahuuma on karannut avausviikonlopun jälkeen Nokia-areenasta.

Desibelien vähenemisen on pannut merkille myös Leijonien kakkosketjun hyökkääjä Toni Rajala.

– Ruotsi-pelissä vähän huomasi, että halli oli hiljaisempi kuin aiemmissa peleissä, Rajala myöntää.

– Fokuksen ollessa pelissä sitä ei kovin tarkasti huomaa, mutta kyllä sen kuitenkin aistii. Mielestäni tänään hallissa oli vähän parempi meininki. Kun viikonloppu koittaa, niin suomifanit heräävät henkiin, Rajala analysoi.

Suuren vastuun Nokia-areenan perjantai-illan tunnelmasta kantoivat Britannian kannattajat. Heitä ei ollut tungokseksi asti, mutta riittävästi kuitenkin. Meteli jatkui läpi ottelun.

– Heillä oli hyvä korneri. Hienoa, että tänne on lähtenyt paljon kannattajia muistakin maista, Rajala sanoo.

Parkanosta lähtöisin olevalla Rajalalla olisi muutama toive suomalaisille kannattajille. Hän toivoisi, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluva jäpitys jätettäisiin jatkossa hallin ulkopuolelle.

– Ei tällaisia pelejä Suomessa kovin usein ole. Enemmän vain iloa irti, kun on kalliin lipunkin ostanut. Siinä ei ole mitään hävettävää, jos taputtaa ja huutaa menemään. Näin minä sanoisin.

Tunnelmaa vai ei? Nokia-areenan kisahuumasta on noussut iso puheenaihe.

Sveitsissä kiekkoileva Rajala on tottunut keskieurooppalaiseen kannattajakulttuuriin, joka on saanut vaikutteita jalkapallosta.

– Siellä hypitään ja tanssitaan 60 minuuttia. Menee sitten Sveitsissä mihin vieraspeliin vain, niin aina on hyvä meininki.

– Äänet raikuvat koko pelin ajan. Kai sekin vaikuttaa, kun kaljaa saa juoda katsomossa, Rajala naurahtaa.

Nokia-areenan lässähtänyt tunnelma latistaa Suomen MM-kisojen kisahuumaa mutta vaikuttaa myös pelaajiin.

– Se on jännä juttu, mutta kyllä se vain tepsii, kun on kunnon mökä hallissa. Se tuo hyvin energiaa lisää. Joku mentaalinen juttu se on, Rajala vakuuttaa.

Tampereen kaduilla liikkuessaan Rajala sen sijaan on aistinut kisahuumaa.

– Kaikenlaisia pelipaitoja näkyy kaupungilla. Meininki näyttää oikein hyvältä.

Perjantain tylsähkössä Britannia-ottelussakin tunnelma sähköistyi ajoittain, kun Leijonat kiskaisi kiekon reppuun. Rajala itsekin huudatti yleisöä kerran.

Hän uskoo, että Itävalta-ottelussa suomalaisfanit avaavat jälleen äänijänteensä samalla tavalla kuin avausviikonloppuna ja huuma kantaa taas läpi ottelun.

– Taatusti on hyvä meininki sekä täällä hallissa että kaupungilla.

Joukkueen tuoreen NHL-vahvistuksen Esa Lindellin sanat ottelun jälkeen muistuttavat siitä, että parhaimmillaan Nokia-areenan tunnelma aiheuttaa edelleenkin vilunväristyksiä.

– Tuli kylmät väreet, kun luistelin jäälle leijonapaidassa ja kotiyleisö hurrasi kovaa.