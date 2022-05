Leijonatuomio: Tässä on MM-kisojen karmein pelipaita: ”Kuin pizza, johon on tungettu liikaa täytteitä”

Suomi kaatoi Britannian brutaalisti maalein 6–0.

TAMPERE

MUKANA raadissa ovat MM-kisoja tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Britannia-ottelussa nähtiin isolle tasoero-ottelulle tyypillisiä roskisjaksoja, joiden aikana melkein kaikki Leijonien pelaajat yrittivät vuorollaan maalintekoa. Verkko heilui kiitettävästi ja onnistumisia tuli laajasti, mutta pakko nostaa esiin Toni Rajala (1+0). Parkanon paronin kaarisyöttö Valtteri Filppulalle oli pelin upein suoritus. Vain Filppulan tehottomuus läpiajossa pilasi highlight-maalin.

Valtteri Filppula pääsi yksin läpi Toni Rajalan kaarisyötöstä. Ei maistunut.

Tämä toimi

Leijonien asenne ja työmoraali. Vaikka tasoero joukkueiden välillä oli räikeä ja peli paketissa heti avauserän alussa, Leijonat ei sortunut kellumiseen tai ylimieliseen neppailuun. Leijonat hoiteli ammattimaisesti pelin pois alta.

Tämä meni vihkoon

Britannian pienilukuinen, mutta piskuinen faniryhmä lauloi suomalaisyleisön suohon. Nokia-areenan lehterit ovat olleet Leijonien otteluissa välillä kuin yhtä isoa mainoslakanaa. Erään LVI- ja sähköalan yrityksen sponsoroimat valkoiset pelipaidat dominoivat alakatsomoa. Näyttää ihan hienolta, mutta meno on kuin seminaariluennolla.

Tuus ny itte selittään...

Britannian 21-vuotias ykkössentteri Cade Neilson ansaitsee sakot. Neilson painaa MM-jäillä turnauksen rumimmilla erkkarivirityksillä. Kahden passin nuorukainen on teipannut valkoista eristysnauhaa spiraalimaisesti mailansa varteen. Tyylirikkoa katsoo vieläpä päältä vaihtopenkin takana oma isä, Britannian apukoutsi Corey Neilson.

Loppulause

Britannia ei pelaa tänäkään keväänä MM-kullasta. Leijonat pelaa. Nukutaan ja mennään eteenpäin. Lauantaina pelataan taas.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Peli oli puuduttava, Miro Heiskanen viihdyttävä. Juuri niin viihdyttävä kuin osattiin odottaa. Samettisella luistelullaan hän hurmasi Nokia-areenan. Ainoa ongelma on, että Heiskasta nähdään jäällä liian vähän, kun Suomi pelaa kahdeksalla pakilla. Tämä on Jukka Jaloselta kiusantekoa suomalaisille kiekkofaneille.

Lue lisää: Mikael Seppälä sai ihastella Miro Heiskasen peliä parhaalta paikalta – ”Ei tainnut pelissä tulla edes hiki?”

Miro Heiskanen viihdytti yleisöä.

Tämä toimi

Britannia joutui puolustamaan noin 55 minuuttia 60 minuutista mutta ei silti ärsyyntynyt ja ryhtynyt sikailemaan. Joukkueen asenne on kunnossa. Sami Kapanen raportoi vaihtoaitioiden välistä C Moren lähetyksessä, että Britannian vaihtopenkkikin pysyi positiivisena koko pelin läpi.

Tämä meni vihkoon

Teemu Hartikaisella alkaa pikkuhiljaa olla apina selässään. Tuloksentekoon tottunut Hartikainen saa nauttia Mikael Granlundin ja Sakari Mannisen namusyötöistä, mutta laukaukset paukkuvat nyt päätyseinään ja plekseihin. Rento savolainen tuskin kuitenkaan stressaa liikaa vielä tässä vaiheessa.

Tuus ny itte selittään...

Italia tunnetaan muodistaan. Siksi on täysin käsittämätöntä, että maan jääkiekkoylpeyden pelipaita on törkeä tilkkutäkki. Koko karmeuden kruunaa keltainen hihamainos, joka on lätkäisty tylysti muiden värien päälle. Häväistys.

Italian sininen peliasu ei ole järin tyylikäs.

Eikä valkoinen ole paljon parempi.

Loppulause

Leijonilta asiallinen esitys. Välillä meni namutteluksi, mutta niin saa mennäkin. Tämä peli oli vain pelattava pois alta. Britanniakin pyrkii optimoimaan huippukuntonsa ihan muihin otteluihin.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Ei tästä pelistä sankaritarinoita kirjoitella, mutta Miro Heiskanen toi hienoja sirkushuveja jäälle. Vauhtia, harhautuksia ja jatkuvan maalintekouhan. Heiskanen sai Suomen kenttäpelaajista eniten jääaikaa (19.12) ja selvästi janosi onnistumisia. Yksi syöttöpiste tuli, lisää tehoja sitten myöhemmin.

Lue lisää: NHL-tähti Miro Heiskanen huomasi ison eron Jukka Jalosen Leijonissa – nosti yhden asian esiin

Tämä toimi

Suomi hoiti tylsän pakkopullan kunnialla. Siitä hyväksyvä nyökkäys Jukka Jalosen joukkueelle, joka ei koskaan lähde takki auki surffailemaan tai ylipäänsä flirttailemaan pelin tuloksen kanssa. Työmoraali oli kunniallisella tasolla Britannia-ottelun loppuun asti. 6–0 ja matka jatkuu kohti oikeita otteluita.

Tämä meni vihkoon

Perjantai-iltapäivä, viikonloppu edessä ja Nokia-areenassa 11 502 katsojaa. Silti tunnelma oli uninen – lukuun ottamatta innokkaita brittifaneja. Kotikisat ovat kerran vuosikymmenessä. Syttyvätkö leijonafanit enemmän ulkomailla pelattaviin kisoihin? Eikö kotimaassa kehdata?

Tuus ny itte selittään...

Britit tekivät neljä omaa maalia, kun kiekko kimposi milloin kenenkin luistimesta tai mailasta omaan rysään. Maalivahti Ben Bownsia saattoi hieman riepoa moiset takaiskut. Suomalaisista kiittivät vuorollaan Niklas Friman, Juuso Hietanen, Joel Armia ja Toni Rajala. Frimanille maali oli ensimmäinen Leijonissa.

Lue lisää: Tässä oli Nokia-areenan perjantai-illan kiireisin työmies – edes neljä omaa maalia eivät lannistaneet Ben Bownsia: ”Se on vain jääkiekkoa”

Britannian maalivahti Ben Bowns sai tunnustusta Jussi Olkinuoralta.

Loppulause

Etenee. Suomi hoitelee lauantaina Itävallan näytöstyyliin, minkä jälkeen alkulohkon kruunaa Jukka Jalosen ja Kari Jalosen kaksintaistelu Suomi-Tshekki-ottelussa. Kohta voidaan alkaa kytätä tulevaa puolivälierävastusta. Tyrkyllä ovat muun muassa Saksa ja Slovakia.