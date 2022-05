Häviö Suomelle räjäytti Kanadan hyökkääjän somen – ”En halua, että kukaan joutuu kokemaan sellaista”

Max Comtois on Kanadan ainoa hallitseva maailmanmestari. Viime vuonna Suomi kaatui finaalissa, mutta muistot talvelta 2019 ovat ikäviä.

Se oli todella pienestä kiinni.

Nuoret Leijonat juhli Vancouverissa historiallista pienen kaukalon MM-kultaa 2019, mutta sellainen on jääkiekossa pienestä kiinni.

Unelma oli lähellä kariutua puolivälierässä Kanadaa vastaan.

Toni Utunen laukoi Suomen voittomaalin jatkoajalla vain hetki hetki sen jälkeen, kun Kanadan Noah Dobsonin maila oli hajonnut lähes varmassa maalipaikassa.

Jo aiemmin jatkoajalla Kanadalla oli maailmanluokan mahdollisuus voittoon.

Kapteeni Max Comtois sai yrittää ratkaisua rangaistuslaukauksesta ajassa 61.14.

Comtois’n laukaus pysähtyi kuitenkin Suomen maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen patjaan. Päävalmentaja Jussi Ahokas karjaisi vaihtoaitiossa tunteikkaasti.

Hallissa hiljeni Suomen voittomaalin jälkeen, mutta sosiaalisessa mediassa meteli yltyi.

Kapteeni Comtois, joka oli vuotta aiemmin ollut voittamassa U20-kultaa, joutui silmätikuksi.

Yksi kisojen kohupelaajista, jota oli syytetty myös filmaamisesta, sai osakseen viharyöpyn raivostuneilta kanadalaisilta, jotka janosivat parempaa menestystä.

Comtois on sittemmin kampanjoinut nettikiusaamista vastaan.

– Telus lähestyi minua kampanjan muodossa. Olin heti mukana. Ajattelin, että jos voin näin auttaa edes yhtä ihmistä, teen sen todella mielelläni, Comtois kertoo.

– Aina kun vastaava aihe tulee jostain pinnalle, muistan, mitä silloin tapahtui. En halua, että kukaan joutuu kokemaan sellaista.

Comtois sanoo olleensa ”ihan ok”. Enemmän häirintä osui hänen perheeseensä.

– On ikävä sanoa näin, mutta se (vihaviestit) ovat osa tätä ammattia.

Ei pitäisi olla.

– Ei pitäisi, mutta ne ovat. Sama koskee toki ihmisiä muutenkin ympäri maailman. Kiusaamista on paljon, eikä ollut kiva olla vastaanottavana osapuolena.

– Tiedän kuitenkin oman arvoni ja olen vahva.

Maxime Comtois oli Kanadan kapteeni U20-kisoissa 2019.

Siirrytään nykyhetkeen.

Comtois, 23, pelaa toista miesten MM-turnaustaan. Viime vuonna hän oli voittamassa kultaa.

Kanadan turnaus alkoi surkeasti mutta huipentui, kun Suomi kaatui loppuottelussa 3–2. Ykkösketjun laidalla hyökännyt Comtois teki 1–1-tasoituksen ja syötti 2–2-maalin.

Hän on ainoa hallitseva maailmanmestari Helsingissä ja pelaa nyt nelosketjussa.

– Näimme, mitä meistä sanottiin, kun turnaus alkoi kolmella häviöllä. Halusimme todistaa, että kaikki ovat väärässä, Comtois muistelee Latvian kuplakisoja.

– Tiesimme, että meillä on jengi joka voi voittaa ja tavallaan tehdä historiaa. Menimme peli kerrallaan, pääsimme mitalipeleihin ja olimme siellä paras joukkue.

Max Comtois pelaa toista miesten MM-turnaustaan.

Comtois pelaa NHL:ssä Anaheimissa.

Joukkueen kausi alkoi erinomaisesti, ja Ducks oli yksi syyskauden yllättäjistä.

Henkilökohtaisella tasolla Comtois’lla oli kuitenkin vaikeaa. Ensimmäinen tehopiste tuli 12. ottelussa, maali 18. ottelussa.

Näytti myös ajoittain siltä, että Comtois ei ollut päävalmentaja Dallas Eakinsin suosiossa.

– Oli aika karmea kausi, Comtois sanoo.

– Oli pari loukkaantumista enkä pelannut tasolla, jolla pitäisi. Putosin sitten nelosketjun rooliin lähinnä tuomaan energiaa. En päässyt ylivoimalle tai saanut paljoa jääaikaa.

52 ottelussa syntyi 16 (6+10) tehopistettä. Maaleista puolet tuli peräkkäin kauden kolmessa viimeisessä pelissä.

– Mielestäni kauden loppua kohti tein hommani ja pelasin kuten pitääkin.

Kauden lopulla Anaheimissa koettiin suuria tunteita, kun kapteeni Ryan Getzlaf lopetti maineikkaan uransa.

– Hän pelasi Hall of Fame -uran. Pari kultamitalia, Stanley Cup, yli 1000 pinnaa, koko ura Anaheimissa. Olen kiitollinen, että sain oppia häneltä ammattimaisuudesta ja voittamisesta.

– Hän kertoi päätöksestään meille vähän kauden alun jälkeen. Olisi ollut kiva päästä hänen kanssaan vielä pleijareihin, mutta uskon, että hän on iloinen. Hänellä on hieno perhe ja neljä lasta, jotka ovat varmasti tyytyväisiä, kun isä on enemmän kotona.

Max Comtois pelaa Anaheimissa, jonka 2. kierroksen varaus hän on kesältä 2017.

Vuonna 1993 Mighty Ducksina perustettu seura on ollut perinteinen ”suomalaisjoukkue”, kiitos ennen kaikkea Teemu Selänteen, jonka pelinumero 8 on jäädytetty Honda Centerin kattoon.

Siirtorajalla Ducksiin saatiin pienen tauon jälkeen uusi suomalainen, kun Urho Vaakanainen – nuorten maailmanmestari 2019 – saapui Bostonista.

– Hän on loistotyyppi. Kävimme vierasreissuissa yhdessä dinnereillä ja hengasimme yhdessä. Ei kovin puhelias, mutta tosi kiva jätkä, Comtois kuvailee ikätoveriaan.

– Olemme puhuneet, että pitäisi käydä syömässä nyt kun olen täällä.

Bruinsin organisaatiossa vuodesta 2018 lähtien kiekkoillut Vaakanainen pelasi Anaheimissa 14 peliä (0+2).

Ducksin pudotuspelihaaveet olivat silloin jo menneet.

Mutta mitä suomalaispakki sanoo tämän tekstin päähenkilöstä?

– Mukava kaveri. Hän otti hyvin vastaan ja tulimme heti hyvin juttuun. Sain ravintolavinkkejä ja muita neuvoja, mitä Anaheimissa voi tehdä. Jonkin verran vietettiin aikaa yhdessä, Vaakanainen kertoo.

Tapaaminen Helsingissä on vielä hieman auki ja riippuu hieman Kanadan joukkueen aikatauluista ja siitä, missä välissä joukkue siirtyy Tampereelle.

– Hän on tottunut niin hyvään, että kai sitä täytyy mennä johonkin vähän parempaan paikkaan.