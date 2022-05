NHL-tähden mystinen katoaminen Suomen MM-kisoista hämmästyttää – perhe paljasti uutta tietoa taustoista

Tshekin Dominic Simon lähti kotimatkalle tiistaina.

Tshekissä selvitetään yhä MM-joukkueen NHL-vahvistuksen Dominik Simonin yllättävää kotimatkaa. Simon lähti kotiin kesken turneen.

Tshekkiläinen Isport kertoi tiistaina, että joukkueen pukukopissa tunteet olisivat kuumentuneet Simonin ja Detroit Red Wingsin Filip Hronekin välillä.

Joukkueenjohtaja Petr Nedved kertoi samassa yhteydessä Simonin lähteneen kotiin henkilökohtaisten syiden takia.

Päävalmentaja Kari Jalonen vetosi mediaan ja faneihin, että he kunnioittaisivat Simonin yksityisyyttä.

Keskiviikkona tilanteesta selvisi lisätietoja.

Simonin perhe vahvisti Idnes-sivustolle, että Simon ja Hronek ottivat yhteen. Pelaaja pyysi samalla julkisesti anteeksi välikohtauksen aiheuttamista.

– Joukkuepelaajana Dominik on erittäin pahoillaan ja pyytää anteeksi sekä joukkueelta että johdolta. Dominik lähti kisoista kahden ottelun jälkeen vaikeiden henkilökohtaisten ja perhesyiden vuoksi. Hän toi ongelmansa kaukalosta ja henkilökohtaisesta elämästään pukukoppiin ja yritti provosoida joukkuekaverin tappeluun, perhe kertoi sivustolle.

Simonin perheen mukaan tilanteessa ei ollut mitään henkilökohtaista, mutta siinä tapahtui myös fyysinen yhteenotto.

– Tämä vuosi on ollut hänelle erittäin raskas. Sen vuoksi Dominik sopi yhdessä johdon kanssa, että on parasta lähteä kotiin. Nyt hän on kotona, ja saa levätä sekä hoitaa asiat kuntoon.

Tilanne ei ole ainutlaatuinen Tshekin joukkueessa. Idnesin toimittaja muistutti, että vasta viime vuonna nähtiin edellinen hieman samankaltainen tilanne.

– Konfliktit jääkiekkojoukkueissa eivät ole poikkeuksellisia. Esimerkiksi viime vuoden MM-kisoista tiedetään, että päävalmentaja Filip Pesanilla ja hyökkääjä Jiri Sekacilla oli merkittäviä erimielisyyksiä. Sekac seurasi kisojen loppuvaiheen siviilit päällä katsomossa, Idnes-sivuston toimittaja huomauttaa.

Simonin kannalta tilannetta mutkistaa entisestään se, että hän lähti turnaukseen ilman NHL-sopimusta. Hän pelasi viime kaudella Pittsburghissa ja Anaheimissa.

Simonin viime kauden palkka NHL:ssä oli 750 000 dollaria.