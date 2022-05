Miro Heiskasesta odotetaan sateentekijää Leijoniin – Raimo Summanen nostaa esiin kiinnostavan yksityiskohdan: ”Hirveän iso ero”

Miro Heiskasta on ylistetty laajalti. Nyt näkemyksensä Dallas Starsin puolustajasta lausuu Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen.

Yksi maailman parhaista luistelijoista – ellei paras. Leijonien takalinjojen kiistaton johtaja ja MM-turnauksen paras puolustaja. Tällaista puhetta on saatu kuunnella viljalti sen jälkeen, kun NHL-mies Miro Heiskasen, 22, liittyminen Leijonien MM-ryhmään varmistui.

Mutta mitä mieltä asiasta on Leijonien entinen päävalmentaja, kaukaloiden entinen maalitykki ja Ilta-Sanomien MM-kisa-asiantuntija Raimo Summanen?

– Kyllähän väki näkee Heiskasesta, että minkä tason pelimies on kyseessä ja sen sulavan liikkeen ja näin.

– Mutta se mikä tekee hänestä poikkeuksellisen pelaajan on se, että hän luistelee kiekollisena käytännössä aivan samaa vauhtia kuin kiekottomana. Ja se on Heiskasen tapauksessa äärimmäisen nopeaa liikettä, Summanen sanoo.

Summasen mielestä juuri tämä ominaisuus tekee Heiskasesta käänteentekevän pelaajan Leijonien MM-joukkueelle.

– Hän on tässä asiassa ihan maailman top-jätkiä. Tämä on spesiaalia – moni pelaaja voi luistella ja liikkua hyvin jääkiekossa, mutta silti voi olla hirveän iso ero siinä, että kuinka luistelee ja liikkuu kiekon kanssa ja ilman sitä, Summanen täsmentää.

Summasen mukaan NHL-joukkueiden pelaaja-arvioinneissa on ruvettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota edellä mainittuun asiaan. Joku voi olla lähtökohtaisesti nopea ja terävä liikkeissään, mutta liikkeen tehokkuutta ja nopeutta pitää arvioida entistä tarkemmin myös pelivälineen kanssa.

Heiskaselle kirjattiin tällä kaudella NHL:n 70 runkosarjaottelussa 5+31=36 tehopistettä. Hänen plusmiinus-saldonsa oli +3. Vastaavat tilastot merkittiin hänelle pudotuspeleissä seitsemässä ottelussa 1+2=3, 0.

Leijonien puolustuksessa on kiekollista osaamista ja päteviä yleispuolustajia. Yleisesti ottaen Heiskasen on odotettu ottavan niin sanotun ykköspakin roolin MM-kotikisojen joukkueesta.

– Ensinnäkin joukkue on vahva ja puolustus on äärimmäisen hyvä. Tulitukea on niin sanotusti sivustakin. Joukkueen sisällä, pelaajien kesken tällaista, että kuka on ykköspakki tuskin mietitään, Summanen sanoo.

– Sitten on Jukka Jalosen valmennusryhmän tehtävä on miettiä, että kuinka saadaan yksilön työkalut parhaiten käyttöön. Heiskasen työkalut ovat niin hyvät, että hänen kohdallaan avain lukkoon vaan sopii, Summanen kuvailee.

Summanen uskoo, että Heiskanen sopeutuu ja sulautuu ylipäätään vaivatta Leijonien MM-joukkueeseen.

– Suomalaisessa jääkiekossa on ollut jo useita vuosia leimallista se, että kaikki haluavat menestyä yhdessä. Kaikki tajuavat sen, että menestys on mahdollista ja se tulee parhaiten sillä, että minä teen oman juttuni ja roolini, oli se sitten mikä vain, Summanen toteaa.

– Tämä on kuulunut suomalaisen kiekkoilun vahvuuksiin jo pitkään. Se on sisäänkirjattu, että täällä mennään tällä tavalla. Ja jätkät ovat fiksuja – ja haluavat menestyä.