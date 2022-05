Venäläistoimittaja tylyttää ruotsalaisten käytöstä: ”Häpeällistä ja nöyryyttävää”

Tre Kronorin kieltäytymisaalto hämmästyttää Venäjällä.

Ruotsi kaatoi Suomen MM-kaukalossa, vaikka kieltäytyjiä on hurjasti.

Venäjä ei saa osallistua jääkiekon MM-kilpailuihin. Tämän seurauksena maassa järjestetään hämmentäviä lumekisoja ”ystävällisten maiden” kanssa ja pohditaan viikkokausia lehtien sivuilla, että miltä MM-joukkue näyttäisi, jos Venäjä saisi olla mukana.

Sitä suuremmalla syyllä itänaapurissa hämmästellään, kun Ruotsia ja ennen kaikkea maan huippukiekkoilijoita MM-kiekko ei tunnu kiinnostavan juuri lainkaan.

Ruotsin lukuisat poisjäännit puhuttivat kisojen alla. Venäläisen Sport-Expressin toimittaja Mihail Zislis tarttui aiheeseen kipakasti.

Ruotsin joukkueessa oli siinä vaiheessa vain seitsemän NHL-pelaajaa, eikä KHL-sopimuksen alaisia haluttu mukaan.

– Tilanne on lähes katastrofaalinen. Ruotsalaisten asennetta omaa maajoukkuettaan kohtaan voi kuvailla sanoin ”häpeällinen ja nöyryyttävä”. Tre Kronor saa joukkueen kasaan nykyisin vain kotikisoihin, Zislis kirjoittaa.

Valmentaja Johan Garpenlöv saa myös raippaa. Joukkue on toimittajan mielestä koottu ”kummallisesti”, lähinnä yleispelaajista ja duunareista. Toimittajan mukaan luovat ja tehokkaat pelaajat puuttuvat, joten on ymmärrettävää, miksi paikan päällä kisoissa on kovin vähän sinikeltaisia faneja.

Zislis antaa ymmärtää, että oman maan edustaminen ei saisi olla valintakysymys.

– Paikallinen lehdistö on yrittänyt ottaa kieltäytymiset esille ja nostaa häpeän tunteen esille pelaajissa heidän piittaamattomuudestaan. Sillä ei ole mitään merkitystä. Valinnanvapaus ei aina johda kehitykseen tai hyviin asioihin.

Ruotsin jääkiekkoliitto on epäonnistunut, muttei halua tehdä suuria muutoksia toimintatapoihinsa, toimittaja huomauttaa.

– Ruotsin jääkiekkoliitto muistetaan KHL-pelaajien pannaan asettamisesta. Se on varmaankin tärkeää. Kiristäminen on nykymaailmassa painostamisen keino, joten en yllättyisi, jos kieltäytymisiä tulisi jatkossa vielä enemmän.

Ruotsin ”duunarijoukkue” on aloittanut MM-kisat voittamalla ensimmäiset neljä otteluaan. Viimeksi kaatui Suomi rankkareilla.

Ruotsalaispelaajien kieltäytymisaallosta huolimatta joukkueeseen on saatu myös vahvistuksia. Joukkueeseen liittyi torstaina kaksi NHL-pelaajaa lisää, kun Pittsburgh Penguinsin Marcus Pettersson ja Boston Bruinsin Linus Ullmark saapuivat Tampereelle.