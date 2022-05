Venäjällä nähtävä tv-kuva Suomen MM-kiekosta poikkeaa muista maista – miten ihmeessä venäläinen yhtiö voi olla nyt kisojen kumppanina?

Venäläisyhtiö toimii yhä MM-kisojen virallisena kumppanina, vaikka Venäjä suljettiin kisoista Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen.

Venäjän jääkiekkomaajoukkue suljettiin miesten MM-kisoista pian sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

MM-kisat jäävät maan kansalaisille siis todelliseksi etäkokemukseksi, sillä tyytyminen on kisojen katsomiseen televisiosta ja vieläpä niin, että ruudulla näkyy vain muiden maiden pelejä.

Yksi paikallisille tuttu elementti kuitenkin näkyy tv-ruuduista: vedonlyöntiyhtiö Liga Stavokin kaukalonlaitamainokset.

Miksi venäläisyhtiö toimii yhä MM-kisojen virallisena kumppanina, vaikka Venäjä suljettiin Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen kisoista?

MM-kisojen kumppanimyynnistä vastaa kansainväliseltä jääkiekkoliitolta IIHF:ltä kisojen markkinointioikeudet ostanut Infront.

Yhtiön mukaan Liga Stavok jatkaa MM-kisojen kumppanina nykytilanteesta huolimatta, mutta pienemmässä roolissa kuin aikaisemmin. Yhtiön mainokset näkyvät digitaalisesti kaukalon laidoissa vain Venäjän markkina-alueilla.

– Liga Stavok on MM-kisojen kumppani pitkäaikaisella sopimuksella. Tänä vuonna sopimusta sovelletaan huomattavasti rajallisemmin. Heidän mainosratkaisunsa näkyvät ainoastaan digitaalisessa kuvassa Venäjän markkina-alueella, yhtiö kertoo tiedotteessa Ilta-Sanomille.

Yhtiö muistuttaa noudattavansa tässä tapauksessa ja yleisestikin kaikkia kansainvälisiä pakotteita Venäjää kohtaan.

– Liga Stavok on ollut viime vuodesta saakka turnauksen virallinen sponsori. Meille on periaateasia, että sitoudumme kaikkiin kumppaneihimme ja sopimuksiin, jotka olemme aiempina vuosina tehneet, kun se on mahdollista.

Tiedotteessa toivottiin myös, että Ukrainassa saavutetaan rauha.

– Vastustamme kaikkia väkivallan ja aggression muotoja. Tuomitsemme vahvasti ihmisten kokemat kärsimykset. Toivomme rauhaa ja tulitaukoa. Toivomme, että urheilu voi jälleen olla yhdistävä voima siltojen uudelleenrakentamisessa maiden välillä ja rajojen yli.