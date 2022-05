Kommentti: Tre Kronor löysi Suomen heikon kohdan – yhtä Leijonien pelaajaa odottaa nyt karu kohtalo

Leijonien puolustuspään ongelmiin on luvassa luonnollista helpotusta, kun Miro Heiskanen ja Esa Lindell saapuvat, kirjoittaa Teemu Suvinen Tampereelta.

Tampere

Yhtä heikompaa peliä ei kannata säikähtää.

Sen verran luottoa Jukka Jalosen prosessiin täytyy löytyä viime vuoden näyttöjen perusteella.

Vähätellekään ei saa. Leijonat oli yllättävissä ongelmissa sekavassa tilassa turnaukseen lähteneen Ruotsin kanssa.

Yksi huolenaihe nousi pintaan ylitse muiden: puolustusalueen puolustuspeli. Turnauksen kolmessa ensimmäisessä ottelussa Leijonien puolustusta ei testattu juuri lainkaan.

Ruotsi sen sijaan asetti kovan haasteen, josta Leijonat ei tällä kertaa selvinnyt puhtain paperein. Ruotsi hyökkää hyökkäysalueellaan todella liikkuvasti ja paikkoja vaihdellen. Tämä tuotti useaan otteeseen ongelmia Leijonien puolustavalle viisikolle.

Kädet ja päät heiluivat, kun pelaajat yrittivät ohjata toisiaan oikeille paikoille.

Huolestuttavaa tämä on siksi, että juuri puolustamisessa Leijonilla oli paljon ongelmia turnausta edeltävissä otteluissa. Jäällä nähtiin ihmeellisiä merkkausvirheitä, joita Jalosen joukkueilta ei ole totuttu näkemään.

Toisaalta on annettava kehut Ruotsille. Hyökkäysalueelle päästessään joukkue on rohkea ja hyvä. Kun vielä puolustuksesta löytyy kelvollisesti laatua avata peliä, Ruotsia ei kannata tässä turnauksessa aliarvioida alun sekoilusta huolimatta. Etenkin kun joukkue on vielä vahvistumassa.

Paniikkiin ei ole syytä.

Leijonien puolustuspään ongelmiin on luvassa luonnollista helpotusta, kun Miro Heiskanen ja Esa Lindell saapuvat Tampereelle.

Vaikka Dallasin kaksikolla menisi hetki totutella Leijonien puolustussapluunaan, jo yksilötaitojensa ansiosta he osaavat sijoittua oikein ja voittaa tärkeät kaksinkamppailut.

Heiskasen ja Lindellin saapuminen näyttää tietävän karua kohtaloa jopa hieman yllättäen Ville Pokalle, joka kuului Leijonien runkopakkeihin sekä Pekingin olympialaisissa että viime kevään MM-kisoissa. Tässä turnauksessa Pokka on ollut epävarma ja virhealtis.

Pokan syrjäyttämisestä kielii sekin, että hän ei pelannut Ruotsia vastaan alivoimaa, jossa hänellä on aiemmin ollut vakiorooli.

Jos tuli kritisoitua Leijonien puolustusta ja kehuttua Tre Kronorin hyökkäystä, asiaa voi ajatella myös toiselta kantilta. Kun Ruotsi hyökkäsi rohkeasti, Leijonat iski vaarallisesti vastaan.

Vastahyökkäyksestä syntyi Leijonien tärkeä avausmaali.

Haastajat yrittävät juonia konsteja Suomen kaatamiseen, mutta Jalosen Leijonat sopeutuu kerta toisensa jälkeen ja löytää keinot taistella ottelun voitosta.

Jos Suomi ja Ruotsi kohtaavat uudelleen, Leijonat on varmasti valmiimpi Tre Kronorin hyökkäysmyllyn kesyttämiseen.