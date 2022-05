Leijonatuomio: Miten ihmeessä tästä ei tullut pelikieltoa? MM-kisojen kurinpito on kuin päätön kana

Suomi kärsi turnauksen ensimmäisen tappionsa, kun Ruotsi oli rankkarien jälkeen parempi maalein 3–2.

TAMPERE

Mukana raadissa ovat MM-kisoja tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Leijonien takalinjojen tehopuolustaja Mikko Lehtonen (1+1) nousi kriittisessä vaiheessa ottelua väkevästi valokeilaan. Lehtosen 1–1-tasoitusmaali herätti Leijonat syväjäästä. Lehtosen tarjoilu takatolpille tyhjiin Sami Vatasen 2–1-maaliin oli maailmanluokkaa.

Mikko Lehtonen nakutti tehot 1+1.

Tämä toimi

Puolustajien aktiivisuus hyökkäyssuuntaan oli paremmalla tolalla kuin aiemmissa otteluissa. Puolustajien oikea-aikaiset ja määrätietoiset hyökkäysten tukemiset toivat Leijonien hyökkäyspeliin tarvittavaa variaatiota ja kerroksisuutta. Kaavan rikkominen sekoitti Ruotsin tiivistä puolustuspalettia.

Tämä meni vihkoon

MM-turnauksen tuomari- ja kurinpitolinja on karmea. Saku Mäenalanen selvisi USA-ottelun laitataklauksestaan pikkukakkosella, mutta sai myöhemmin oikeutetusti yhden ottelun pelikiellon. Austin Watson lensi törkeästä kyynärpäätaklauksesta suihkuun, mutta selvisi kurinpidon hampaista ilman pelikieltoa. Ei mitään logiikkaa.

USA:n Austin Watson ei saanut pelikieltoa tästä törkyniitistä.

Tuus ny itte selittään…

Ruotsin ykkösveskari Magnus Hellberg otti roolia Leijonien kannalta täydelliseen paikkaan. Lehtosen laukoma rupelikiekko upposi luvattoman helposti nuottaan, mikä vapautti Leijonien pelaamista. Ennen Hellbergin tarjoamaa lahjaa Leijonat oli pahasti telineissä.

Loppulause

Leijonat oli kaukana parhaastaan ensimmäisessä tositestissä tässä MM-turnauksessa. Ruotsi teki aloitteet ja Leijonat otti paljon vastaan. Leijonien puolustuspelistä paljastui pieniä puutteita. Ykkössektorin puolustamisessa oli ongelmia. Leijonille jäi paljon parannettavaa.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Mikko Lehtonen pelasi kovaan paikkaan erinomaisen ottelun. Näiden näyttöjen jälkeen häntä tuskin syrjäytetään ykkösylivoimasta, vaikka kaukaloon hyppää NHL-tähti Miro Heiskanen.

Tämä toimi

Tätä ei voi liikaa korostaa: Leijonien alivoima on kovassa tikissä. Tämä on erittäin hyvä signaali, kun pikkuhiljaa lähestytään ratkaisupelejä. Ne ratkeavat yleensä erikoistilanteisiin, joissa Leijonat on ollut järkähtämättömän vahva.

Tämä meni vihkoon

USA:n Austin Watsonin olisi ehdottomasti pitänyt saada pelikieltoaan taklauksestaan Teemu Hartikaiseen. Kyseessä oli vahingoittamisyritys. Nyt Kansainvälinen jääkiekkoliitto lähettää aivan väärän kuvan: kupoliin taklaamisesta selviää pelikiellotta ainakin, jos vastustaja ei loukkaannu.

Tuus ny itte selittään...

Mitä Tshekin maajoukkueessa tapahtuu, Kari Jalonen? Tshekkimedian mukaan NHL-vahvistus Dominic Simon lähti turnauksesta kotiin sen jälkeen, kun pukukopissa kuohusi hänen ja Filip Hronekin välillä. Tshekin joukkueen virallinen kanta on, että Simon lähti henkilökohtaisten syiden takia, mutta totuus on auki.

Kari Jalosen Tshekki on tuuliajolla.

Loppulause

Leijonien mestaruusrattaissa on nyt hieman hiekkaa, mutta suurta syytä huoleen ei ole. Etenkään, kun puolustus vahvistuu Heiskasella ja Esa Lindellillä.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Mikko Lehtonen (tehot 1+1) oli Suomen paras pelaaja. Hänen syöttönsä Sami Vatasen takatolpalta puttaamaan 2–1-maaliin oli kuin unesta ja toi mieleen Ossi Väänäsen legendaarisen syötön Saku Koivulle vuoden 2004 World Cupin välierässä USA:ta vastaan.

Tämä toimi

Suomella on jopa runsaudenpulaa kiekollisista kärkipakeista. Miro Heiskanen on tulossa Tampereelle, ja paineen alla Lehtonen ja Vatanen lyövät parasta pöytään pitääkseen paikkansa ylivoimassa. Voiko heitä edes syrjäyttää näillä esityksillä? Voi olla, että joku hyökkääjistä väistää Heiskasen tieltä.

Tämä meni vihkoon

Suomi sai ensimmäisen kunnon testinsä tässä turnauksessa. Ruotsi oli huippuvastus, joka hyökkäsi laadukkaasti ja löysi reiät Suomen viisikkopuolustuksesta. Maalivahti Harri Säteri jopa hieman haparoi. Ei ollut mikään erityisen hyvä peli Leijonilta. Parantaa pitää.

Tuus ny itte selittään...

Ville Pokka harhaili käsittämättömällä tavalla Ruotsin avausmaalissa. Pokka lähti retkelle ties minne, ja maalinedusta jäi vapaaksi. Adam Larsson haistoi sauman ja upotti vanhanaikaisen. Pokka taitaa pudota yhdeksänneksi pakiksi, kun Heiskanen ja Esa Lindell ehtivät kisapaikalle.

Ville Pokka on ollut oudon virhealtis MM-kisoissa.

Loppulause

Suomi on edelleen selvä mestarisuosikki, kun se saa loppuviikosta viimeisetkin NHL-tähtensä riviin. Peli on kuitenkin kaukana valmiista. Miten Iso-Britannia- ja Itävalta-ottelut palvelevat prosessia?