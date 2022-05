Ruotsalainen Hasse nauttii olostaan Suomen MM-kisoissa – yksi asia saa hänet avautumaan: ”Olen todella vihainen”

Ruotsalaisfanien kantapaikasta paljastuu länsinaapurin iloinen ja äänekäs fanijoukko, mutta myös kriittisiä äänenpainoja lippujen hinnoista.

Tampere

Hämeenkadulla Heidi’s Bier Bar väreilee sinikeltaista väriä. Ruotsin pelipaitoja kantavat fanit valuvat sisään hyvissä ajoin ennen illan Ruotsi–Britannia-ottelua.

Siniset ja keltaiset ilmapallot terassilla alleviivaavat faktaa, että ruotsalaiset ovat tehneet tästä paikasta linnakkeensa jääkiekon MM-kisojen ajaksi.

Kaiken takana on Andreas Richt, ruotsalainen herra, joka organisoi pelipäivän toimintaa eli muun muassa kantabaareja faneille, kun Ruotsi pelaa eri urheilutapahtumissa ulkomailla.

– Heidi’s Bier Barissa oltiin ystävällisiä. He sanoivat, että voimme tulla tänne, Richt sanoo.

Anders Richt organisoi ruotsalaisfaneille pelipäivän baarin Tampereella ja viihtyy itsekin tiskijukkana.

Richt kertoo, että viime lauantaina (Itävalta-peli) baarissa oli noin 200 fania ja sunnuntaina (Tšekki) noin 300 fania. Odotukset eivät ole huipussaan, kun vastassa on britit.

– Tänään on arviolta noin 125 fania, kun ei ole iso peli. Huomenna on varmasti ainakin 300–325 fania, kun Suomi on vastassa! Meillä on täällä omat tiskijukkamme ja muu henkilökuntamme, ilmapiiri on mahtava, Richt kehuu.

Ruotsalaisfaneilla on yksityistilaisuus Heidi’s Bier Barin yläkerrassa kello 20 asti, kunnes peli alkaa.

Kun kävelee rappusia ylös, eteen avautuu sinikeltainen ja äänekäs maailma. Varsin nopeasti huomaa kulttuurierot suomalaisen mielenmaiseman ja länsinaapurin välillä.

Omaa ääntään on vaikea kuulla, kun Sweet Caroline kajahtaa estoitta ilmoille.

Rappusten yläosassa vastassa ovat Jenny Lovendahl ja Jessica Lööw, jotka saapuivat lauantaina Tampereelle. Kaksikko on paikan päällä kisoissa perjantaihin asti.

Jenny Lovendahl ja Jessica Lööw jakavat fanikamaa Heidi’s Bier Bariin tuleville ruotsalaisille.

– Tämä on mahtava pelipäivän paikka, paljon ihmisiä ja kaikki ovat niin iloisia. Kun kyse on jääkiekosta, totta kai kaikki ovat iloisia. Eilen tshekkiläisiä liittyi seuraamme, ja toivotamme muitakin faneja tervetulleiksi, Lovendahl kertoo.

Ruotsalaiset yltyvät useamman kerran yhteislauluun, ja harva häpeilee liikkua tanssilattialla. Jostain kansanluonteeseen liittyvät stereotypiat selvästi syntyvät.

Tanssilattialta edukseen erottuu Kalle Kryckan, joka vetelee hienoja liikkeitä sinikeltaisen keppinsä kanssa. Hän on nauttinut tunnelmasta koko sydämestään, sillä lähtö kotiin on jo huomenna.

– Olen täällä muutaman kaverini kanssa matkassa. Meidän täytyy palata huomenna illalla Ruotsiin. Työt odottavat, Kryckan kertoo.

Kalle Kryckan ja Jessica Lööw nauttivat tunnelmasta Ruotsin ja Britannian kohtaamisen alla.

Kalle Kryckan veti tanssiliikkeitä baarin lattialla sinikeltaisen keppinsä kanssa.

Keltasinisen meren keskeltä erottuu joukosta yksi sinivalkoinen kala, joka ei ole kuitenkaan sattumalta eksynyt Ruotsin fanien sekaan.

Jani Alanen on kotoisin Lapualta, ja hän on tullut katsomaan tuttujensa kanssa Ruotsin ja Britannian välistä ottelua, koska Suomen ja Ruotsin kohtaamiseen he eivät päässeet.

– Olen suomalainen henkeen ja vereen. Lapsuudenystäväni ja hänen kaverinsa tulivat katsomaan jääkiekkoa Suomeen. Liityin heidän seuraansa. Huomiseksi menemme jo kotiini Lapualle, jossa meillä on kisastudio, Alanen kertoo.

Jani Alanen on alakynnessä ruotsalaisfanien keskellä ja saa länsinaapurin lipun maalattuna poskeensa. Vieressä istuu hänen ystävänsä Ronnie Bergfeldt.

Hän ei ole käynyt aiemmin Heidi’s Bier Barissa pelipäivänä. Ruotsalaisten meininki tekee vaikutuksen jopa jäyhään pohjalaiseen.

– Ruotsalaiset ovat iloista porukkaa, heidän kanssaan pärjää aina. He viihtyvät paljon, kuten jälleen näkee, Alanen tuumaa.

Ilon, tanssin ja yhteislaulun keskeltä löytyy myös kritiikkiä. Kaikki eivät ole tyytyväisiä MM-kisojen järjestelyihin.

Hasse Kongo rakastaa ilmapiiriä Heidi’s Bier Barissa ja kehuu tapaamiaan suomalaisia ystävällisiksi, mutta lippujen hinnat saavat hänet avautumaan.

– En tiedä, missä katson huomisen pelin. Toivon, että voisin katsoa sen areenalla. Olen todella vihainen kisojen järjestelyistä. Liput ovat tolkuttoman kalliita. Itse en mielelläni edes menisi areenalle, vaan protestoisin hintoja vastaan, Kongo sanoo.

Hasse Kongo antaa tunteen näkyä jo hyvissä ajoin ennen illan pelin alkamista.

Samaa toistaa Heidi’s Bier Barin edessä ulkona siniseen kypärään pukeutunut ja isoa Ruotsin lippua kantava Mikael Bäckman, joka on käynyt aiemmin jo Ruotsin ja Tšekin ottelussa.

– Meininki täällä on mahtava. Se on ainoa miinuspuoli, että liput ovat niin kalliita. Jos hinnat olisivat alempana, areena olisi taatusti täynnä, Bäckman sanoo.

Mikael Bäckman on tuonut ison Ruotsin lipun Heidi’s Bier Barin edustalle. Vasemmalla kuvassa ovat hänen tuttavansa Jan Ranström (vas) ja Pa Perssån.

Ruotsin ja Suomen kohtaamista keskiviikkona hän odottaa itsevarmasti vesi kielellä.

– Olen pahoillani, mutta Ruotsi voittaa – varmasti, Bäckman paljastaa.

Suomi–Ruotsi keskiviikkona kello 20.20 alkaen Nokia Areenalla.