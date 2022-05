Tshekki koki shokkitappion – Kari Jalonen vakavana: ”Yhtä asiaa en ymmärrä”

Tshekki hävisi Itävallalle.

Kari Jalosen Tshekillä on vaikeaa.

Tampere

Kari Jalosen valmentama Tshekki lähti melko nimekkäällä joukkueella MM-turnaukseen yhtenä mitalisuosikkina ja jopa mestariehdokkaana, niin vakuuttavasti joukkue pelasi harjoituspeleissä ennen turnausta.

Tshekin MM-kisat ovat kuitenkin alkaneet enemmän kuin tahmeasti, sillä kolmesta ottelustaan Tshekki on voittanut vain yhden, Britanniaa vastaan.

Tiistaina Tshekki koki 1–2-shokkitappion voittomaalikisan jälkeen Itävallalle, jonka ei edes pitänyt alun perin pelata MM-kisojen pääturnauksessa vaan 1. divisioonassa.

– Kaikki ovat todella pettyneitä tulokseen, Jalonen sanoi tshekkimedian piirittämänä Nokia-areenan uumenissa.

Hän nosti heti aluksi esiin yhden suuren huolenaiheen.

– Yhtä asiaa en jotenkin ymmärrä... Ensimmäisissä erissä emme pääse peliin sisään niin kuin meidän pitäisi, Jalonen sanoi.

Hän palasi ongelmaan vielä myöhemmin suomen kielellä IS:n haastattelussa.

– Emme oikein löydä syytä... Olemme kyllä tulleet näihin 16.20 alkaviin peleihin ilman aamujäitä. Olemme olleet hotellilla, se on ollut pelaajien toivomus. Sitä täytyy vähän pureskella, Jalonen analysoi.

Itävalta juhli Tshekin kustannuksella.

Jalosen mukaan Tshekin kohtaloksi koitui myös tehottomuus.

– Meillä oli 14 superpaikkaa, Jalonen sanoi ja kertoi joukkojensa laskeneen Itävallan vastaavaksi luvuksi kolme superpaikkaa.

Yksi tshekkitoimittajista tenttasi sen jälkeen Jaloselta, että eikö koko Tshekin joukkueen täytyisi työskennellä kovemmin.

– En ole samaa mieltä, Jalonen vastasi.

– Kaikki tekivät parhaansa, hän sanoi.

Jalonen on vienyt suomalaisen jääkiekon periaatteita mukanaan Tshekkiin. Harjoituspeleissä kaikki näytti hyvältä, mutta nyt Tshekki on romahtanut omituisesti. Jalonen kuitenkin uskoo, että joukkue on sisäistänyt hänen sanomansa.

– Tulosten taakse täytyy katsoa. Olemme kaikki samalla sivulla pelin kanssa – eikä siinä mitään suurempia muutoksia edes tehty. Valmentamisessa ei ole kysymys pelkästään pelisysteemistä vaan johtamisesta ja siitä, miten lähestytään pelaajia.

Lopuksi hän vielä kehui Itävaltaa.

– Täytyy nostaa hattua. He olivat valinneet poltetun maan taktiikan ja pelasivat hyvän esityksen.

Tshekin joukkue vahvistuu vielä huomattavasti, kun NHL:n supertähti David Pastrnak liittyy joukkueeseen.