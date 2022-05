Venäjä jätettiin ulos MM-kisoista – ex-päävalmentajalta suoraa puhetta: ”Jokainen katsoo vain omaa etuaan”

Vjatsheslav Bykov ei pane paljon painoarvoa käynnissä oleville MM-kisoille.

Venäjän jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Vjatsheslav Bykov vähättelee käynnissä olevia MM-kisoja.

Venäläiset suljettiin ulos MM-kisoista, koska maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa.

– En katso MM-kisoja. Tulokset kiinnostavat, mutta siinä kaikki, Bykov sanoi allhockey.ru-sivuston mukaan.

Hänen mukaansa pelaajat tarvitsevat kehittyäkseen sitä, että pääsevät pelaamaan maailman parhaita vastaan. Valmentaja lataakin, että Venäjän puuttuminen pudottaa MM-kisojen arvoa merkittävästi.

– On vaikea sanoa, ovatko muiden joukkueiden pelaajat pettyneitä. Epäilen sitä. Itsekäs kanta on mahdollinen, koska yksi kultakandidaateista on poissa ja joku toinen iskee siihen rakoon. Nyt jokainen urheilija ja maa katsoo vain omaa etuaan.

Venäjän lisäksi myös Valko-Venäjä suljettiin MM-kisoista. Niiden paikat Helsingissä pelattavassa alkulohkossa saivat Ranska ja Itävalta.

Se, että venäläiset vähättelevät MM-kisoja, ei yllätä.

Esimerkiksi tutkija, apulaisprofessori Markku Jokisipilä osasi odottaa asiaa jo ennen kisojen alkua.

– Yleinen reaktio sanktioihin Venäjällä on sama tarina siitä, miten Venäjä on viaton ja syytön, ja miten länsi heitä sortaa. Uutisointi esitetään nimenomaan tässä valossa. Tietysti he yrittävät kaikin keinoin vähätellä ja dissata koko kisojen arvoa: kun Venäjä on poissa, muut ovat yhden sijan korkeammalla, Jokisipilä sanoi IS:n haastattelussa toukokuun alussa.