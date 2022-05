Italian MM-kiekkoilija hämmentää suomalaisia – kertoo, mitä käy kahvia tilatessa: ”Hetkinen, mitä tämä nyt on?”

Andreas Bernard on umpi-italialainen, mutta puhuu suomea kuin äidinkieltään.

Italian joukkueen harjoitusten jälkeen Helsingin jäähallin haastattelupisteessä kuuluu odotetusti kahta kieltä, italiaa ja englantia.

Sitten paikalle ilmestyy maalivahti Andreas Bernard, joka voi vetää median edessä aina todellisen ässän hihastaan.

– Otetaanko suomeksi?

– Joo, Bernard vastaa innokkaasti.

31-vuotias Italian Bolzanossa syntynyt maalivahti puhuu täysin sujuvaa suomea.

– Ihan hyvin meni treenit. Oli palauttavat treenit tänään, kun on pari peliä alla jo, hän kertoo suomeksi rennon jutustelevalla otteella.

Bernardilla ei ole minkäänlaisia sukujuuria Suomessa, vaan hän on täysin italialainen.

Bernard ja Davide Fadani poistuivat jäältä aamupäivän harjoitusten jälkeen.

Bernard pelasi Suomessa SM-liigaa ja Mestistä kymmenen kautta vuosina 2009–2019. Samalla kun muut ulkomaalaiset joukkuekaverit turvautuivat englantiin, hän opiskeli sinnikkäästi suomea.

Kova työ palkittiin, ja nyt Bernard voi leveillä osaamisellaan italialaisille ystävilleen.

– Iso osa nauraa, kun se on kuulemma niin hassu kieli. Jotkut kysyvät, miten olen oikeasti opetellut tällaista.

Kisojen aikana Helsingissä liikkuessa kielitaito saa monet paikalliset ymmälleen.

– Kun meillä on kaupungilla maajoukkueen paidat päällä ja tilaan suomeksi vaikka kahvin, niin he katsovat aina, että ’hetkinen, mitä tämä nyt on?

Yksi Bernardin maajoukkuekavereistakin on innostunut harjoittelemaan suomea hänen jalanjäljissään.

– Saa nähdä, tuleeko siitä mitään, Bernard virnistää.

Bernard on asunut elämästään vuosikymmenen Suomessa.

Bernard päätyi Suomeen alun perin juniorivalmentajansa suosituksesta. Hän siirtyi syksyllä 2009 SaiPan A-junioreihin, josta tie vei myöhemmin lappeenrantalaisten edustusjoukkueeseen sekä muun muassa Jukureihin ja Ässiin.

– Italiassa oli silloin paljon suomalaisia valmentajia ja pelaajia. Kun olin 17 tai 18, valmentaja kysyi, olisiko minulla kiinnostusta lähteä Suomeen kokeilemaan. Ilmoitin heti, että totta kai. Tiesin, että Suomesta on tullut aika monta NHL-veskaria.

31-vuotiaana Bernardilla on yhä pelivuosia jäljellä, ja Suomi kiinnostaa häntä edelleen. Edelliset vuodet ovat kuluneet Italiassa, Itävallassa, Ruotsissa ja Unkarissa.

Euroopan huippusarjoissa, kuten SM-liigassa, kilpailu pelipaikoista tulee olemaan ensi kaudella kuitenkin erityisen kovaa.

– KHL:n tilanne on sellainen, että ei voi tietää, lähtevätkö ulkomaalaiset sinne vai ei. Se on varmasti iso osa tätä kesää.

Uran jälkeen Bernard haluaa asettua Suomeen asumaan. Toistaiseksi kiekkoileva isä on tavannut lapsiaan ja vaimoaan Pauliina Pesua lähinnä lomien aikana.

Bernard on työskennellyt kesäisin imatralaisessa elintarvikeyhtiössä, joka valmistaa hävikkimehua ylijäämähedelmistä. Hän on hyödyntänyt työssä Italiasta hankkimaansa kokemusta.

Bernardilla oli hymy herkässä, kun hän pääsee pelaamaan Suomessa.

– Pari vuotta sitten oli vähän vaikea löytää työpaikkaa jääkiekosta, niin kaveri kysyi, että haluanko mennä mukaan tekemään mehuja. Vanhemmillani on italiassa omena- ja viinitila, niin homma oli jo tuttua. Osasin kertoa, miten mehua tehdään siellä. Tiesin monia juttuja, joita he eivät vielä tienneet, Bernard kertoi.

Italia on aloittanut MM-kisat kahdella tappiolla. Kanada ja Sveitsi olivat kuitenkin vastustajina kovimmasta päästä, eikä noista peleistä budjetoitukaan suurta pistepottia.

Italian tärkeimmät ottelut ovat yhä edessä päin.

– Kazakstan- ja Ranska-pelit ovat meille ne tärkeimmät. Niissä pitää sitten olla valmis.

Bernard huilasi Kanada-ottelun, jotta säilyisi tuoreena turnauksen loppuun saakka.

– Se on aika kova maalivahdille, kun tulee 40–50 koppia. Siksi tällainen suunnitelma.