Leijonien puolustaja paljasti – näin hän sai USA:n pelaajat raivon partaalle

Leijonien Mikael Seppälä nautti pelaamisesta ja USA:n pelaajien ärsyttämisestä MM-kaukalossa.

Tampere

Suomen ja Yhdysvaltojen välistä MM-ottelua seuratessa oli paikoin pyöriteltävä päätään.

Yhdysvallat heijasteli täydellistä stereotypiaa menneiden vuosikymmenten Pohjois-Amerikan MM-vieraista, joille kaukalon ulkopuolinen elämä kaukana Euroopassa maistui, keskittyminen voittavaan jääkiekkoon oli toissijaista ja otteluissa fokus meni äkkiä vastustajan mätkimiseen maalien mätkimisen sijaan.

Suomi pyyhki surkealla vierasjoukkueella maanantaina lattiaa Nokia-areenan 11 555 -päisen kotiyleisön riemuksi maalein 4–1. Jos Leijonat olisi viimeistellyt paikoistaan Norja- ja Latvia-voittojensa tehokkuudella, Suomi olisi tuplannut maalimääränsä.

Ottelu lähti raiteiltaan toisen erän alussa. Ensin Yhdysvaltojen hyökkääjä John Hayden taklasi Suomen puolustajan Mikko Lehtosen laitaan. Lehtonen satutti jalkaansa, mutta kykeni jatkamaan ottelua. Perään Yhdysvaltojen ykkössentteri Austin Watson pisti Haydenia paremmaksi ja kumautti Suomen tähteä Teemu Hartikaista korkealla kyynärpäällä suoraan päähän. Temppu oli ottelurangaistuksen arvoinen.

Hartikaisen onni oli, että isku osui pääosin kypärään. Tämä pelasti Hartikaisen kenties vakavaltakin vammalta.

Austin Watson taklasi Teemu Hartikaista päähän suihkukomennuksen arvoisesti.

Nokia-areenan tunnekuohuissa viihtyi vähemmän yllättäen Tapparan väkivahva puolustaja Mikael Seppälä, joka sai yhdysvaltalaisilta erityisen paljon kovaa rakkautta läpi illan.

– Oli varmaan paras pelimme MM-turnauksessa. Saimme vietyä vastustajan pelaajilta fiilistä, minkä kautta pääsimme paljon ylivoimalle, joka toimi. Tämä peli oli todella erilainen kuin Latviaa vastaan, kun vastustajakin yritti tehdä maalia. Se avasi meille tilanteita, Ylivieskan kasvatti analysoi.

– Annoin pelin alussa jenkeille aihetta hermostua minuun. Annoin keppiä niin paljon kuin kerkesin. Sitten sitä tuli takaisin. Olen pelannut jenkkien kanssa KalPassa, joten tiesin, että heillä on sellainen luonne.

Puolustajat Nate Schmidt ja Mikael Seppälä väänsivät.

Yhdysvaltojen päävalmentaja David Quinn yritti vakuuttaa tuomarit.

Seppälä tunnetaan hurjasta kamppailuvoimastaan, eikä hän pelkää vääntöjä kenenkään kanssa. Toissa liigakaudella Seppälän kanssa Kuopion KalPassa pelannut Aapeli Räsänen runoili kolumnissaan viime syksynä Seppälän olevan ”puoliksi mies, puoliksi puskutraktori”.

Yllättikö yhtään, että Yhdysvaltojen hermokontrolli petti niin nopeasti?

– Halusimme pelata kovaa, mutta emme ajatelleet, että se ihan noin menisi. Kyllä se vähän yllätti, että se noin pahasti repsahti, mutta hyvä näin, Tapparan tuore Suomen mestari sanaili.

Mikko Lehtonen satutti jalkaansa John Haydenin taklauksen jälkeen.

Suomi rokotti jäähypenkkiä lämmittäneitä vieraitaan kolmella hienolla ylivoimamaalilla. Sakari Manninen keräsi pisteet 1+2 ja hänen tutkaparinaan nopeasti kemian löytänyt Mikael Granlund pisteet 1+1. Granlundin pisteisiin pääsi myös puolustaja Lehtonen.

Suomi on päästänyt kolmessa ensimmäisessä MM-kohtaamisessaan vain kaksi osumaa. Puolustuspeli, Seppälän erityisosaamisalue, on ollut kunnossa. Tosin ensimmäinen viimeisen päälle laatuhaaste on edessä vasta keskiviikkona, kun rakkaat naapurit Suomi ja Ruotsi kilpailevat ensimmäisen Nato-hakijan tittelin sijaan kolmesta MM-pisteestä.

– Olemme hyvässä vauhdissa, mutta emme ala yhtään leijua. Jos haluaa jotain voittaa, puolustuksen on oltava kunnossa. Se on Leijonissa pelatessa aina ykkösjuttu, Seppälä, 28, muistutti.

Marko Anttila väläytteli hammassuojiaan Sam Laffertylle.

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti maanantaina, että Dallas Starsin tähtipakki Miro Heiskanen liittyy Leijoniin ensi torstaina. Seppälää uuden puolustajan sisääntuleminen ei tuntunut vaivaavan.

– Pelkästään positiivinen juttu, että maailmanluokan kaveri tulee meille pelaamaan. Meillä on pakisto yhtä vaille täynnä, joten saamme puolustuksen paremmin pyörimään. Ei se (Heiskasen tulo) välttämättä kauheasti vaikuta minun tekemiseeni.