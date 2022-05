Leijonien tähti sai maistaa USA:n pelaajan sikamaista temppua: ”Ketuttaa, kun se tulee tuohon!”

Leukaperiinsä rajun iskun saanut Teemu Hartikainen kertoo, mitä tapahtui. Hän naureskeli Austin Watsonin käytökselle.

TAMPERE

Se oli törkytaklaus, joka olisi voinut tehdä todella pahaa jälkeä.

Toista erää oli pelattu vasta minuutti ja kolme sekuntia, kun Yhdysvaltojen 193-senttinen NHL-hyökkääjä Austin Watson otti Teemu Hartikaisen maalitaulukseen. Ottawa Senatorsin mies täräytti Hartikaista kyynärpäällä suoraan päähän.

Rajun tärskyn jälkeen Hartikainen piteli leukaperiään ja irvisti tuskasta.

Watson lähti suihkuun yleisön hurratessa tuomiota. Leijonien pelaajat hakkasivat mailoillaan laitaa.

Niin vastenmielinen Watsonin teko oli.

– Kyllä se ketuttaa, kun se (taklaus) tulee tuohon leukaperiin, Hartikainen tuhahti 4–1-voiton jälkeen.

– Se tärähti. Mutta näitä nyt sattuu aina silloin tällöin.

Hartikainen ei ottanut kantaa taklauksen törkeyteen.

– Tosi vaikea sanoa. Joskus se tulee refleksinä. Olin valmistautunut ottamaan sen taklauksen runkoon (vartaloon). Näin, että se oli tulossa. Mutta sitten se kolahtikin päähän.

Yhdysvaltojen Austin Watson lähti törkyniitistään suihkun puolelle.

Watson kiukutteli tuomiostaan ja paiskoi mailaansa painellessaan pukusuojiin. Hartikaista se huvitti.

– Hänen suunsa kävi jo siinä pelin aikana. Että mitä siihen nyt sanoisi, Kuopion mies kuittasi.

32-vuotias huippulaituri selvisi tilanteesta tärähdyksellä ja pienellä säikähdyksellä. Vakava loukkaantuminen oli vain senttien päässä.

Leijonille elintärkeä työjuhta ja tuloksentekijä pelasi Watsonin aiheuttamaa viiden minuutin ylivoimaa.

– Jatkoin pelaamista, eikä siinä sen kummempaa.

Leijonat ratkaisi pelin saman ylivoiman aikana. Kippari Valtteri Filppula iski lukemiksi 2–0 ja Sakari Manninen 54 sekuntia myöhemmin 3–0.

Suomen erikoistilannepelaaminen on ollut kisoissa loisteliasta.

– Teimme siinä vitosen aikana pari tärkeää maalia, ja saimme pelin kaadettua sillä, Hartikainen myhäili.

Leijonat on tehnyt kisoissa jo kuusi ylivoimamaalia. Tehoprosentti on hurja 40.

– Kun on paljon hyviä jätkiä, ja hyvällä yhteistyöllä pelataan, niin se näyttää tuolta. Meillä on hyvä itseluottamus. Siinä on mukava pelata.

Suomi ratkaisi ottelun ylivoimamaaleilla.

Jenkkien kurittomuus ratkaisi ottelun Suomelle. Vaikka peli oli kuuma ja likainen, Jukka Jalosen joukkue piti hermot kurissa yli 11 000 -päisen kotiyleisön edessä.

Hartikaisen mukaan leijonajoukkueen yhtenäisyys on iso asia. Kukaan ei halua pettää joukkuetta.

– Emme lähteneet siihen hölmöilyyn mukaan vaan pidettiin johtoasema, hän sanoi.

– Tässä ottelussa oli nahistelua ja poikittaista mailaa tuli, mutta se kuuluu tähän, kun pelataan pohjoisamerikkalaisten kanssa. Ihan normisetti.

Kisoissa kaikki kolme otteluaan voittanut Suomi kohtaa seuraavaksi Ruotsin keskiviikkona. NHL:n tähtipuolustaja Miro Heiskanen vahvistaa joukkuetta loppuviikosta.

Hartikainen on asiasta innoissaan.

– Miro on ihan maailmanluokan pakki, joka liikkuu uskomattomalla tavalla, hän hehkutti.

– Olen nähnyt jätkän viimeksi Pyeonchangissa, kun hän oli 18-vuotias. Nyt hänelle on tullut vähän ikää mittariin, niin on hienoa päästä katsomaan, miten vauhti on vielä noussut!