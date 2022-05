Leijonatuomio: Kiukutteleva hupiukko sai ansionsa mukaan – ylimielinen USA pilasi pelin

Suomi päihitti USA:n kuumassa ottelussa 4–1. Suomi oli tehokas, USA:n pelaajien hermot paloivat.

Mukana raadissa ovat MM-kisoja tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Mikael Granlund on ottanut kiekollisen kapellimestarin roolin vahvasti itselleen. Granlundin kiekkovarmuus ja syöttövalikoima ovat huimaa luokkaa. Nashville Predatorsin 30-vuotias hyökkääjä on saanut odotetun tehokkaan alun turnaukseen.

Tämä toimi

Leijonien hermokontrolli. USA yritti heittää oravaa isäntien muuntajaan fyysisyydellä ja kipakoilla jälkipeleillä, mutta Leijonat keskittyi olennaiseen. Jenkkipoika kulutti jäähypenkkiä, ja Leijonat rokotti ylivoimalla kylmästi tarvittavat maalit. Jääkiekko on yksinkertainen peli, kun fokus pysyy pelaamisessa.

Tämä meni vihkoon

Maanantain ottelun piti olla ensimmäinen kova testi Leijonille, mutta USA:n ylimielisyys ja kurittomuus veivät kovimman jännitteen matsista jo toisen erän alussa. USA Hockey on nähnyt uljaampiakin iltoja MM-kisoissa. Kahden viime ottelun perusteella jenkkipelaajat ovat ottaneet MM-kisat viihdereissun kannalta.

Tuus ny itte selittään...

USA:n 23-vuotias veskari Strauss Mann vei Nokia-areenan yli 11 000 katsojaa hetkellisesti aikamatkalle. Mikael Granlundin avausmaalissa Strauss kytki päälle kasarilta tutun pystytorjuntatyylin, ja sieltähän se limppu livahti uuniin längistä(!).

Strauss Mann torjui Yhdysvaltojen maalilla.

Loppulause

Tuolta se näyttää, kun toinen joukkue tavoittelee MM-kultaa ja toinen joukkue on tullut viettämään aikaa jääkiekon parissa MM-kisoihin. Leijonat hoiti kolmannen ottelun ammattimaisesti pois päiväjärjestyksestä jäätävällä ylivoimatehokkuudella.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Sakari Manninen jatkaa MM-turnauksessa siitä mihin jäi Pekingin olympialaisissa ja takoo tehopisteitä tuttuun tyyliinsä. Yksi viime vuosien suurimmista leijonasankareista on jälleen aivan ytimessä. Nyt kasassa on jo tehopisteet 2+3=5.

Tämä toimi

Leijonien ylivoima on kotiturnauksessa rautaa. Ainoa ongelma on positiivinen: Mihin Miro Heiskanen sijoitetaan? Hän on ilmiselvä valinta ylivoimapelaajaksi, mutta rikotaanko hyvin toiminut ykkösylivoima?

Tämä meni vihkoon

USA:n hermokontrolli petti totaalisesti. Vierasjoukkue oli ottelussa vastaantulija ja kaiken lisäksi keskittyi kaikkeen muuhun kuin pelaamiseen. USA muistutti perinteistä pohjoisamerikkalaista joukkuetta, jonka fokus ei ole MM-turnauksen alkusarjassa. Melkoista kouhottamista ja sikailua.

Tuus ny itte selittään...

Austin Watson (USA:n varakapteeni) ”osoitti johtajuutta” omalla tyylillään niittaamalla Teemu Hartikaista suoraan kupoliin. Ansaittu ulosajo. Watsonin taklauksen jälkeen USA:n keskittyminen herpaantui lopullisesti.

Loppulause

Tämä oli isät vastaan pojat -ottelu. Rutinoitunut Leijonat ei jättänyt USA:lle palaakaan ja piti omat hermonsa kurissa kiihkeäksi äityneessä ottelussa. Ensimmäiseen tosipeliin Leijonilta A-luokan esitys.

Suomen ja USA:n pelaajat ottivat yhteen kuumassa ottelussa.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Oikealle aikavyöhykkeelle päässyt Mikael Granlund on MM-kisojen paras hyökkääjä. Näin voi jo tässä vaiheessa julistaa. Granlund dominoi peliä Nokia-areenan jäällä ja tekee jatkuvasti upeita kiekollisia ratkaisuja. Kahden pelin jälkeen plakkarissa on tehot 2+2.

Tämä toimi

Erikoistilanteet on viritetty huippuunsa. Leijonat ratkaisi pelin jälleen ylivoimalla, joka sahasi jenkkien nelikon halki, poikki ja pinoon. Kolme ottelua, kuusi yv-maalia ja hurja tehoprosentti 40. Alivoimalla Suomi ei ole antautunut kertaakaan.

Tämä meni vihkoon

USA-ottelusta odotettiin huippukamppailua, mutta sellaista ei tullut, kun jenkit heittivät pelin läskiksi jo avauserässä. Toivottavasti Ruotsia vastaan Suomi saa kunnon 60 minuutin testin laadukkaasta MM-jääkiekosta.

Tuus ny itte selittään...

Mitä Austin Watson edes tekee täällä? Kyynärpäätaklaus Teemu Hartikaista suoraan päähän oli törkeä ja tahallinen vahingoittamisyritys, jossa olisi voinut käydä todella pahasti. Suihkukomennus oli ainoa oikea tuomio, josta hupiukko kehtasi vielä kiukutella.

Lue lisää: Leijonien tähti sai maistaa USA:n pelaajan sikamaista temppua: ”Ketuttaa, kun se tulee tuohon!”

Loppulause

Leijonat on loppuviikosta tilanteessa, jossa sillä on kisojen paras pakki ja paras hyökkääjä. Tilanne on suorastaan fantastinen. Kultajuna puksuttaa raiteillaan.