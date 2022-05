Tre Kronorille lisää surkeita uutisia NHL:stä – nyt Ruotsin oli pakko turvautua varamiehiin Suomen MM-kisoissa

Ruotsin MM-kisajoukkue on joutunut pettymään kerta toisensa jälkeen NHL-tähtiensä kanssa.

Johan Garpenlöv on saanut Pohjois-Amerikasta epämiellyttäviä vastauksia.

Ruotsi on aloittanut Suomessa pelattavan jääkiekon MM-turnauksen väkevästi kahdella voitolla, mutta silti joukkueen ympärillä kuohuu.

Joukkue on pelannut ensimmäiset ottelunsa vajaalla miehistöllä ja odottanut NHL-vahvistuksia, mutta Pohjois-Amerikasta on lähetetty lähinnä kieltäviä vastauksia.

Aftonbladet listasi sunnuntaina tämän kevään kisoista kieltäytyneitä ja loukkaantumisten takia pois jääneitä NHL-miehiä.

Maanantain ja tiistain välinen yö toi lisää huonoja uutisia Garpenlöville.

Kuuden ruotsalaisen edustama Calgary Flames voitti pudotuspelisarjan Dallas Starsia vastaan. Näin ollen Elias Lindholmin, Rasmus Anderssonin, Mikael Backlundin, Calle Järnkrokin, Oliver Kylingtonin ja Jacob Markströmin kausi jatkuu. Myös Mika Zibanejadin New York Rangers voitti seiskapelinsä ja eteni jatkoon NHL:n pudotuspeleissä.

Nämäkään pelaajat eivät siten ole Tre Kronorin käytettävissä.

Kaikkien edellä mainittujen takaiskujen päälle tuli vielä tieto, että Washington Capitalsin Nicklas Bäckström kieltäytyi kisamatkasta. Tähtisentteri jättäytyi ulos joukkueesta lonkkavammaan vedoten.

Nicklas Bäckström ei saavu tänä vuonna Tre Kronorin avuksi.

Bäckstömin poisjäännin myötä loukkaantumisen takia kieltäytyneitä on yhdeksän kappaletta ja muista syistä yhtä monta lisää. Lisäksi 13 ruotsalaispelaajalla on nyt NHL-sopimus katkolla, ja he ovat jääneet ulos kisoista siitä syystä.

Vaikeudet ovat ehtineet jo kiristää tunnelmaa Ruotsin leirissä. Päävalmentaja Johan Garpenlöv vastaili jo sunnuntaina ruotsalaismedian kysymyksiin NHL-pelaajien kieltäytymisistä, varsin ärtyisään tyyliin.

Lue lisää: Tre Kronorin valmentajaa hiillostettiin MM-kieltäytyjien vyörystä – täräytti kipakan vastauksen

Kieltäytymisaalto on johtanut siihen, että Ruotsin on leimattava kokoonpanon ulkopuolella kisojen alussa olleiden pelaajien kisapasseja. Näin oli tehtävä, sillä vaihtoehdot NHL:stä käyvät auttamatta vähiin.

Sunnuntain Tshekki-otteluun Garpenlöv jo ottikin uusina miehinä mukaan Leksandin kaksikon Oskar Langin ja Nils Åmanin. Molemmat tekivät päättyneellä SHL-kaudella 14 tehopistettä.

Tre Kronorin kokoonpanossa oli lauantain avausottelussa vain 15 kenttäpelaajaa, täyden 20 sijaan. Sunnuntaina keltapaitaisia kenttäpelaajia nähtiin 17.

Ruotsin MM-urakka jatkuu tiistaina ottelulla Britanniaa vastaan. On hyvin mahdollista, että silloin on leimattu lisää tähän mennessä katsomossa istuneiden pelaajien kisapasseja.