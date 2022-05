Leijonat sai supervahvistuksen – Jere Lehtiseltä ytimekäs arvio NHL-tähti Miro Heiskasesta

Miro Heiskanen liittyy torstaina Leijonien MM-joukkueeseen.

Tampere

Leijonien toinen MM-kisaviikko sai mieluisan alun, kun Dallas Starsin tähtipuolustaja Miro Heiskanen ilmoitti liittyvänsä MM-joukkueeseen.

Heiskasen edustaman Dallasin kausi päättyi varhain maanantaiaamuna kirvelevään 3–2-tappioon seiskapelin jatkoerässä Calgary Flamesia vastaan.

– Hienoa, että hänellä riittää energiaa ja virtaa vielä jatkaa kautta ja menestyä. Tietenkin harmillista heille, etteivät päässeet jatkoon, mutta meille Miro on iso apu, kommentoi Leijonien GM Jere Lehtinen.

Leijonien tiedote Heiskasen liittymisestä julkaistiin vain nelisen tuntia seiskapelin päättymisen jälkeen eli pohjatyöt oli tehty huolella.

– Aamulla aloin seurata peliä ja kun peli oli ohi, en tietenkään heti ollut yhteydessä, mutta hän tiesi, että aiomme aika nopeasti kysyä kisoihin. Olimme jo aikaisemmin yhteydessä Miroon ennen kuin pleijarit alkoivat, ja Dallasin päässä se oli kaikille ok, että hän tulee kisoihin.

Leijonat on pelannut MM-kisojen alun yhden puolustajan vajaalla, sillä valmennus leimasi seitsemän puolustajan kisapassit.

Heiskasen liittyminen MM-joukkueeseen on Leijonille lottovoitto. Heiskanen, 22, on tällä hetkellä NHL:n ylivoimaisesti paras suomalaispuolustaja.

– Kaikki tietävät minkä tason pelaaja sieltä tulee. Hienoa, että hän tulee joukkueeseen. Maailmanluokan puolustaja. Hänet pystyy laittamaan mihin (pakkipariin) vaan, myhäili Lehtinen.

Heiskanen oli Dallasin peliaikakuningas tällä kaudella niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä.

Runkosarjan 70 ottelussa Heiskanen keräsi tehot 5+31. Tämän kevään pudotuspeleissä Heiskanen tikkasi seitsemässä ottelussa tehot 1+2, ja kellotti ottelua kohti 25.35 minuuttia jääaikaa.

Starsia edustavat Heiskasen lisäksi Roope Hintz, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Joel Kiviranta.

Hintz ei ole vaihtoehto Leijonille, sillä Starsin ykkössentteri ei pelannut vamman takia seiskapelissä. Ilman loukkaantumista Hintz olisi saapunut MM-kisoihin.

– Hintzin kanssa myös juttelimme, mutta kyllä sen tiesi, että on vakavammasta vammasta kyse, kun hän oli kokoonpanosta pois seiskapelistä. Hän harmitteli tilannetta, koska olisi ollut kova halu pelata kotikaupungissa kisoissa, ilmoitti Lehtinen.

Heiskasen liittymisen jälkeen Leijonilla on vielä yksi kisapassi leimaamatta.

Laatuvahvistuksen kriteerit täyttävät myös kovan luokan puolustavat puolustajat Lindell ja Hakanpää.

– Katsotaan (heidän kanssaan) rauhassa tilanne, missä mennään tällä hetkellä. Tänään on peli. Mietitään sen jälkeen, mitä tehdään sen yhden paikan kanssa. Ei ole mitään päätöksiä vielä tehty, Lehtinen pyöritteli.

Lehtinen ei halunnut vielä linjata, meneekö viimeinen kisapassi hyökkääjälle vai puolustajalle.

Hyökkäykseen olisi mahdollisesti tarjolla Boston Bruinsista keskushyökkääjä Erik Haula.

– Katsotaan. Kyllä me ilmoitellaan, jos on jotain ilmoitettavaa. Tällä hetkellä ei ole. Ei meillä ole mitään takarajaa, milloin viimeinen passi pitää leimata. Katsotaan tilanteen mukaan. Kokoonpano on hyvällä mallilla, Lehtinen sanoi.