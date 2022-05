Osa Leijonien faneista unohti käytöstavat? Asiantuntija jyrähtää: ”Se on kansainvälisestikin tärkeä juttu”

Tunnelma MM-peleissä on ollut upea. Ihan kaikki Leijonien fanit eivät saa kiitosta tapa-asiantuntijalta.

Kuvituskuva. Suomen MM-peleissä on ollut mahtava tunnelma. Kuvan ihmiset eikä kuvan tilanne liity suoranaisesti ko. artikkeliin.

MM-kisojen tunnelma Leijonien peleissä on ollut upea, ja sitä on kiitelty vuolaasti kautta linjan.

Osa yleisöstä on kuitenkin toiminut Maamme-laulun aikana tavalla, joka ei saa kehuja kokeneelta tapa-asiantuntijalta.

Maamme-laulun aikana katsomossa on näkynyt miespuolisia Leijonien faneja, jotka ovat pitäneet päähineet tiukasti päässään, vaikka tapana on, että Suomen kansallislaulun aikana miehet ja pojatkin riisuvat päähineet päästä.

Ennen kansallislaulua kenttäkuuluttaja on pyytänyt katsojia seisomaan, ja yleisö on noudattanut pyyntöä kuuliaisesti. Selkeä valtaosa katsomossa olleista miehistä ja pojista on myös ollut ilman päähinettä Maamme-laulun aikana.

Silti lehtereillä on ollut kaikissa Suomen tähänastisissa peleissä aikuisia miehiä lippis tai jonkin sortin fanihattu päässään kansallislaulun aikaan. Myös osa pojista on jättänyt lippiksen tai hatun päähän kansallislaulun aikana.

– Maamme-laulun aikana päähineet pitää miesten ja poikien ottaa pois päästä. Ja yleensäkin kansallislaulujen aikana ne pitää ottaa pois, se on ihan kansainvälisestikin tärkeä juttu, painottaa tapa-asiantuntija Mirva Saukkola.

Saukkola huomauttaa, että myös naisten ja tyttöjen olisi suotavaa ottaa ainakin fanihatuiksi laskettavat päähineet ja muut pään alueen ”karnevaaliviritykset” pois kansallislaulujen ajaksi.

Katsomossa on ollut käytössä myös eri maiden värein koristeltuja peruukkeja. Saukkola kehottaa ottamaan myös ne pois päästä kansallislaulujen ajaksi.

– Nämä hassunhauskat lasit, joissa on Suomen tai vaikkapa Ruotsin lippu, voisi myös ottaa pois kansallislaulun ajaksi.

– Kiekkokisat ovat mahtava karnevaali ja tietenkin pidetään hauskaa! Ehdottaisin kuitenkin, että hassuttelu aloitettaisiin sitten, kun kansallislaulu on ohi. Sitten voidaan pitää hauskaa ja laittaa se kaikki rekvisiitta päähän, hassutella, riemuita ja kannustaa omaa joukkuetta.

Saukkola painottaa, että lakkien ja päähineiden riisumisella osoitetaan kunnioitusta tärkeää ja arvokasta hetkeä kohtaan.

– Kansallislaulu on paljon enemmän kuin pelkkä laulu.

– Maamme-laulu symboloi itsenäistä kansakuntaa. Ja varsinkin näinä aikoina sen merkitys nousee tietyllä tapaa entistä suurempaan arvoon, Saukkola toteaa viitaten sotaan Ukrainassa ja jännittyneeseen tilanteeseen Euroopassa.

Saukkola korostaa, että esimerkin voima on valtava tässäkin asiayhteydessä.

– Jos yli nelikymppiset miehet ovat lippis päässä Maamme-laulun aikana, niin on hirveän vaikea perustella 12-vuotiaalle pojalle, että miksi hänen pitäisi ottaa lippis pois.

Mirva Saukkola arkistokuvassa.

Ylipäätään lippis- ja pipokurissa on ollut havaittavissa löystymistä viime vuosina. Saukkola on pannut merkille, että esimerkiksi ravintoloissa näkee väkeä lippis tai pipo päässä.

– Ymmärrän sen, jos joku hakee nakkikioskilta ruuan ja ruokailee puiston penkillä tai jos ollaan piknikillä ulkona, niin se on vähän eri tilanne sitten. Yleisesti ottaen lakki pitää olla kuitenkin ruokaillessa poissa, pois lukien vappulounas, jolla voidaan pitää ylioppilaslakkia.

Kiekko-otteluissa pelaajat riisuvat aina kypäränsä kansallislaulujen aikana. Kansainvälisissä kaukaloissa on kuitenkin vuosien varrella noussut kohuja tapauksista, joissa pelaaja ei ole syystä tai toisesta ottanut kypärää pois päästään kansallislaulun aikaan.

Jälkeenpäin kohun kierteisiin päätyneet joukkueet ja tökeröön käytökseen kompastuneet pelaajat ovat esittäneet julkisia anteeksipyyntöjä koko kiekkoyhteisölle.