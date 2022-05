Tre Kronorin tähti järkyttyi – kotikulmilla tapahtui kammottava tragedia: "Olen asioinut usein siinä kaupassa"

Rasmus Dahlin asuu lähellä Buffalon joukkoammuskelun tapahtumapaikkaa.

Ruotsi nappasi sunnuntaina toisen voittonsa yhtä monessa ottelussa Tampereen MM-jäillä. Joukkueen tähtipuolustajalla Rasmus Dahlinilla oli kuitenkin ottelun jälkeen jääkiekkoa tärkeämpää mietittävää.

Buffalo Sabresissa ammatikseen pelaava Dahlin kertoi Aftonbladetille järkyttyneensä Buffalossa lauantaina tapahtuneesta joukkoammuskelusta, jossa 10 ihmistä menetti henkensä.

Joukkomurhan epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Poliisi epäilee viharikosta.

– Se on kauhea tapaus. Voin vain kuvitella, miltä asianosaisista tuntuu. Ihan kamalaa, tuollaista ei vain saisi tapahtua, Dahlin sanoi.

Lue lisää: 10 kuollut ammuskelussa Yhdysvaltain Buffalossa – poliisi tutkii viharikoksena

Dahlin kertoo, että hirmuteon tapahtumapaikkana ollut kauppa on aivan hänen kotinsa lähellä. Puolustaja on käynyt samassa liikkeessä usein ostoksilla itsekin. Hän kertoi Tshekki-ottelun jälkeen, ettei ole vielä ollut yhteydessä tuttuihinsa Buffalossa.

– Aion ottaa yhteyttä tuttuihin nyt ottelun jälkeen, kun he ovat heränneet. Haluan varmistaa, että kaikki ovat kunnossa. Luulen että koko kaupunki on shokissa. Tämä on paljon isompaa kuin jääkiekko, hyvin epämiellyttävää, Dahlin sanoi.

– Olen asioinut usein siinä kaupassa. Voin vain ajatella kaikkia perheitä, jotka ovat asianosaisia. Tämä on aivan kamalaa.

Rasmus Dahlin ja Anton Bengtson juhlivat maalia Tampereella Tshekkiä vastaan.

Ruotsi voitti turnauksen avausottelussaan Itävallan 3–1 ja sunnuntaina toisessa ottelussaan Tshekin 5–3. Dahlinin pistetili on vielä avaamatta.

MM-turnaus jatkuu tänään neljällä ottelulla. Kello 16.20 Latvia kohtaa Norjan ja Slovakia Kanadan. Iltaotteluina kello 20.20 ovat Ranska–Saksa ja Suomi–USA.