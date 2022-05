Ikivihreä hittibiisi soi joka ilta, kun Leijona tarttuu kitaraan – näin Suomen pelaajat vaihtavat vapaalle MM-kisoissa

Leijonien pelaajat viettävät välipäiviä kukin omalla tavallaan. Joukkueenjohto luottaa, että järki pysyy mukana.

Mikael Seppälä on Leijonien takalinjojen fyysinen pelote. Vapaa-ajalla hän on kitarasankari.

TAMPERE

Kun Leijonien kovanaama Mikael Seppälä haluaa rauhoittua kisailtana, hän tarttuu kitaraan.

28-vuotiaalla pakilla on luottobiisinsä, jolla hän saa ajatuksensa niin sanotusti nollattua hulinan jäljiltä.

– Nothing Else Mattersia tulee soitettua melkein joka ilta. Se toimii, Seppälä sanoi Metallican ikivihreästä, joka ilmestyi kolme vuotta ennen hänen syntymäänsä.

Kitaransoiton lisäksi Seppälän toinen harrastus on tietokonepeli Counter-Striken pelaaminen.

– Ceeässää en ole hirveästi kerennyt pelaamaan nyt kisojen aikana, mutta ehkä tänään (sunnuntaina) jopa voisi yhden matsin vetää, hän tuumasi välipäivänä.

MM-kisoissa ja varsinkin kotikisoissa joukkueen ympärillä oleva hälinä on niin isoa ja päälle vyöryvää, että on tärkeää saada sille vastapaino, pieni pakokeino. Täytyy löytää oma rauha.

– Minulla on se hyvä puoli, että asuntoni on tuolla Hakametsän vieressä. Olen käynyt välillä kotona vähän nollailemassa. Olen katsellut sarjoja sun muuta, Tapparassa pelaava Seppälä kertoi.

Leijonat majoittuu Pyynikin luonnonrauhassa järvenrannalla, kolmen kilometrin päässä Nokia-areenasta. Samassa hotellissa on viisi muutakin maajoukkuetta.

Tähtihyökkääjä Harri Pesonen otti välipäivänä Jopon alleen ja polki Tampereen ytimeen.

– Kävin vähän surffailemassa kaupungilla, ja onhan se tosi makeata, kun on ihmisiä liikkeellä. Vaikka en ole täältä kotoisin, niin silti tuntuu kuin kotona olisi, Muuramen mies tokaisi.

– Mukava fiilis on Tampereesta!

Pesosen isä ja sisarukset ovat katsomassa kisoja.

– On ollut kiva käydä moikkaamassa heitä. Tämä on nasta homma läheisille, kun heidän on helppoa tulla katsomaan pelejä. He pääsevät nauttimaan enemmänkin tuosta kisatunnelmasta, me pelaajat emme ehkä niinkään, Pesonen myhäili.

Harri Pesonen tuntee olevansa Tampereella kuin kotonaan.

Takana ovat ne ajat, kun leijonapelaajat kävivät kaljalla kesken kisojen ja pörräsivät yössä kuin hulivilit. Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen kertoo, että ymmärrys pelisäännöistä on selvä.

– Hyvin käyttäydytään, hän kiteytti yleisen ohjenuoran pelaajille.

– Jukan (Jalonen) slogan ”Kun aika on” tarkoittaa sitä, että kun pojat ovat vapaalla, jokainen itse miettii, mihin kannattaa mennä ja mitä kannattaa tehdä. Me luotetaan siihen sataprosenttisesti.

Kotikisoissa erilaisia ärsykkeitä ja ehkä houkutuksiakin on tavallista enemmän. Se ei herätä huolta joukkueenjohdossa.

– Tämä homma perustuu luottamukseen, Kortelainen sanoi painokkaasti.

– Meidän tapana ei ole ollut hirveästi kahlita pelaajia tai laittaa jäiden (harjoitusten), pelien ja palaverien ulkopuolelle mitään isompia rajoitteita. Jokainen käyttää tervettä järkeä ja tietenkin muistaa sen, että korona pyörii vielä täällä. Nämä ovat aikuisia ihmisiä.

Hotellikuolema pitäisi välttää, mikä ei pitkän ja askeettisen kisaurakan aikana ole kovin helppoa. Pesonen kertoo pyrkivänsä mahdollisimman usein ulos huoneesta ihmisten ilmoille.

– Hakeudun hotellilla tuonne sosiaalitiloihin ja hierontahuoneeseen, missä on muitakin pelaajia, hän mainitsi.

– Iltaisin kun rauhoitun, katson myös tv-sarjoja, vaikkei niitä tule nykyään hirveästi muuten katsottua.

Hotellin puitteet saavat joukkueenjohtaja Kortelaiselta kehut.

– Meillä on erinomaiset tilat. Kisaisäntinä pääsimme ensimmäisenä valitsemaan omat tilamme, mikä on ollut meillä etuoikeus tässä. Olemme oikein tyytyväisiä, hän kiitteli.

Pelaajilla on erilaisia menopelejä käytössä.

– Jätkät käyttävät kaikennäköisiä sähköpotkulautoja, Kortelainen naurahti.

Joukkueenjohtaja Mika Kortelainen luottaa pelaajien fiksuuteen vapaa-ajanvietossa.

Leijonat avasi kisat viime viikonloppuna kahdella voitolla Norjasta ja Latviasta. Vastus kovenee, kun vastaan tulevat Yhdysvallat maanantaina ja Ruotsi keskiviikkona.

– Pelinopeus ainakin nousee huomattavasti. Varmaan pääsee vääntämään enemmän – ja sehän on nättiä hommaa, kovista otteistaan tunnettu Seppälä virnisti ja hehkutti hallin tunnelmaa.

– Siellä on ollut hirveä meininki.

Viihdearvon pitäisi olla huipussa USA- ja Ruotsi-otteluissa.

– En usko, että ollaan paljon trapissa, kun molemmat joukkueet haluavat hallita kiekkoa. Vauhtia piisaa, lupasi Pesonen.