Raimo Summanen täräyttää omaperäisen kielikuvan Leijonista ja USA:sta – tässä Suomi on salakavalan hyvä

Leijonat kohtaa maanantai-iltana Yhdysvallat.

Hallitseva olympiavoittaja Leijonat on aloittanut MM-kotikisat Tampereella kahdella hyvin erityylisellä voitto-ottelulla.

Perjantain avausottelussa Norja kaatui murskaavasti 5–0, mutta lauantaina Leijonat joutui puristamaan loppuun asti 2–1-voitossa Latviaa vastaan.

Ilta-Sanomien asiantuntijana MM-kisoissa toimiva Raimo Summanen näkee kireän ottelun Latviaa vastaan palvelevan Leijonia jatkoa varten paremmin kuin suurinumeroinen murskavoitto.

– Vaikka Suomi olisi hävinnyt Latvialle, sillä ei olisi ollut mitään merkitystä isossa kuvassa. Turnauksessa tarvitaan aina vastoinkäymisiä. Tämä oli hyvä varoitus ja paras mahdollinen tapa mennä kohti USA-peliä, Summanen korostaa.

Kahden voittopelin jälkeen Leijonat kohtaa turnauksen kolmannessa ottelussa maanantai-iltana kello 20.20 alkaen USA:n, joka on myös voittanut molemmat ottelunsa.

Tosin sunnuntaina USA oli yllättävissä vaikeuksissa piskuista Itävaltaa vastaan. Viime kesän NHL:n nelosvaraus Luke Hughes, 18, ratkaisi 3–2-voiton USA:lle jatkoajalla.

Summanen nostaa Yhdysvallat-otteluun erikseen yhden henkisen ja yhden pelillisen pointin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi ottelun lopputulokseen.

Leijonilla on Summasen mielestä valmistautumisetu puolellaan, koska kahden peräkkäisen ottelun jälkeen suomalaispelaajat saivat viettää sunnuntaina rentoa välipäivää.

– Suomi tulee välipäivän kautta otteluun. Pelaajat ovat voineet huilata, kerätä akkuja tai treenata. Jenkeillä on peli takana. Ottelu ei ala 0–0:sta vaan periaatteessa se menee niin, että Suomi 0,5 ja USA 0 juuri tämän lähtökohdan takia, vertaa Summanen.

Asetelma voimasuhteissa muuttuu Norja- ja Itävalta-ottelusta.

– Jukka Jalosen aikana Suomi on osannut olla helkutin nöyrä joukkue, kun vastassa on heikompi joukkue. Se on tärkeää. Nöyryys ei ole kuitenkaan hyvä juttu, kun pelataan astetta parempaa joukkuetta vastaan, kuten USA:ta.

Summanen kehuu estoitta Leijonien henkistä kapasiteettia.

– Suomella on henkistä elastisuutta. Välillä on hyvä olla nöyrä. Suomi osoitti sen kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Joukkue oli erittäin hyvässä henkisessä iskussa molemmissa otteluissa.

– USA-ottelussa pitää kuitenkaan osoittaa, että ”hei, me ollaan isompi joukkue täällä”. Se on aika kiva lähtökohta, Summanen sanoo.

Luke Hughes, 18, päästi Yhdysvallat piinasta Itävaltaa vastaan.

Leijonien ja USA:n kohtaaminen on erittäin kiehtova kahden eri pelikulttuurin yhteentörmäys, jota Summanen kuvailee värikkäillä sanakäänteillä.

– USA pelaa toiminimijääkiekkoa ja Suomi pelaa osuuskuntalätkää. Toiminimijääkiekossa yksiköt ovat pieniä ja yksinyrittäminen korostuu. Yksi ihminen joutuu tekemään melkein kaiken jäällä, vertaa Summanen.

Leijonien tyyli on täysin vastakkainen.

– Suomi luottaa vahvaan kollektiiviin. Peliä pelataan koko ajan yhdessä. Näiden joukkueiden välillä on iso filosofinen ero, Summanen linjaa.

Entinen Leijonien päävalmentaja kehottaa katsojia seuraamaan erityisesti yhtä asiaa molempien joukkueiden pelaamisessa.

– Kumpi joukkue pystyy antamaan tuet kiekkoon niin, että kiekollisella pelaajalla on yhden miehen sijaan kahden miehen tuki. Kun kiekolliselle löytyvät hyvät tuet kentän kolmelle eri alueelle, sitä kautta peliin syntyy jatkumoa.

Summanen uskoo, että ottelu ratkeaa siihen, kumpi joukkue pystyy määräämään tempoa 5–5-pelissä.

– Leijonien pelin tempo on tasaisen kuristavaa suhteessa vastustajaan. Pelin tempo on salakavalan hyvä, mikä johtuu siitä, että pelaajat ovat kiekon lähellä ja etäisyydet tiiviit.

– USA:lla peli voi olla välillä hitaampaa, ja yhtäkkiä se voi räjähtää. Jenkkien pelissä on enemmän piikkejä.