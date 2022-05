Tre Kronorin valmentajaa hiillostettiin MM-kieltäytyjien vyörystä – täräytti kipakan vastauksen

Ruotsi avasi MM-kisansa pahasti vajaalla kokoonpanolla. Päävalmentaja kertoi Aftonbladetille odottavansa yhä NHL-vahvistuksia.

”Ei”, on ollut surullisen tuttu vastaus Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Johan Garpenlöville.

Viimeisimpänä MM-kisoista kieltäytyivät Minnesotan Joel Eriksson Ek ja Jonas Brodin sekä Washingtonin Marcus Johansson ja Johan Larsson.

NHL-apuja kärsivällisesti odottanut Tre Kronor avasi MM-kisaurakkansa pahasti vajaalla kokoonpanolla, vain 15 kenttäpelaajalla.

Ruotsalaislehti Aftonbladet hiillosti kieltäytyjistä Garpenlöviä, joka vaikutti vastausten perusteella närkästyneeltä.

Päävalmentajan mukaan Tre Kronor kiinnostaa yhä NHL-tähtiä. Kieltäytymisten syitä hän ei kuitenkaan ryhtynyt avaamaan, vaan kehotti kysymään asiasta MM-kutsut hylänneiltä pelaajilta itseltään.

Kun lehti kysyi Garpenlöviltä yleisempää kuvaa kieltäytymistä, hän sanoi, ettei sen avaaminen ole hänen työnsä.

54-vuotias ruotsalaisluotsi totesi, ettei mitään olisi voinut tehdä toisin. Lähestymistapa on ollut sama kuin aiemmissa kisoissa.

– Meillä on vahva joukkue. Täällä oleviin pelaajien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, eikä vain puhua niistä, jotka eivät tänne tulleet, Garpenlöv linjasi.

Tre Kronorin kisaryhmässä on tällä hetkellä seitsemän NHL-pelaajaa.

Aftonbladetin katsauksen mukaan yhdeksän pelaajaa on kieltäytynyt kutsusta. Seitsemän pelaajaa taas on sivussa loukkaantumisten takia. 13 pelaajan sopimus on loppumassa.

Garpenlöv kertoi toivovansa MM-ryhmään Toronto Maple Leafsin William Nylanderia, jonka NHL-kausi päättyi viime yönä.

– William on ollut meillä aiemminkin ja voittanut MM-kultaa. Hän pelasi fantastisen kauden ja saattaa pelata tällä hetkellä elämänsä jääkiekkoa. Jos hän haluaa tulla, hän olisi meille loistava lisä.

Myös Los Angeles Kingsin Adrian Kempen kausi päättyi viime yönä, mutta päävalmentajan mukaan viimeisen sopimuskautensa päättänyt 35 runkosarjamaalin hyökkääjä ei ole tulossa Ruotsin avuksi.

Kingsin Carl Grundströmin palveluksista Garpenlöv sen sijaan on kiinnostunut. Samoin Washington Capitalsin Nicklas Bäckströmistä.

– Emme ole saaneet häneltä vielä mitään viestiä, päävalmentaja valotti, mutta ei paljastanut oliko hän ollut Caps-sentterin kanssa yhteyksissä.

Ruotsalaiset ovat tulisilla hiilillä myös tulevana yönä. Muun muassa Elias Lindholmin, Rasmus Anderssonin ja Jacob Markströmin Calgary Flamesin sekä Mika Zibanejadin New York Rangersin kaudet ovat katkolla.

Tampereen lohkossa pelaavan Tre Kronorin MM-turnaus jatkuu sunnuntain iltaottelulla Tshekkiä vastaan kello 20.20.