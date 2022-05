Huomasitko tämän? Nokia-areenan kummallisuus piinaa maalivahteja – Leijonien Harri Säteri: ”On oltava ekstratarkkana”

Harri Säteri avasi MM-turnauksensa Suomen kaataessa Latvian. Tamperelainen tunsi vatsassaan olleen erityisen paljon perhosia.

Tampere

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Harri Säteri kertoi ennen MM-kisojen alkua, että hän oli odottanut kotikarkeloita koko kauden ajan. Toijalassa syntynyt, mutta Tampereelle muuttanut Säteri pääsi lauantaina esiintymään Nokia-areenan sinivalkoiselle yleisölle, jossa vilisi tuttuja kasvoja.

Tapparan kotiotteluista tutun Petri Kääriäisen kuuluttaessa Suomen avauskentällisen jäälle Säterin saamat aplodit jäivät kovuudessa vain aavistuksen äänikuningas Mikael Granlundista.

– Oli ekstraperhosia vatsassa, mutta hyvällä tavalla. Oli aivan mahtavaa tulla ensimmäistä kertaa jäälle kotiyleisön pauhatessa. Bongasin monta tuttua katsomosta, Säteri hymyili.

– Perhosia vatsassa on ennen jokaista peliä, mutta vähän samanlainen fiilis oli viimeksi olympialaisissa.

Säteri, 32, mietti pitkään, koska hän oli viimeksi pukenut leijonapaidan päälleen Tampereella. Lopulta kokenut tähtivahti päätyi alle 18-vuotiaiden MM-kotikisoihin alkuvuodesta 2007. Suomi jäi tuolloin murheellisesti karsintasarjaan.

– Huonot muistot sieltä. Ei mennä sinne, Säteri nauroi.

Suomi kaatoi MM-kisojen toisessa ottelussaan Mikael Granlundin (1+1) ylivoimasivalluksella Latvian nihkeän iltaman jälkeen maalein 2–1. Latvia paransi huimasti perjantain Yhdysvallat-avauksestaan. Suomea kiusasivat erityisesti Latvian taisteleva puolustus sekä ykkösketjun kaksikko Ronalds Kenins–Rudolfs Balcers.

Balcers, 25, edustaa seuratasolla San Jose Sharksia ja on yksi Latvian neljästä NHL-vahvistuksesta. Paino sanalla vahvistus – sitä Balcers toden totta oli Latvialle, kuten Granlundkin Suomelle. Juuri Balcers ja Sveitsin Lausannessa elantonsa tienaava Kenins junailivat vastahyökkäyksestä Latvian johtomaalin.

– Latvia puolusti pirun hyvin, mutta olimme sitkeitä. Se oli vahvuuttamme, että odotimme vuoroamme ja iskimme, kun saimme paikat, Säteri arvioi.

Suomi luottaa maalivahtipelissään helmikuun olympiaturnauksen ja viime kevään MM-kisojen tavoin Säteriin ja Jussi Olkinuoraan. Vuosi sitten tulos oli MM-hopea. Helmikuussa Leijonien kauloihin pujotettiin upeasti olympiakultaa.

Olkinuora nollasi perjantain MM-avauksessa Norjan, eikä Säterin esityksestä jäänyt moitittavaa. Balcersin maalia ei olisi pysäyttänyt yksikään kuolevainen.

– Tilanteemme on hyvä. Ihan sama kumman heität uuniin niin homma toimii, mutta paljon on töitä edessä. Meidän on pidettävä se niin, Säteri muistutti.

Tässä tilanteessa ei pystynyt venymään torjuntaan edes olympiakultamitalisti Harri Säteri.

Alkaneet jääkiekon MM-kisat pelataan leveässä kaukalossa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja René Fasel kertoi vuonna 2019, että tämän kevään kisoista eteenpäin MM-pelit oteltaisiin Pohjois-Amerikan malliin kapeassa kaukalossa.

Nokia-areena ja alkuperäinen toinen kisaisäntä Helsingin areena olisivat muuntautuneet kapeaan askiin, mutta koska venäläisomisteinen Helsingin areena ei ollut kelpo MM-isännäksi, jouduttiin A-lohko siirtämään Helsingin perinteisempään jäähalliin.

Helsingin jäähalliin ei kapeaa kaukaloa saatu, joten MM-kisat pelataan vastoin alkuperäistä linjausta leveässä 28 x 60 metrin askissa.

Ero kapean ja leveän kaukalon välillä on iso maalivahdeille. Tämän tietää Säteri, joka torjui loppukauden NHL:n Arizona Coyotesissa.

– Minulle kaukalon vaihtumisella on iso merkitys. Kaikki kulmat oikeastaan muuttuvat. Pienessä kaukalossa kaikki on lähempänä, on enemmän trafiikkia ja maalin takana on vähemmän tilaa, Säteri eritteli.

Yksi Nokia-areenan erikoispiirteistä, joka on erityisen piinallinen maalivahdeille, on sen kaukalon laita. Etenkin areenan plekseistä peliväline on niin miesten jääkiekkoliigassa kuin MM-peleissäkin tuntunut pomppivan arvaamattomasti milloin mihinkin.

Omituisia pomppuja nähtiin lauantainakin. Säteri kertoi, että maalivahtien on pakko ottaa Nokia-areenan vinkeät laidat huomioon. Jos maalivahti lähtee liian rohkeasti katkaisemaan päätykiekkoa maalin taakse, kiekon äkillinen suunnanmuutos voi pahimmassa tapauksessa johtaa vastustajan maaliin.

– Varsinkin noista laseista tulee välillä aika mielenkiintoisia. Se johtunee siitä, miten lasit on kiinnitetty toisiinsa. Kiinnikkeistä kiekko välillä pomppii, Säteri taustoitti.

– Kyllä se on mielessä, kun kiekkoa hakee maalin takaa. On oltava ekstratarkkana ja seurattava kiekkoa joka hetki.