Leijonatuomio: Erikoinen ilmiö Tampereen Nokia-areenassa – mihin suomalaisfanit katoavat?

Latvia pani Leijonat kovaan testiin. Supervahvistus Mikael Granlund nousi ratkaisevalla hetkellä esille ja ratkaisi 2–1-voiton Leijonille.

Tampere

MUKANA raadissa ovat kisoja tarkasti seuraavat IS:n toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Kapellimestari saapui Tampereelle. Mikael Granlund otti heti ensimmäisessä vaihdossa ohjat käsiinsä. Nashville Predatorsin 30-vuotias hyökkääjä erottui joukosta kiekkovarmuudella ja taiturimaisilla, peliä edistävillä siirroilla. Granlund oli heti avausiltana Leijonien hyökkäyspelin moottori ja kaukalon paras pelaaja.

Tämä toimi

Uusi ykkösketju klikkasi. Granlund sopeutui saumattomasti Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen rinnalle. Kolmikko pystyi rakentamaan mallikkaista kolmiopeleistä laatutontteja. Etenkin päätypelissä ketju oli väkevä. Virtuoosimaisen Granlundin ja härkämäisen Hartikaisen kiekonpitokyky ahtaassa tilassa on paikoitellen taidetta.

Tämä meni vihkoon

Leijonien puolustusvalmiudessa oli puutteita, ja ärhäkkä vastaiskujoukkue Latvia haistoi tämän. Leijonat sai lyötyä painetta hyökkäysalueelle ja pitkiä painostusjaksoja, mutta alin hyökkääjä haukkasi välillä liian syvälle, mikä avasi vaarallisia vastaiskun paikkoja Latvialle. Vastaavanlaisesta tilanteesta rakentui Latvian avausmaali.

Tuus ny itte selittään…

Avauserän lopulla Leijonat meinasi saada kaikkien aikojen lahjamaalin, kun Latvian puolustaja Kristaps Zile oli lähellä munia oman maalin siirretyn rangaistuksen aikana. Latvia haki vauhtia omista maali tyhjänä, ja Zile otti syötön louhikkokosketuksella vastaan. Kiekko lipui Zilen lavasta vain ripauksen ohi Latvian pömpelin.

Loppulause

Latvia pani Leijonat hyvään testiin turnauksen alkuvaiheessa. Kurinalainen ja karhea Latvia oli positiivinen yllätys. Päätöserässä Latvia pani Leijonat ajoittain jopa ahtaalle, mutta isäntäjoukkue selvitti kärsivällisyystestin loppujen lopuksi rimaan hipoen.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Tähän kategoriaan on vain yksi vaihtoehto: Mikael Granlund. Hän löytää aina leijonapaidassaan sisältään suuren ratkaisijan ja johtajan. Mahtava alku NHL-tähden turnaukselle.

Mikael Granlund oli lauantai-illan juhlittu sankari.

Tämä toimi

Leijonien erikoistilanteet ovat olleet kahdessa avausottelussa kunnossa. Alivoimaprosentti on tässä vaiheessa komea sata, ja Latvia kaatui ylivoimamaaleilla. Tärkeä asia kovempia pelejä ajatellen.

Tämä meni vihkoon

Ruotsi aloitti MM-kisat kolmella ketjulla kuin alasarjassa. Jukka Jalonen kommentoi ruotsalaisten erikoista ratkaisua kylmän viileästi: ”Ehkä Ruotsilla on niin hyvä joukkue, että he voivat pelata kolmella ketjulla”. Ruotsissa kuitenkin ollaan hyvin huolissaan Tre Kronorin iskukyvystä. Joukkue kaatoi Itävallan nihkeästi 3–1. Ruotsi kaipaa NHL-vahvistuksia.

Tuus ny itte selittään…

Nokia-areenan katsomossa on valtavasti tyhjää tilaa aina erätaukojen jälkeen. Parin-kolmen minuutin jälkeen pelikatkolla kiekkofaneja valuu valtavasti käytäviltä katsomoihin. Vievätkö Nokia-areenan oheispalvelut huomion kiekkoviihteeltä, vai tökkivätkö kaljajonot? Ilmiö on tuttu kiekkopeleistä, mutta se on korostunut Leijonien avausotteluissa huomattavasti.

Nokia-areenan käytävillä nautitaan virvokkeita.

Loppulause

Vaikka Leijonat pelasi nihkeän ottelun Latvia vastaan, ottelu antoi enemmän kuin otti. Granlund oli heti loistavalla pelipäällä, ja ykkösketjun Teemu Hartikainen-Sakari Manninen-Granlund peli näytti soljuvan lupaavasti.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Mikael Granlund tuli Tampereelle ja teki voittomaalin. Ei kai parempaa tarinaa olisi voinut kuvitellakaan. Nälkä paistoi MG:n otteista, ja peli oli juuri niin dominoivaa kuin odottaa sopi. Nashvillen ykkössentteri on yksi kisojen parhaista pelaajista, millä on iso merkitys Suomen menestykselle.

Tämä toimi

Erikoistilanteet. Leijonien alivoima on ollut sataprosenttista tähän asti, ja ylivoimakin tuottaa tulosta. Latvia-peli pelastettiin yv-onnistumisilla, joista vastasivat Granlund ja Sakari Manninen. Uusi ykkösketju oli muutenkin mainio. Teemu Hartikaisen päätypeliin ei kyllästy koskaan.

Tämä meni vihkoon

Alkoi jo näyttää siltä, että Suomihan saattaa hävitä tämän ottelun. Tasaviisikoin maalipaikat olivat kortilla, kun karhea ja keskittyneesti puolustanut Latvia löi kaiken likoon. Latvian avausmaalissa Suomen kolmosketju oli liian syvällä, mikä avasi tilan vastaiskulle.

Tuus ny itte selittään…

Kari Jalosen Tshekki avasi kisat 5–1-voitolla Isosta-Britanniasta, mutta tulos ei kerro koko totuutta. Tshekki oli oudoin pahoissa vaikeuksissa brittien kanssa. Mikä ihmeellisintä, Britannialla oli pelissä useampi puhdas läpiajo. Sapluunan pitää kiristyä, mikäli Tshekki mielii mestariksi.

Kari Jalosen Tshekki hapuili Britannia-ottelussa.

Loppulause

Nihkeä Latvia-peli osoitti, että ei Suomi tässä tanssahtele noin vain kohti kultamitalia. Parantaa pitää, kun vastuskin kovenee. Ensi viikon USA- ja Ruotsi-ottelut näyttävät turnaukselle suunnan.