Suomalaisen radiopersoonan poika Samuel Soramies, 23, jyräsi tiensä MM-kisoihin – ”Hän piiskaa itseään erittäin kovaa”

Samuel Soramies kiekkoilee Saksan MM-joukkueessa.

Samuel Soramies, ikää 23 vuotta, pituutta 185 senttiä ja painoa 88 kiloa.

Perjantaina Soramies debytoi aikuisten arvokisatasolla MM-kisoissa.

Suomalaiselle yleisölle Soramies on kuitenkin täysin tuntematon pelaaja. Ei ihme: Soramies ei nimestään huolimatta pelaa Leijonien paidassa vaan edustaa synnyinmaataan Saksaa.

Hyökkääjän isä on Adler Mannheimin pitkäaikaisena äänenä hyvin Saksassa tunnettu radiopersoona Antti Soramies.

Suurseura Mannheimin riveissä Soramies myös kypsyi liigapelaajaksi Saksan pääsarjaan DELiin – käytyään myös Itävallassa Red Bullin akatemiassa.

Debyytissään Soramies pelasi reilut 12 minuuttia, laukoi kahdesti ja kamppaili miehekkäästi. Työteliään oloinen ja hyvin liikkunut laituri sortui toisessa erässä huitomisjäähyyn, kun Kanada pani hyökkäysalueellaan Saksan nelosketjun pesukoneeseen.

Ingolstadtia edustanut Soramies teki kuluneella kaudella 54 Saksan pääsarjan runkosarjaottelussa kymmenen (7+3) tehopistettä.

Miten hän murtautui kisajoukkueeseen?

– Kovalla työllä. Hän piiskaa itseään erittäin kovaa harjoituksissa. Hän on malttanut ja kehittynyt, vaikka onkin ollut Saksan sarjassa välillä tosi vähällä peliajalla, Saksan päävalmentaja Toni Söderholm taustoittaa.

– Hän on pelaaja, joka tekee aika paljon oikeita asioita. Häntä pitää katsoa, niin näkee, miten hyvin hän osaa pelata. Hän on valitettavasti vasta viime aikoina saanut enemmän vastuuta ja peliaikaa. Hän on mennyt tutkan alla.

Tuore A-maajoukkuemies kiekkoilee ensi kaudella Augsburgissa, jota valmentaa Britannian jääkiekon kultasormi, komeaa valmennusuraa harvinaisesta lähtömaasta luova skotti Pete Russell.