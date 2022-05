Kanadan MM-kapteeni palasi Suomeen – Helsinki näyttää nyt täysin erilaiselta, välissä syntyi 64 miljoonan dollarin sopimus

Thomas Chabot palasi Suomeen. Nuoret Leijonat aiheutti viimeksi kirvelevän pettymyksen, nyt tähtäimessä on MM-kulta.

MM-turnauksen pelipaikka Helsingissä muuttui, kun venäläisoligarkkien omistama Hartwall-areena (nyk. Helsinki-halli) joutui väistymään Helsingin jäähallin tieltä.

Molemmat pelipaikat ovat tuttuja Kanadan MM-joukkueen kapteeniksi nimetylle Thomas Chabotille.

25-vuotias puolustaja oli Suomessa nuorten MM-turnauksessa vuodenvaihteessa 2015–16. Alkulohko pelattiin Nordenskiöldinkadulla, kultajoukkue Nuorten Leijonien voittama puolivälierä Hartwall-areenassa.

– Muistot ovat aika raskaita, Chabot sanoi IS:lle viitaten juuri kyseiseen 5–6-tappioon Suomelle.

– Mutta on kiva olla takaisin täällä. Siitäkin on jo kuusi vuotta. Oli hauska pelata täällä, tunnelma oli taas loistava, Chabot sanoi perjantain Saksa-ottelun jälkeen.

Thomas Chabot yritti puolustaa Sebastian Ahoa vastaan MM-puolivälierässä 2016.

Toukokuinen Helsinki ei sikäli ole näyttänyt aivan parhaita puoliaan, että sää on monesti tähän vuodenaikaan Suomessa lämpimämpikin.

Ero on silti valtava kuuden vuoden takaiseen, jolloin pakkanen paukkui ja aurinkoa ei näkynyt.

– Se on totta, Chabot virnisti.

– Sen muistan, että kun tulin tänne joulukuussa, pimeää oli aamusta iltaan. Kiva, että nyt on aurinkoa ja valoa.

Moni muukin asia on välissä muuttunut. Chabot otti Ottawa Senatorsissa haltuun Erik Karlssonilta jääneen ykköspakin roolin. Syksyllä 2019 hän allekirjoitti 8-vuotisen ja tasan 64 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Chabot on jo vuosia ollut yksi NHL:n peliaikakuninkaita. Kuluneella kaudella hän oli jälleen koko peliaikatilaston kakkonen (26.12) pelattuaan keskimäärin sekunnin vähemmän kuin tilastokärki Seth Jones.

Chabot teki 59 ottelussa 38 (7+31) pistettä. Keväällä hän oli pitkään sivussa käsivamman takia mutta pääsi takaisin askiin runkosarjan päätöspeliin ilman yhtään jääharjoitusta.

Kevään huipennus eli NHL:n pudotuspelit jäivät haaveeksi, mutta hyvin erityistä on myös edustaa maataan C rinnassa.

– Se on todella, todella spesiaalia. Tämä on loppupeleissä kuitenkin aika lyhyt turnaus, ja teen omassa ruudussani mitä tahansa tuodakseni joukkueen yhteen. Me haluamme voittaa tämän turnauksen.

Chabot oli 2019 häviämässä MM-finaalia Suomelle.

Thomas Chabot pelaa Ottawa Senatorsissa.

Kanada on jääkiekon kehto ja tuottaa ylivoimaisesti eniten NHL-pelaajia.

Suurimman pelaajamassan ansiosta sen MM-joukkueessa on taas suuri vaihtuvuus: vain Max Comtois on mukana viime kevään maailmanmestareista.

Voisi siis olettaa, että keskimäärin Kanadan joukkueissa pelaajat saattavat entuudestaan tuntea toisensa hieman huonommin kuin esimerkiksi monissa eurooppalaisissa joukkueissa.

Kisat tarjoavat mahdollisuuden tutustua NHL-kaukaloista tuttuihin vastustajiin.

Chabot nyökkää.

– Se on hauskaa. Pelaamme 82 peliä toisiamme vastaan, niin on kiva päästä tuntemaan toisia. Ei ainoastaan jään ulkopuolella vaan myös jäällä samalla puolella, sillä kaikki ovat tosi lahjakkaita pelaajia.

Hyvä todiste tästä on esimerkiksi viime kevään kultamitali tai perjantain MM-avaus Saksaa vastaan. Vaikka Kanadalla ei eturivin tähtiään ole mukana, maan NHL-pelaajista saa aina kasattua todella laadukkaan ja tasaisen nipun.

Ensimmäinen peli toi 5–3-voiton.

– On aina vaikeaa yrittää nopeasti oppia pelata uusien jätkien kanssa uudessa systeemissä, mutta olemme tehneet hyvää työtä. Meillä on muutama harjoitus ja yksi treenipeli takanamme. Prosessi ottaa aina aikansa, mutta sitä varten täällä on paljon pelejä.

MM-kisat päättyvät 29. toukokuuta. Chabot on aiemmin kertonut NHLPA:n videolla, että haluaisi käydä Ranskassa ja Kreikassa.

Aiotko jäädä Eurooppaan kisojen jälkeen?

– Olen tehnyt niin ennenkin, kolmansia miesten MM-kisojaan pelaava Chabot kertoo.

– Voi olla. En ole varma, mutta enköhän minä löydä jonkun paikan, mihin mennä nauttimaan lomasta.

Sitä ennen Kanadalla on edessään vielä kuusi lohkopeliä ja (todennäköiset) pudotuspelit päälle.