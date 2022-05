NHL-tähdet vietiin tutustumaan suomalaisuuden ytimeen – tällainen kokemus oli

Saksan Moritz Seider, Tim Stützle, Philipp Grubauer ja kumppanit saivat perisuomalaisen kokemuksen.

Saksan MM-joukkue saapui Suomeen tiistaina.

Joukkueen päävalmentaja Toni Söderholm tiimeineen pyrkii tekemään paljon töitä joukkuehengen eteen. Yksi osa tätä työtä oli tänä vuonna piirretty keskiviikkoillan ohjelmanumeroksi.

Helsingissä alkulohko-ottelunsa pelaava Saksan joukkue suunnisti suomalaisen päävalmentajansa johdolla Hernesaareen ja Löylyn saunakompleksiin.

Joukkueen tiivistäminen suomalaiseen kulttuuriin sukeltamalla taisi olla onnistunut temppu – ainakin näin on pääteltävissä joukkueen pelaajien kommenteista ja reaktioista.

– Oli hauskaa ja kivaa. Olin ensi kertaa savusaunassa. Se oli hyvä joukkueenrakennustapahtuma. Jopa jätkät, jotka eivät niin pidä saunasta, hyppäsivät mukaan, konkaripakki Korbinian Holzer myhäili.

– Oli kivaa viettää jengin kanssa aikaa ja syödä päälle hyvä illallinen.

Saksan takalinjojen jätti Korbinian Holzer pelaa 9. arvoturnaustaan. NHL:ssä 206 runkosarjaottelua pelannut Holzer kamppailee tässä kuvassa Hannes Björnisen kanssa viime kevään MM-välierässä.

Kokemus upposi 34-vuotiaan Holzerin lisäksi 20-vuotiaaseen Moritz Seideriin.

– Se oli tosi siistiä. Toni sanoi, että kun olemme täällä, meidän täytyy ottaa ilo irti suomalaisista perinteistä ja mennä saunomaan.

– Saimme kokemuksen erilaisista saunoista ja lopuksi hyppäsimme veteen. Oli mahtavaa. Päivän lopuksi olin kyllä tosi väsynyt, Seider hymyili.

– Ehkä keskiviikkopäivän lopuksi saattoi vähän olla väsy, mutta varmasti se freesasi meitä, ja seuraavan päivän treenit näyttivät hyviltä, Holzer sanoi.

Täällä Saksan MM-joukkue kävi virkistäytymässä. Arkistokuva.

Saksan timantti, 50 pistettä NHL:n tulokaskaudellaan tehnyt monipuolinen tähtipakki Seider pelaa nyt kolmansia miesten arvokisojaan.

Vuosi sitten turnaus pelattiin Latviassa kuplaolosuhteissa.

– Senkin takia kaikki ovat täällä niin innoissaan. Jotkut jätkät ovat pelanneet jo kaksi turnausta kuplassa. Täällä on ollut tosi hienoa olla, Seider sanoi viitaten pelaajiin, jotka olivat viime kevään turnauksen lisäksi talvella Pekingin olympiakisoissa.

Söderholm on luotsannut Saksan maajoukkuetta neljän vuoden ajan.

– Toni on loistava valmentaja. Hän on ollut koutsina jo monta vuotta, mutta hän on yhä nuori (44). Hän tajuaa, mitä kopissa tapahtuu ja miten juttelemme toisillemme.

Seider kokee, että Söderholm on vähän kuin ”yksi jätkistä”.

– Hän ei ole äänekkäin tai huuda, koska ei hänen tarvitse. Hän esittää asiat todella selkeästi jäsentäen. Sitä tarvitsemme, että voimme saavuttaa asioita, joita olemme aiemmin saavuttaneet.

Moritz Seider oli Detroitin ykköspakki heti tulokaskaudellaan.

Saksa saavutti olympiahopeaa 2018, viime keväänä joukkue hävisi MM-välierässä Suomelle – vaikka oli pelitapahtumissa kenties edellä. Seider allekirjoittaa näkemyksen ja muistaa, että ottelu oli Saksan paras koko turnauksessa.

– Toivottavasti voimme antaa hänelle takaisin jotain erityistä täällä, hänen kotikaupungissaan, Seider sanoi valmentajastaan.

Toni Söderholmin luotsaama Saksa hävisi perjantaina MM-avauksessaan Kanadalle maalein 3–5.

Nordenskiöldinkadun hallia voitaneen kutsua HIFK:ssa koko SM-liigauransa pelanneen Söderholmin jääkiekkoilulliseksi kodiksi.

– Hän tuntee jokaisen nurkan. Jos tarvitsemme mitään neuvoja, hän on aina kuuntelemassa ja neuvomassa, vaikka hänellä on varmasti kiirettä.