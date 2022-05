Leijonien NHL-mies kiistää tapelleensa kaukalossa – kuuli yllätysuutisen heti pelin jälkeen: ”Hieno homma”

Juho Lammikko ei normaalisti ole kaukalotappelija.

NHL-hyökkääjä Juho Lammikko on tullut tunnetuksi alaketjujen taistelijana ja joukkuepelaajana, mutta suoranainen tappelija hän ei ole koskaan ollut. NHL-uralla hanskat eivät ole pudonneet kädestä kertaakaan ja 159 peliä NHL:ssä ovat tuoneet hänelle yhteensä vain 30 jäähyminuuttia.

MM-kisojen avauspelissä Lammikko sai viiden minuutin jäähyn tappelemisesta. Vastapuolella oli Norjan Christian Kaasastul.

Mistä tällainen poikkeus Lammikon aiempaan linjaan?

– En kyllä oikeasti tapellut nytkään. Se ei ollut todellakaan tappelu vaan enemmänkin taistelua, Lammikko nauroi.

Lammikko sai jatkaa viiden minuutin jäähynsä jälkeen pelaamista. Se oli mahdollista Kansainvälisen jääkiekkoliiton uuden sääntökirjatulkinnan mukaan. IIHF muutti täksi kaudeksi sääntöjä siten, ettei tappelusta välttämättä lennä suoraan ulos.

– Ei tuollaisesta olisi mielestäni mitenkään pihalle voinut lentää. Tuomarit nyt päättivät, että se oli ilmeisesti tappelu ja meidän pelaajien on ne päätökset hyväksyttävä. Se on mitä se on, Lammikko mietti.

Myös Saku Mäenalanen ja Magnus Brekke Henriksen tappelivat kolmannessa erässä. Se oli enemmän perinteinen tappelu ja molempien peli päättyi suihkukomennukseen.

Ottelussa Leijonat oli lopulta ylivoimainen ja voitti sen 5–0. Lammikko oli ihan tyytyväinen joukkueen suoritukseen.

– Hyvä fiilis ja hieno tunnelma hallissa. Alku ei ollut meiltä ihan paras mahdollinen ja sitä pitää ilman muuta saada paremmaksi seuraaviin peleihin. Alun jälkeen hallitsimme tapahtumia.

– Ottelu oli myös mukavan fyysinen, mistä itse tykkäsin. Oma pelaaminen suhui ihan ok, mutta parempaankin pystyn jatkossa.

Lammikolle saattoi tulla hyviä uutisia myös NHL:n suunnalta Leijonien avauspelin aikana. Vancouver Canucks ilmoitti, että päävalmentaja Bruce Boudreau jatkaa seurassa myös ensi kaudella. Lammikko sai Boudreaun joukkueessa mukavasti peliaikaa ja oli yksi hänen alaketjun luottopelaajiaan.

Tällä hetkellä porilaisella ei ole sopimusta mihinkään ensi kaudesta, joten Boudreaun jatko ei ainakaan haittaa mahdollisuutta jatkaa Vancouverissa.

Lammikko kuuli valmentajan jatkosopimuksesta haastattelussa Suomen ottelun jälkeen.

– Ai hän jatkaa siellä? Hieno homma. Boudreau oli hyvä valmentaja ja opin häneltä paljon kauden aikana. Mielestäni hänen jatkosopimuksensa on Canucksille hyvä juttu, Lammikko pohti.