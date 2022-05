Media ympäröi Tampereelle saapuneen Mikael Granlundin – NHL-tähdeltä itsevarma kommentti

Liian aikaisin päättynyt Nashvillen kausi jätti pelinälkää.

Tampere

Taitohyökkääjä Mikael Granlund vetosi ikävään liittyessään mukaan Suomen jääkiekkomaajoukkueeseen Tampereella. Granlundille oli ehtinyt tulla ikävä Leijonia.

Siitä onkin aikaa neljä vuotta, kun Granlund pelasi viimeksi Leijonien mukana MM-kisoissa. Silloin oltiin Tanskan Herningissä.

– Leijona-paita päällä pelaaminen on minulle iso asia ja aina, kun ovat olleet paikat kunnossa, olen tullut, Granlund sanoi Nokia-areenassa Suomi-Norja-ottelun ensimmäisellä erätauolla.

Granlund saapui Suomeen perjantaina ja sanoi toivovansa, että pelaa lauantaina Latviaa vastaan.

Usein kiekkoilussa puhutaan NHL-pelaajien paineista lähteä MM-kisoihin, kun viisi miljoonaa kotivalmentajaa katsoo silmä kovana otteluita.

– Ei ole paineita tai jos on, on hyvällä tavalla vaan. Tänne tullaan omasta tahdosta ja halutaan pelata. Joukkue on muutaman vuoden aika hienosti pelannut ja pärjännyt. Mukava tähän on tulla mukaan.

– Toivottavasti saadaan homma käyntiin hyvällä tavalla myös henkilökohtaisesti.

MM-turnaus on kuudes Granlundille, mikä osoittaa sitoutumisen Leijoniin ja suomalaisen kiekon menestykseen raudanlujaksi. Lisäksi mukaan mahtuvat Sotshin olympialaiset 2014 ja World Cup Torontossa syksyllä 2016.

Lähes jokaisessa arvoturnauksessaan Granlund on noussut joukkueen ratkaisupelaajaksi, mutta yksi ikimuistoisimmista oli Sotshin olympiaturnaus, jossa Granlund nosti syötöillään Teemu Selänteen turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

MM-kisoista ei voi koskaan sivuuttaa Bratislavaa 2011. Granlundin ilmaveivimaali yllätti paitsi Venäjän maalivahdin, koko joukkueen ja vähintään suurimman osan hallin katsojista.

– En tiedä vaikuttiko se turnaus (2011), mutta minulla on aina ollut, että haluan päästä pelaamaan Leijoniin ja tämä on yksi hienoimpia juttuja. Olen nauttinut pelaajana ja tunnelmasta.

Ja nyt hän on täällä taas. Paitansa selässä numero 64 ja tuttu asento, jossa painellaan pienessä kyyryssä kuin tilanteet sieltä paremmin havaiten ja nähden.

Varmaa on, että muutama niin sanottu lättysyöttö putoaa ketjukaverin lapaan oikea-aikaisesti ja tarkasti. Takuu käsittää kaikki ottelut ensimmäisestä viimeiseen.

Granlund vapautui Leijonien käyttöön, kun Nashvillen kausi NHL:ssä päättyi otteluin 0-4 Coloradoa vastaan.

– Kaikki kunnia heille. Olivat parempi joukkue.

Sen verran Granlund halusi tarkentaa ja lisätä, että maalivahti Juuse Saroksen loukkaantuminen oli ratkaiseva isku Predatorsille.

– Ei ihan päästy heidän tasolleen. Oikea joukkue meni jatkoon.