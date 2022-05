Leijonien pukukopissa roikkuu lainvastainen lippu – näin joukkueenjohtaja kommentoi

Leijonat ei ole saanut toistaiseksi kehotusta vaihtaa lainvastaista lippua.

Leijonien pukukopin sisustus ei täytä lainmukaisia kriteerejä, sillä pukukopin katossa Nokia-areenan uumenissa roikkuu kielekkeinen valtiolippu, joka on rajattu Puolustusvoimien käyttöön.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Janne Juujärvi vahvisti aiemmin Ilta-Sanomille, että Leijonien ripustama lippu olisi ”hyvä vaihtaa kansallislippuun”.

Lue lisää: Leijonat ripusti laittoman Suomen lipun pukukoppiinsa – sisäministeriö ryhtyy toimiin

Ilta-Sanomat tavoitti perjantaina iltapäivällä Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelaisen kommentoimaan asiaa.

Kortelainen ihmetteli lipusta noussutta porua, sillä sama lippu on kuulunut Leijonien pukukopin vakiokalustoon useamman vuoden.

– Sama lippu on ollut kuusi vuotta pukukopissamme paikallaan. Lippua kohdellaan, kuten arvokasta lippua kuuluukin kohdella ja säilytämme sitä arvon mukaisesti, Kortelainen sanoi.

– Jos kopissa on ollut jotain juhlallisuuksia, niin silloin lippu on otettu pois, ettei se likaannu. Kohtelemme lippua kaikkien arvojen mukaisesti. Voin sanoa, että valtiovalta on ollut tietoinen tästä.

Kortelaisen mukaan kielekkeisen valtiolipun ripustaminen oli alun perin joukkueen sisäinen ja yhteinen juttu.

– Tietyt asiat ja tarinat pysyvät joukkueen kesken. Lippu on ollut kopissamme kuusi vuotta ja siitä on ollut aiemmin kuvia.

Aiotteko ottaa kyseisen lipun pois kopista?

– Emme ole toistaiseksi saaneet mitään viestiä keneltäkään, että lippu pitäisi vaihtaa. Toimimme tietenkin sillä tavalla kuin tilanne edellyttää.