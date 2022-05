Jukka Jalonen paljasti: näin pitkään MM-kisojen ovi pysyy auki NHL-tähdille

Leijonien johto jättää leimaamatta muutamia kisapasseja NHL-vahvistusten toivossa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ei peitellyt tyytyväisyyttään, kun hän asteli median eteen torstain jääharjoituksen jälkeen Nokia-areenan uumenissa.

Mikael Granlundin liittyminen Leijoniin veti Jalosen suupielet pieneen hymyyn.

– Olemme erittäin iloisia, että ”Mikke” tulee mukaan. Kaikki tietävät hänen kykynsä pelaajana sekä johtajana. Huippuvahvistus meille, Jalonen myhäili.

– Siitä on etua niin pelaajan kuin valmentajan kannalta, että tiedämme ja tunnemme toisemme. Ei tarvitse miettiä ja opetella toistemme tapoja. Hän tietää pitkälti meidän pelimme perusperiaatteet ja miten toimimme ylipäätään.

Nashville Predatorsin ykkössentteri ei ollut joukkueen mukana vielä torstaina. Granlund, 30, saapuu Tampereelle perjantaina.

– Ymmärtääkseni hän tulee huomenna, ja kaiken järjen mukaan pelaa lauantaina. Tämä on tämän hetken tieto. Totta kai, jos hän tulisi perjantaiaamuna, hän voisi pelata jo avausottelussa, mutta en siihen oikein usko, sanoi Jalonen.

Leijonat ilmoittaa MM-joukkueen kokoonpanon torstai-iltana. Lopulliseen kisajoukkueeseen voi leimata 25 pelaajaa.

Leijonien johto ei leimaa vielä tässä vaiheessa kaikkia kisapasseja, sillä katse on yhä NHL:n pudotuspeleissä. Tarjolla voi olla tähtiluokan vahvistuksia.

Jalonen vahvisti torstaina, että Leijonien johto aikoo odottaa NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen loppuun ennen kaikkien kisapassien leimaamista.

– Siellä on aitoa kiinnostusta kisoihin. Sen takia me odotamme hetken aikaa. Vaarantamatta kuitenkaan menestystä alkusarjan peleissä. Lähdemme heti ensimmäiseen viikonloppuun nappi laudassa, vakuutti Jalonen.

Jalonen ei paljastanut kokoonpanoa perjantai-illan avausotteluun Norjaa vastaan.

– Kun leimaamme passit, sitten näette mikä se koostumus on. Leimatut pelaavat Norjaa vastaan.

Torstaina Leijonien ryhmästä putosi Jukurien kapteeni Petrus Palmu. Harjoitusvahvuudessa on edelleen pelaajia, joiden paikka lopullisessa kisajoukkueessa ei ole varmaa.

– Se tuo haasteita, kun mukana on pelaajia, jotka eivät ole vielä mukana lopullisessa joukkueessa. Pelaajat tietävät sen itse. Eihän se optimitilanne ole, mutta kaikki tietävät pelin hengen ja hyväksyvät sen.

Leijonien puolustuksessa on avausottelussa vajausta, sillä ryhmässä on seitsemän puolustajaa. Jalosen Leijonat pelaa normaalisti neljällä puolustajaparilla.

Pekingin olympiaturnauksessa Leijonien puolustajat jakaantuivat tasan kätisyyksien mukaan. Kultajoukkueessa oli neljä leftin ja neljä rightin puolen puolustajaa.

MM-kotikisoihin valmistautuvassa ryhmässä oli sama jako, mutta Buffalo Sabresin puolustajan Henri Jokiharjun viime hetken poisjäänti muutti asetelmaa.

Tällä hetkellä Leijonien kisajoukkueessa on neljä leftin ja kolme rightin puolustajaa. Kahdeksannen puolustajan paikka on edelleen auki.

Jos Dallas Stars häviää kuudennen ottelun Calgary Flamesia vastaan varhain lauantaiaamuna, Leijoniin vapautuisi mahdollisesti puolustajista Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Jani Hakanpää.

– Ei se mikään pakkomielle ole, että pitää olla neljä leftin ja neljä rightin puolustajaa. Jos on viisi ja kolme, se on ihan fine. Jos on tasavahvoja pelaajia, niin silloin se voi kallistua sille puolelle, että kätisyys vaikuttaa, mutta se on lopulta aika marginaalinen juttu. Erot tulevat jostain muusta, Jalonen sanoi.

Leijonien MM-palapeli hakee vasta muotoaan. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi ketjukoostumuksista ei kannata tehdä avausottelun perusteella.

– Sitä se turnausvalmentaminen on, että kehitetään peliä ja löydetään oikeat koostumukset tässä matkan varrella. Niin se on aina mennyt. Niillä koostumuksilla, joilla aloitamme perjantaina, niin tuskin me niillä koostumuksilla lopetetaan, Jalonen ilmoitti.

