Tähän Mikael Granlundin ominaisuuteen harva tajuaa kiinnittää huomion – asiantuntija hehkuttaa: ”Hän on siinä maailman parhaita”

Ilta-Sanomien MM-asiantuntija Raimo Summanen kertoo intohimoisesti Leijonien NHL-tähti Mikael Granlundista.

Mikael Granlund on luotettava pelaaja sekä hyökkäys- että puolustuspäässä.

Leijonien entinen päävalmentaja ja MM-kisoissa Ilta-Sanomien asiantuntijana toimiva Raimo Summanen nostaa esiin mielenkiintoisia yksityiskohtia Mikael Granlundin pelaamisesta.

Leijonien MM-kotikisojen joukkueeseen liittyvä Granlund, 30, tunnetaan suuren yleisön ajatuksissa pitkälti vuoden 2011 MM-kisojen maagisesta ilmaveivistään. Summasen havainnot kuitenkin lähtevät täysin toisesta näkökulmasta, vaikka kokenut kiekkomies ei missään nimessä taitoa ja virtuositeettia väheksy.

Ensin puhutaan mailamiekkailusta.

– Granlund on pieni mies, mutta pelaa äärimmäisen isosti pienellä alueella, eli b-pisteiden kaarien alapuolella. Hän on yksi maailman parhaita mailapelaajia ahtaassa tilassa, Summanen sanoo.

Summanen, 60, syventää analyysiaan kiehtovasti.

– Eli kun ollaan mailamiekkailussa ahtaassa tilassa, niin hän on maailman top 10 -pelaaja. Hän pystyy pelaamaan jatkumoa ahtaissa tiloissa. Hän pystyy ottamaan kiekon pois vielä sellaisissa tilanteissa, joissa se vaikuttaa jo menetetyltä.

– Hänellä on poikkeuksellinen kyky hallita kiekkoa, mutta hänellä on myös poikkeuksellinen kyky tehdä vastaliike siihen, kun kiekkoa ollaan jo menettämässä. Se on jotain aivan spesiaalia, Summanen toteaa.

Toinen yksityiskohta, jonka Summanen nostaa reippaasti ohi valtavirran keskustelun, on Granlundin alkuverryttely jäällä ennen otteluita. Summanen sanoo, että siitä on pääteltävissä ja aistittavissa monia asioita.

– Menkää katsomaan Granlundin alkuverryttely jäällä. Jo se on monta kertaa parempi kuin joku joutava peli. Tarkoitan sillä, että hänen alkuverryttelyssään yhdistyvät taiteellisuus, kiekonhallinta, ne temput ja intensiteetti.

– Siinä kulminoituu Granlundista paljon! Siinä on leikkimielisyys, mutta toisaalta älytön intensiteetti ja totisuus. Hymyä ja jäätappajaa. Se on ainutlaatuista, Summanen hehkuttaa.

Raimo Summanen on pitkän linjan kiekkomies.

Granlund on vuosien varrella kehittynyt NHL:ssä jämäkäksi ja monipuoliseksi hyökkääjäksi. Summanen kehuu Granlundin pelaamista tasaviisikoin. Entisen maajoukkuevalmentajan mielestä Granlundin suurin hyöty Leijonille on kuitenkin erikoistilanteissa.

– Tiedetään, että hän on se jätkä, joka pystyy työkalupakillaan ja ylivoimaosaamisellaan antamaan juuri sitä, mitä Suomen joukkue tarvitsee. Yleispelaaminen on kunnossa, mutta joukkueen iskukyky tarvitsee tällaista Granlundin kaltaista erikoismiestä, jos aiotaan mennä päätyyn asti.

Granlund voi pelata sekä keskushyökkääjänä että laitahyökkääjänä.

– Se on nykypäivää.

Summanen arvioi, että Suomen pelitapa on Granlundille sopivampi kuin hänen seurajoukkueensa Nashville Predatorsin.

– Nashvillen systeemissä Granlund luistelee turhia kilometrejä. Suomen pelitavassa hänen ei tarvitse seilata laidasta laitaan.

Voiko siis edellä mainitun perusteella olettaa, että hän on tuoreempi ja terävämpi niissä tilanteissa kun sitä eniten tarvitaan? Eli hyökkäyspään ratkaisuhetkillä?

– Kyllä. NHL:ssä on käynyt niin, että sellainen turha liike on syönyt hänen hyökkäystehojaan. Kirurgin tarkkuus tulee nyt paremmin esille Leijonissa.

Granlund on taituri, mutta ennen kaikkea joukkuepelaaja. Hän yrittää tehdä ajoittain liikaakin joukkueen hyväksi, mikä voi johtaa jopa tietynlaiseen pelilliseen identiteettikriisiin.

– Hän yrittää tietyllä tapaa hyvittää joukkueelle...tekee duunarin hommia, mutta yrittää olla myös taitopelaaja, Summanen pohtii.

Voiko olla vaarana, että hän ottaa liikaa kuormaa Suomen menestymisestä MM-kotikisoissa?

– En usko.

– Suomen joukkueen kollektiivi on vahva. Media ja joku ulkopuolinen taho voi tuoda painetta, mutta joukkueen sisältä ei tule painetta. Leijonissa ei ole moneen vuoteen annettu yksittäiselle pelaajalle sellaista tulospainetta. Luotetaan siihen, että puolustetaan ja pelataan yhdessä, niin joku tekee sitten ratkaisevat maalit.

Mikael Granlund kuvattuna maajoukkueessa vuonna 2018.

Tällä kaudella Granlund nakutteli NHL:n 80 runkosarjaottelussa 11+53=64 tehopistettä. Hän pyrki pelaamaan tunnollisesti myös puolustusvelvoitteensa kantaen, mutta Nashvillen ajoittaisessa hurlumhei-meiningissä taiturin plusmiinus-saldo painui lukemaan -9.

– Tähän Suomen joukkueeseen Granlundin merkitys on iso. Vastustaja ei voi ikinä jättää huomioimatta häntä. Vaikka Granlund ei jollain tietyllä hetkellä tekisikään mitään varsinaisesti tuloksellista, niin hänet on silti huomioitava ja se avaa tilaa sitten muille Suomen pelaajille. Se on hemmetin tärkeä asia, Summanen sanoo.