Mestarivalmentaja hehkuttaa Mikael Granlundin merkitystä Leijonille – tämän takia hän on käänteentekevä pelimies Suomelle: ”Unelma”

Ilmaveivi muistetaan ikuisesti, mutta Mikael Granlund on todella paljon muutakin.

Mikael Granlund on marinoitunut entistä monipuolisemmaksi pelaajaksi NHL:ssä.

On käynyt selväksi, ettei Mikael Granlund siitä itse juuri välittäisi enää puhua. Ilmaveivistä meinaan.

Granlund ei silti tähtihetkestään ikinä pääse eroon – eikä tarvitsekaan. Suuren yleisön silmissä hän on aina ihmepoika, kulta-Mikke, joka veivasi Venäjän kumoon maagisella suorituksellaan MM-välierässä 2011. Lopullisena seurauksena olivat MM-kulta ja villit torijuhlat.

Mutta Granlund, 30, on niin paljon muutakin. Hän on marinoitunut vuosien saatossa rautaiseksi ja jämäkäksi ammattilaiseksi taalaliiga NHL:ssä. Hänestä on tullut perheellinen mies ja kenties kypsempi kaikin tavoin – myös pelillisesti.

Granlundia maajoukkueessa ja HIFK:ssa valmentanut Petri Matikainen, 55, pitää Nashville Predatorsin tähtihyökkääjän saamista Leijonien MM-joukkueeseen jättipottina.

– Granlundilla on valtava merkitys Suomelle itsetunnon kannalta ja pelillisesti. Lisäksi hän tuo mukanaan voittamisen kokemuksen vuoden 2011 MM-joukkueesta, Matikainen herkuttelee.

Maailmanmestaruuden niin ikään vuonna 2011 Jukka Jalosen valmennusryhmässä voittanut Matikainen uskoo, että Granlundin on kaikin puolin helppo tulla kotikisojen MM-ryhmään mukaan.

– Hän on kova vahvistus. Hän sopii Jukka Jalosen ja Suomen joukkueen arvoihin ihan suoraan, ei tarvitse opetella mitään, että miten joukkueessa toimitaan. Hän tietää kaikki jutut saman tien. Hänet myös tunnetaan joukkueessa, Klagenfurtissa Itävallassa nykyisin koutsaava Matikainen sanoo.

Mikael Granlund kuvattuna maajoukkuepaidassa vuonna 2018.

Tällä kaudella Granlund nakutteli NHL:n 80 runkosarjaottelussa 11+53=64 tehopistettä. Hän pyrki pelaamaan tunnollisesti myös puolustusvelvoitteensa kantaen, mutta Nashvillen ajoittaisessa hurlumhei-meiningissä taiturin plusmiinus-saldo painui lukemaan -9.

Pudotuspeleissä Predators putosi ensimmäisellä kierroksella Colorado Avalanchen käsittelyssä suoraan neljässä ottelussa.

Matikainen painottaa, että Granlund on erittäin luotettava pelaaja sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan.

– Jo nuorempana hän oli erittäin hyvä kahden suunnan pelaaja. Hän on todella tasapainoinen pelaaja. Hän on valmentajan unelma. Hänet voi laittaa tilanteeseen kuin tilanteeseen. Homma hoituu, Matikainen hehkuttaa.

– Nyt puhutaan äärimmäisen monipuolisesta pelaajasta. Ja häntähän voi käyttää sekä keskushyökkääjänä että laitahyökkääjänä.

Petri Matikainen arkistokuvassa.

NHL-vuosina Granlundille on tullut tiettyä positiivista karheutta pelaamiseen.

– Hän on kehittynyt kamppailupelaamisessa ja tilannenopeudessa todella paljon NHL:ssä, Matikainen ruotii.

Predatorsin putoaminen pudotuspeleissä on Granlundille luonnollisesti pettymys, mutta kevään kotimaisessa kiekkokiimassa hänellä on oiva mahdollisuus päästä kesälaitumille riemu rinnassaan.

Granlund saavutti jo nuorena paljon, hän voitti Suomen mestaruuden HIFK:ssa ja maailmanmestaruuden jo ennen 20-vuotissyntymäpäiviään.

Slovakian vuoden 2011 kultakevään jälkeen Granlund pelasi maajoukkueessa muun muassa upean olympiaturnauksen Sotshissa 2014. Sieltä lohkesi pronssia.

Vuoden 2018 MM-kisoissa Granlund toimi hieman yllättäen jopa Leijonien kapteenina. Suomi putosi tuolloin puolivälierissä, mutta C-kirjain rinnassa kertoi sekin Granlundin kypsymisestä ja arvostuksesta pelaajana.

– Hän ei ole mikään räväkkä persoona, mutta hän tuo hiljaista johtajuutta ja itseluottamusta pukukoppiin. Sama pätee kaukaloon, kaiken kaikkiaan hän on loistava johtaja, Matikainen tuumaa.

Vuoden 2011 täysosumasta on jo vierähtänyt aikaa, ja mestaruudet ovat sen jälkeen Granlundilta jääneet saavuttamatta NHL- ja maajoukkuekaukaloissa. Menestyksennälkää pitäisi riittää, ja Granlund on tästä myös itse puhunut.

– Granlundilla on valtava merkitys Suomen joukkueelle – ja kotikisoille ylipäätään, Matikainen kehuu.