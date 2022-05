Kari Jalonen voi varastaa MM-kisat Jukka Jaloselta, kirjoittaa toimittaja Sasha Huttunen.

Jukka Jalonen Suomi, Kari Jalonen Tshekki ja Toni Söderholm Saksa.

Ainutlaatuinen juttu! Perjantaina alkavissa jääkiekon MM-kisoissa tehdään historiaa, kun peräti kolmella eri maalla on suomalainen päävalmentaja. Eivätkä he valmenna mitä tahansa ranskoja tai valkovenäjiä vaan aitoja huippumaita, jotka ovat kisoissa mitalin maku suussa.

Mikään muu kansallisuus ei ole näin vahvasti edustettuna penkin takana kuin Suomi. Se on ylpeydenaihe.

Valmentajatkin nauttivat tilanteesta.

– Kävimme Chomutovissa ”Söden” (Söderholm) kanssa kaljalla ja puhuimme siinä, että onhan se hieno juttu! Kari Jalonen naureskeli Urheilulehden MM-kiekko 2022 -opuksen tentissä.

Chomutov on tshekkiläinen kaupunki, jossa Tshekki ja Saksa kohtasivat kahdessa maaottelussa huhtikuun puolivälissä.

– Tampereella on ”tupla-Jaloset” vastakkain alkusarjan viimeisessä pelissä, ja Söde vie omassa kotihallissaan (Helsingin jäähalli) Saksaa eteenpäin, Kari Jalonen maalaili myhäillen.

Söderholm on Kari Jalosen vanha kärkipakki HIFK:sta. Yhdessä he juhlivat Suomen mestaruutta vuonna 2011.

Jukka Jalosta, Suomi-kiekon vaikutusvaltaisinta henkilöä, tämä asetelma ei välttämättä naurata. Hänellä on kaikki paineet niskassaan ja takakireyttä ilmassa, kun kotikisoista pitäisi tuoda kultaa. Hänen sukunimikaimansa ja Söderholm pääsevät kisoihin raikkaina haastajina ilman median piiritystä ja puristavaa tulospainetta.

He voivat jopa varastaa kisat itseoikeutetulta leijonakuninkaalta.

Kari Jalonen on Tshekin historian ensimmäinen ulkomaalainen päävalmentaja.

Tshekkiä piiskaava Kari Jalonen antoi jo myrskyvaroituksen kädenjäljestään. Tshekki oli viimeisten harjoitusotteluiden kuumin joukkue, joka rullaa Tampereelle viiden ottelun mittaisessa voittoputkessa.

Viime viikonlopun EHT-turnauksessa Tukholmassa Tshekki nujersi myös Leijonat maalein 3–1.

62-vuotias Jalonen on Tshekin maajoukkuehistorian ensimmäinen ulkomaalainen päävalmentaja, jonka tehtävä on nostaa perinteikäs lajin suurmaa takaisin kärkikahinoihin. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, Tshekin edellisestä mitalista on jo kymmenen vuotta. Se oli pronssi Helsingin MM-kisoista 2012.

Alla on kahdettoista peräkkäiset pieleen menneet arvokisat.

Tshekki kaipaa rajuakin herättelyä. Kari Jalonen taitaa olla juuri oikea ulkopuolinen osaaja, joka ankaralla otteellaan kiristää Tshekin pelisapluunaa vastaamaan modernin jääkiekon vaateita.

Harjoitusotteluiden perusteella suunta on oikea.

Kaukana takana ovat ne ajat, kun Suomen piti turvautua milloin tshekkiläiseen valmentajaan, milloin kanadalaiseen, tai milloin venäläiseen tai milloin ruotsalaiseen. Nyt ne ovat suomalaiset pelinohjaajat, jotka ovat kovassa huudossa ympäri Eurooppaa. Tulokset puhuvat puolestaan.

Tshekin liitto päätti soittaa Kari Jaloselle heti helmikuisten olympialaisten jälkeen, kun Jukka Jalonen oli voittanut Suomelle kultaa. Tshekissä todettiin, että paras osaaminen löytyy pohjoisesta.

Jalonen kuulosti nimenä kaikin puolin hyvältä.

Ja tiistaina 24. toukokuuta nuo Jaloset, Jukka ja Kari, ovat vastakkain Tampereen lohkon päätösottelussa.

Kari Jalonen tekee sinä iltana kaikkensa Suomen lyömiseksi. ”KJ:n” tuntien hän nauttii asetelmasta ja jopa vihattuna vastarannankiiskenä olemisesta täysin siemauksin. Luvassa on Suomen kahden ylivoimaisesti kovimman jääkiekkovalmentajan raju kaksintaistelu.

Paras voittakoon.