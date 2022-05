Tuleeko tällä ryhmällä MM-kultaa? Ilta-Sanomat esittelee Leijonat pelaaja pelaajalta

Ilta-Sanomat esittelee Leijonien MM-joukkueen pelaaja pelaajalta.

Suomen miesten A-maajoukkueen taistelu jääkiekon MM-kullasta alkaa perjantaina. Ilta-Sanomat esittelee Leijoniin nimetyt pelaajat. Joukkueen kokoonpanoon voi tulla vielä muutoksia MM-kisojen aikana.

Maalivahdit

Jussi Olkinuora

Leijonien takuu­varma luotto­vahti viime kevään MM-kisoissa, kun Suomi sijoittui hopealle. Lähti Pekingin olympia­turnaukseen ykkös­veskarina, mutta korona­karanteeni muutti suunnitelmat yllättäen ennen turnausta. Kokenut 31-vuotias Metallurg Magnito­gorskin veskari on antanut vakuuttavia näyttöjä maajoukkue­paidassa parin viime vuoden aikana. Kuuluu parhaisiin Euroopassa pelaaviin maalivahteihin. Peittävä torjuja, joka lukee mainiosti peliä ja luottaa isoon kokoonsa. Innostava ja energinen persoona kopissa. Kilpailee Säterin kanssa paikasta ykkösruudussa.

Harri Säteri

Käytti täydellisesti näyttö­paikkansa hyödyksi nousemalla Olkinuoran takaa Pekingin olympia­turnauksen parhaaksi maalivahdiksi. 32-vuotias paljon maailmaa nähnyt toijalalainen on kuulunut KHL:n parhaisiin maali­vahteihin kolmen viime vuoden aikana. Ollut myös monen vuoden ajan Leijonien luotettavaa vakio­kalustoa. Raamikas refleksi­torjuja. Kokemusta ja kovia näyttöjä kuuden kauden ajalta KHL:stä. Lähti olympialaisten jälkeen loppukaudeksi Pohjois-Amerikkaan, ja päätyi lopulta erikoisten vaiheiden jälkeen roskistulipaloon nimeltä Arizona Coyotes. Muodostaa Olkinuoran kanssa turnauksen tasaisimman veskaritandemin.

Frans Tuohimaa

Rooli on sama kuin Pekingin olympialaisissa eli 30-vuotias helsinkiläinen on selkeä kolmos maalivahti MM-kotikisoissa. Torjui tällä kaudella Neftehimik Nizhnekamskin maalilla 26 ottelua torjunta prosentilla 90,6. Esiintynyt tällä kaudella pätevästi maajoukkue paidassa kolmessa EHT-ottelussa. Saanut kokemuksen kautta peliinsä kaivattua rauhallisuutta. Luottaa enemmän hyvään sijoittumiseen kuin sähäkkään liikkumiseen. Luonteeltaan ihanteellinen varamaalivahti, joka ei keikuta venettä. Valveutunut konkariveskari on mukana Pelaajayhdistyksen hallituksen johdossa.

Puolustajat

Ville Pokka

Leijonien ehdottomia luotto­pakkeja nykyisin. 27-vuotias puolustaja on kerännyt kokemusta myös Pohjois-Amerikasta, mutta NHL:n valloitus jäi haaveeksi 2010-luvun lopulla. Löysi pelillisen kotinsa viime vuosien aikana KHL:stä Avangard Omskista, jossa pelasi neljä kautta puolustavassa roolissa. KHL:n vuosien aikana torniolaisesta kypsyi tasapainottava puolustus­suunnan osaaja. Perustaidoiltaan hyvää kansainvälistä luokkaa. Ikäisekseen kokenut puolustaja. Päässyt eroon nuoruusvuosina peliä välillä leimanneesta turhasta kiltteydestä. Väkevä kaksinkamppailija kulmissa ja maalin edessä.

Niklas Friman

Murtautui yllättäen Pekingin kisa­joukkueeseen, ja täytti paikkansa lopulta hyvin. Jokereissa päättyneellä kaudella luutinut 28-vuotias perus­puolustaja ei ole ollut maa­joukkueen vakio­kalustoa viime vuosien aikana, mutta varmat puolustus­otteet ovat tehneet vaikutuksen Leijonien valmennus­ryhmään. Ei ole puolustuksen näyttävin yksilö, mutta ymmärtää rajallisen roolinsa täsmällisesti. Roolina on pelata riskittömästi 0–0:aa. Friman pelaa kiekon kanssa yksinkertaisen tehokkaasti ja puolustaa jämäkästi aina pelin alla. Jaksaa vääntää kulmissa ja ahtaassa tilassa.

Juuso Hietanen

Vahva paluu lyhyen tauon jälkeen maa­joukkueeseen Pekingissä. Puolustuksen vanhin pelaaja täytti pätevästi tonttinsa ja toi rauhallisuutta takalinjoille. Pelaaja­profiili on muuttunut viime vuosien aikana enemmän tasa­painottavaksi pelaajaksi. Palaa ensi kaudeksi HPK:n alakertaan johtavaan rooliin. Leijonissa tärkeä esimerkin näyttäjä. Kiekollinen peli edelleen vahvuutena. Pienikokoisen puolustajan peliäly on huippuluokkaa. Pysyy vielä 36-vuotiaana kansainvälisessä tempossa mukana taloudellisen luistelunsa ansiosta. Laaja syöttövalikoima. Pystyy jakamaan lyhyitä ja murtavia syöttöjä hyökkääjille saumakohtiin.

Atte Ohtamaa

Kärppien kaiken nähnyt kapteeni on maa­joukkueen vakio­kalustoa kaudesta toiseen. Ohtamaa on pää­valmentaja Jukka Jalosen pitkä­aikaisia luottoratsuja, joka tietää mitä voittaminen vaatii. Vaikuttavasta CV:stä löytyy olympiakulta, MM-kulta ja kolme MM-hopeaa. 34-vuotias konkari­puolustaja tuo Leijonien alakertaan johtajuutta, luotettavuutta ja jykevää puolustus­osaamista. Erittäin vaikeasti ohitettava 1–1-tilanteissa. Alivoimalla joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Tärkeä pelitapaesimerkki Leijonissa. Kuulunut maajoukkueen kapteenistoon kahdessa viime arvoturnauksessa.

Mikko Lehtonen

Pietarin SKA:n puolustajan valinta nosti kohun ennen kisoja. Jäi monista muista ulko­maalaisista poiketen pelaamaan SKA:han Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pelitaitoja ei epäile kukaan. Lehtonen on Euroopan parhaita puolustajia. Oli johtavassa roolissa jälleen Pekingin olympia­turnauksessa. 28-vuotiaan puolustajan palkinto­kaapista löytyy kova tripla: olympiakulta, MM-kulta ja alle 20-vuotiaiden MM-kulta. Erittäin monipuolinen puolustaja, joka pystyy vaikuttamaan pelin kulkuun niin kiekolla kuin kiekottomana. Puolustaa vahvan liikkeen ja aktiivisen mailan kautta. Kiekon kanssa määrätietoista tekemistä vaihdosta toiseen.

Sami Vatanen

Vakuuttava paluu Euroopan kaukaloihin. Vatanen palasi pitkän, yhdeksän vuoden NHL-pätkän jälkeen täksi kaudeksi Eurooppaan, muttei jäähdyttelemään. 30-vuotias jyväskyläläinen tikkasi Sveitsin pääsarjassa Geneve-Servetten riveissä piste per peli -tahdilla. Pekingin olympiajäillä kantoi varmaotteisesti isoa vastuuta. Liike ei ole enää nuoruusvuosien tasolla, mutta taloudellinen luistelu kantaa. Erottuu edukseen kiekkovarmuudellaan ja pelirohkeudellaan. Ei hätäile paineen alla, vaan löytää hyökkääjien lavat. Pyörittää NHL-konkarin elkein ylivoimaa ilman sähläämistä.

Mikael Seppälä

Tapparan teräksisen mestar­ijoukkueen kova­luonteinen luotto­ratsu. 28-vuotias Ylivieskan mies debytoi viime keväänä MM-jäillä. Vuosi sitten totutteli vielä kansain­väliseen tempoon. Päättyneellä liiga­kaudella Seppälä oli dominoiva paja­vasara puolustus­alueella. SM-liigan vaikeimmin ohitettava puolustaja, jota vastaan tulee yleensä hopeaa kaksinkamppailuissa. Puolustavan puolustajan prototyyppi. Luottaa helppoihin avaussyöttöihin, tukee taustalla ja keskittyy pitämään oman maalin puhtaana. Leijonien vahvimpia ja kovakuntoisimpia pelaajia.

Hyökkääjät

Joel Armia

Montreal Canadiensin laita­hyökkääjä debytoi Leijonissa kypsässä 28 vuoden iässä. Porilais­hyökkääjä veti edellisen kerran maajoukkue­paidan päällensä vuoden 2013 nuorten MM-kisoissa. Ominaisuuksiltaan Leijonien kärki­hyökkääjiä, mutta takana on erittäin vaikea ja repaleinen kausi NHL:n jumbo­joukkueessa. Reppu heilui vain kuudesti 60 ottelussa. Tehnyt parhaimmillaan 16 maalia toissa kaudella. Leipoo välillä pehmeillä käsillään häikäiseviä yksilösuorituksia. Nykyisiin profiililtaan työteliäs kahden suunnan hyökkääjä. Härkämäisen vahva vääntäjä. Alivoimapelin erikoismiehiä.

Mikael Granlund

Joukkueen nimekkäin NHL-vahvistus ja kiistaton ykköstähti. Tuo johtajuutta. Nashville Predatorsin 30-vuotias ykkössentteri on timanttinen lisä Leijonien tasapainoiseen hyökkäykseen. Granlund nakutti tällä kaudella runkosarjassa tehot 11+53=64. Monipuolisuusihme. Pystyy pelaamaan luotettavasti ja tehokkaasti sekä laitahyökkääjänä että keskushyökkääjänä. Poikkeuksellinen kyky hallita kiekkoa ahtaassa tilassa. Hallinnoi ja rytmittää ketjunsa pelaamista veitsenterävällä peliälyllään. Virtuoosimainen pelintekijä pelaa tunnollisesti kahteen suuntaan. Taistelijaluonne.

Juho Lammikko

Vancouver Canucksin 26-vuotias keskus­hyökkääjä vakiinnutti tällä kaudella paikkansa nelosketjun luotto­pelaajana. Keräsi uransa kolmannella NHL-kaudella 75 ottelussa tehot 7+8. Raamikas ja vahva­rakenteinen puolustava hyökkääjä. Pystyy tuomaan ketjulleen energiaa romuluisella ja suora­viivaisella pelityylillään. Vahvimmillaan laitojen lähellä ja ahtaassa tilassa. Ei häikäise kiekollisilla taidoillaan, mutta ymmärtää puolustusvastuunsa. Kehittynyt aloittajana. Leijonien nipussa lähtökohtaisesti kolmossentteri ja alivoiman luottopelaaja.

Jere Sallinen

Maajoukkueen vakio­kasvoja, vaikka Pekingin olympia­turnaus jäikin väliin. Lähti kahden HIFK:ssa pelatun kauden jälkeen täksi kaudeksi takaisin ulkomaille, Sveitsin pääsarjaan. Avauskausi Biel-Biennessä oli aivan mukiinmenevä. 31-vuotiaan keskus­hyökkääjän solidaarinen peli ei perustu valotaululla näkyvien tehojen hakkaamiseen, vaan luotettavaan kahden suunnan sentteri­toimintaan. On vahva luistelija ja kamppailija, joka ymmärtää puolustus­valmiuden merkityksen eri tilanteissa. Kilpailee pohjaketjun peliminuuteista Leijonissa. On Leijonien näköinen ja oloinen roolipelaaja siis.

Jere Innala

HIFK:n väkkärä­hyökkääjä näytti viime keväänä MM-jäillä, että taso riittää komeasti kansain­välisellä tasolla. 24-vuotias hämeen­linnalainen väläytteli myös tällä kaudella EHT-turnauksissa, mutta Pekingiin asti näytöt eivät riittäneet. 178-senttisen laitahyökkääjän suurin vahvuus on sähäkkä liike, jonka avulla hän pystyy irtautumaan vartijoistaan ja pyörähtämään hyville maalipaikoille salamannopeasti. Innalan laukaus­valikoimaan kuuluu sekä ranne- että lyöntilaukaus, mutta maalinteon tehokkuudessa on vielä kiristettävää, jotta paikka Leijonien tulosketjuista vakiintuisi.

Teemu Hartikainen

Yksi Leijonien hahmoista Pekingin kulta­turnauksessa. Salavat Julajev Ufan jättänyt 31-vuotias härkämäinen hyökkääjä pelasi uransa parhaan turnauksen tärkeimmällä hetkellä. Lähtee kovin odotuksin myös tähän arvo­turnaukseen, sillä pelaa jälleen ykkösketjussa voima­hyökkääjän roolissa Mannisen rinnalla. Kuopiolainen mörssäri on tehnyt kiekon suojaamisesta taidetta. Ostaa arvokasta aikaa ketjukavereilleen pitämällä kiekkoa ahtaassa tilassa ja tekemällä tilaa. Ylivoimalla myös tärkeässä roolissa. Joukkueen parhaimmistoa kahden metrin säteellä maalista.

Harri Pesonen

Leijonien tasaisimpia ja näkyvimpiä pelaajia tällä kaudella kaikissa tapahtumissa. 33-vuotias SCL Tigersin tähtihyökkääjä on tehnyt itsestään suorastaan korvaamattoman pelaajan Leijonissa. On hyökkäyksen sielupelaajia. Loistava turnaus Pekingin olympia-askissa. Väkivahva luistelija pelaa määrätietoista lätkää, joka tuo paljon energiaa koko kentälliselle. Innostava velikulta­mainen persoona myös kopissa. Joukkuepelaajien aatelia. Tekee pyyteettömästi hommia vaihdosta toiseen, mikä tekee Pesosesta arvokkaan pelaajan, jota voi siirrellä ykkösketjusta nelosketjuun.

Saku Mäenalanen

Kärppien 27-vuotias ykkös­sentteri on Leijonissa eri kategorian mies. Paikka löytyy nimellisen nelosketjun laidalta, mikä sopii Mäenalasen kaltaiselle luistelu­voimaiselle ja raamikkaalle hyökkääjälle mainiosti. Leijonissa selkeästi puolustavassa roolissa. Erottuu kansain­välisessäkin tempossa loistavalla suoraluistelullaan. Isolla jäällä täyteen vauhtiin päästessään erittäin vaikea pysäyttää. Pääsee röyhkeällä ja suoraviivaisella pelityylillään asiallisesti paikoille, mutta viimeistelystä puuttuu kliinisyyttä. Sinnikäs karvaaja, joka ajaa taklaukset aina painavasti loppuun.

Toni Rajala

Kokenut 31-vuotias Biel-Biennen tähtihyökkääjä on kuulunut Jalosen luotto­hyökkääjiin kaudesta 2018–19 lähtien, mutta Pekingin-turnauksessa vastuu jäi minimiin. Taitava mailanikkari ei vain löytänyt sopivaa ruutua hyvin roolitetusta hyökkäyksestä. MM-kisoissa on sauma taas loistaa – eväitä löytyy. Rajala ja Pesonen pelasivat mainiosti yhteen viime talven Karjala-turnauksessa. Kevytjalkaisuus ja irtiottokyky tekevät Rajalasta vaarallisen nopeissa suunnan­muutoksissa. Pitää kiekkoa vahvasti paineistettunakin ja kykenee löytämään syöttölinjat. Laukaus lähtee terävästi lyhyellä saatolla.

Valtteri Filppula

Leijonien arvostettu johtaja, jonka pitkä ja ansiokas CV kertoo kaiken olennaisen Stanley Cup -voittajan ammatti­maisuudesta. Yli 1200 NHL-ottelun kokemus näkyy kaikessa tekemisessä niin jäällä kuin sen ulkopuolella. 38-vuotias kapteeni ei mässäillyt pisteillä Pekingin olympia­turnauksessa, mutta johti ketjuaan säntillisellä ja älykkäällä kahden suunnan pelaamisellaan. Valmentajan unelmapelaaja. Pitkän NHL-uran jälkeen ei palannut Eurooppaan jäähdyttelemään. Painoi Geneve-Servetten paidassa avauskauden piste per peli -tahdissa. MM-kotikisojen painekattilassa tärkeässä johtavassa roolissa.

Sakari Manninen

Tuttuun tyyliin eturivissä Tampereen MM-jäillä. 30-vuotias oululainen on ollut tällä kaudella Leijonien vaarallisin ja dominoivin hyökkääjä. 172-senttistä taituria ei paljon huimaa kovat odotukset. Osoittanut, että pystyy vastaamaan huutoon tärkeimmillä hetkillä. Pekingissä säkenöi Leijonien tehokkaimpana pelaajana. Luistelu­voimaisena sentterinä pystyy rytmittämään älykkäästi ketjunsa peliä, mutta Manninen pystyy myös viimeistelemään paikan tullen. Ranne­laukaus lähtee nopeasti ja tarkasti. Korvaa puuttuvat sentit ärhäkällä asenteella ja vahvalla liikkeellä. Pelivahva pistelinko on valmis taas johtamaan.

Hannes Björninen

Lahden pensseli­setä on tätä nykyä Leijonien vakio­kalustoa. Björninen oli valmennuksen pankkipelaajia ensin viime kevään MM-kisoissa ja viimeksi Pekingin olympia­laisissa. 26-vuotias keskus­hyökkääjä on kehittynyt isoin harppauksin viimeisen kolmen vuoden aikana. Kausi KHL:ssä ja Jokereissa oli kokonaisuutena vahva. Saumoja lähi­tulevaisuudessa jopa Pohjois-Amerikkaan asti. Tasainen ja tunnollinen suorittaja, joka hoitaa aina ensin puolustusvelvoitteet. Dominoiva aloitusympyrässä. Leijonissa johtaa nimellistä nelosketjua. Kullanarvoinen pelaaja alivoimalla.

Marko Anttila

Leijonien tärkeimpiä henkisiä johtajia. Erittäin arvostettu esimerkin näyttäjä puku­kopissa. Kevään 2019 kulta­joukkueen kapteeni nousi myös Pekingin olympia­laisissa entistä vahvemmin esille turnauksen loppu­vaiheessa ja pystyi tekemään tulosta. Loppu­kausi Ilveksessä oli tahmea, mutta Anttila nauttii Leijonien valmennus­johdon täyttä luottamusta. Valmennus tietää tasan tarkkaan, mitä Lempäälän jätti tuo pöytään tutun nelosketjun laidalla. Anttila, Björninen ja Mäenalanen muodostavat pankkiketjun Leijonille. Anttilan merkitys korostuu erikoistilanteissa, sillä hän on joukkueen tärkeimpiä alivoimapelaajia.