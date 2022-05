Kanada julkaisi kovan joukkueen Suomen MM-kisoihin! Mukana Patrik Laineeseen kaupattu NHL-tähti

Kanadan MM-joukkue on taas täynnä NHL-miehiä.

Pierre-Luc Dubois on Kanadan joukkueen nimimiehiä.

Kanada marssittaa jääkiekon MM-jäälle kovan nipun. Maanantaina julkaistua joukkuetta tähdittävät mm. New York Islandersin Matthew Barzal, Ottawan Thomas Chabot ja Winnipegin Pierre-Luc Dubois.

Dubois muistetaan Suomessa erityisesti pelaajakaupasta, jossa 23-vuotias kanukkisentteri vaihdettiin Patrik Laineeseen. Tällä kaudella Dubois nakutti Winnipegissä 81 ottelussa 60 tehopistettä. Tuulennopea Barzal teki 59 pistettä.

Aiemmin MM-tasolla Kanadaa ovat edustaneet hyökkääjät Barzal, Dubois ja Maxime Comtois sekä puolustajat Chabot ja Damon Severson. Loput 19 pelaajaa ovat MM-ensikertalaisia.

Kanadan ykkösmaalivahdiksi on kaavailtu Seattlen Chris Driedgeria.

Maajoukkueen GM, entinen NHL-pelaaja Shane Doan tyhjensi kliseepankin kuvaillessaan valitsemaansa joukkuetta.

– Joukkueessa on sopiva sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Meillä on pelaajia, joilla on kokemusta Kanadan paidassa kansainvälisissä peleissä ja nuoria, jotka saavat ensi kertaa edustaa maata. Kaikki ovat innoissaan jahtaamassa uutta MM-kultaa, Doan sanoi Kanadan tiedotteessa.

Kanada on hallitseva maailmanmestari kukistettuaan viime vuoden MM-finaalissa Suomen. Kanada pelaa perjantaina alkavissa kisoissa Helsingin lohkossa.