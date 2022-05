Näin jääkiekon MM-kisoja arvostetaan Pohjois-Amerikassa – Olli Jokinen paljastaa yksinkertaisen syyn isoon muutokseen

MM-turnauksen arvostus Pohjois-Amerikassa on kasvanut takavuosista.

Olli Jokinen pelasi liki koko NHL-uransa joukkueissa, jotka eivät selviytyneet liigan pudotuspeleihin.

Näin Jokinen oli useimmiten maajoukkueen käytettävissä kevään MM-turnauksessa. Hän pelasi urallaan peräti 11 MM-kisat, joista viimeisen 2014, kun hän kipparoi Leijonat hopealle. Finaali muistetaan kyseenalaisesta tuomarilinjastaan, joka oli kääntämässä voittoa Venäjälle.

Pohjois-Amerikassa ja etenkään Yhdysvalloissa MM-kisat eivät takavuosina olleet kovin suuressa arvossa. Kanada on jo pitkään saanut keväisin jäälle erittäinkin nimekkäitä nippuja, ja myös Yhdysvaltojen joukkueet ovat aivan viime vuosina alkaneet olla selvästi aiempaa nimivahvempia – olkoonkin, että tämän kevään turnauksessa joukkueet eivät pullistele supertähtiä.

– Suurin piirtein kaikilla oli lomareissu mielessä, Jokinen muistelee omia peliaikojaan ja pohjoisamerikkalaisten ajatuksia NHL-runkosarjan lopulla.

Asiat ovat muuttuneet.

– Sen jälkeen, kun itse lopetin pelaamisen (2014), MM-kisoja on myös USA:ssa pystynyt seuraamaan. Jokaisen pelin näkee televisiosta, jos on urheilupaketit hommattuna.

– Kanadassa pelejä on näytetty jo pitkään ja arvostetaan. Kanadassa myös Spengler cup on suuressa arvossa. Kanadalaiset ovat hyvin tietoisia eurooppalaisesta jääkiekosta ja siitä, miten lajia pelataan muuallakin.

Yhdysvalloissa kansainvälinen peli ja maajoukkuepaita ovat nostaneet merkitystään 2000-luvun alussa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Taustalla on USA:n liiton maajoukkuepolku, joka tuottaa pelaajia liukuhihnalta.

– Esimerkiksi Seth Jonesin (s. 1994) ikäiset ja nuoremmat pelaajat ovat käyneet läpi sen maajoukkueputken. He ovat olleet US National Development Programin joukkueissa Ann Arborissa, Jokinen toteaa.

Chicago Blackhawksin puolustaja Seth Jones on mukana kevään MM-kisoissa.

USA:n jääkiekon kirkas tähti, nuorempien suuri esikuva, 33-vuotias Patrick Kane on yksi ensimmäisiä tuon polun käyneitä pelaajia.

Kane on pelannut uransa Chicago Blackhawksissa, joka oli pitkään NHL:n kestomenestyjä. Hän on kuitenkin ollut kisoissa viime vuotta lukuun ottamatta aina kun Blackhawks on hänen aikanaan jäänyt runkosarjaan eli 2008 sekä 2018 ja 2019, jolloin taitoniekka oli joukkueen kapteeni.

– Kane on sitä ensimmäistä ikäryhmää. Maan edustaminen on lähtenyt jo sieltä 16-17-18-vuotiaana. Siihen jatkumona ovat tulleet nuorten MM-kisat ja siellä menestyminen. Kyllä nämä pelaajat arvostavat maajoukkuetta ja MM-kisoja.

Patrick Kane (oikealla) oli USA:n kapteeni MM-kiekossa 2018 ja 2019.

Tämän kevään MM-kisoissa Kanadan ja Yhdysvaltain joukkueissa ei nähdä NHL:n isoimpia tähtiä – osasyyn ollessa toki sekin, että esimerkiksi liigan pistepörssin 50 kärkinimestä vain kuusi ei selviytynyt pudotuspeleihin.

USA:n suurin tähtipelaaja on mainittu Seth Jones, joka toimii joukkueen kapteenina. Kanadan nimekkäimmät pelaajat ovat Ottawan kärkipakki Thomas Chabot, NY Islandersin taitoniekka Mathew Barzal ja Winnipegin keskushyökkääjä Pierre-Luc Dubois.

Yhdysvallat sai harvinaisia vahvistuksia vielä kesken kisojen, kun Minnesotan pudotuspeleistä tipahtaneet Ryan Hartman, Matt Boldy ja Jon Merrill lähtivät kaikki uransa ensimmäisiin miesten arvokisoihin. Koko kolmikko on käynyt USA:n junnupolun USNTDP:ssä.