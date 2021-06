Kanadan kapteeni sai suloisen koston Leijonista – ”Se pyöri mielessäni ennen peliä”

Adam Henrique kipparoi Kanadan MM-kultaan.

Kaksi vuotta sitten Adam Henrique oli Kanadan nelossentteri, kun Leijonat voitti vaahteranlehtipaitojen kustannuksella MM-kultaa.

Nyt Henrique, 31, johti joukkoja ykkösketjun keskeltä C rinnassaan – ja Kanada löi Suomen.

Henrique ei ole aiemmin aikuisurallaan päässyt juhlimaan mestaruuksia. Viimeksi hän sai tuulettaa kauden viimeisen pelin jälkeen 2010, jolloin tulivat niin OHL:n kuin Memorial Cupinkin mestaruudet.

– Tämä mestaruus menee listallani korkealle. Viimeksi tuli hopeaa ja juuri Suomea vastaan, joten oli erityistä voittaa kultaa, Henrique sanoi Ilta-Sanomille.

– Oli hauskaa pelata jätkien kanssa. Merkityksellisten pelien pelaaminen on erilaista. Olin tulokaskautenani lähellä (New Jerseyn kanssa Stanley Cupin finaalitappio), mutta sen jälkeen en ole hirveästi päässyt pelaamaan isoja pelejä.

– Täällä mitalipelit ovat do or die -pelejä, tavallaan (pudotuspelisarjojen) seiskapelejä. Tämä on erityinen voitto meidän ryhmälle, ja muistan tämän pitkään.

Hän myönsi pohtineensa kisoihin lähtöä, mutta päätti tulla tiukkaan rypistykseen: kahden viikon ajan pelaajat olivat vain hotellissa tai jäähallissa vailla muita virikkeitä.

Leijonat oli vastustajana Henriquelle tuttu niin kahden vuoden takaa kuin näidenkin kisojen alkusarjasta.

– He pelaavat tosi tiivistä puolustavaa peliä. Tiesimme, että tämä on tiukka taistelu. He eivät anna tuumaakaan periksi.

Kahden vuoden takainen Bratislavan jytky oli takaraivossa.

– Oli kiva voittaa. Minä ja Stetch (Troy Stetcher) saimme koston. Se pyöri mielessäni ennen peliä. Halusimme todella voittaa heidät.