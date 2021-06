MM-tuomiossa ihmetellään älytöntä pelisysteemiä jatkoajalla.

Leijonat hävisi MM-finaalissa Kanadalle jatkoerässä lukemin 3–2. MM-raati perkasi persoonalliseen ja ytimekkääseen tyyliinsä viimeisen kisapäivän polttavimmat puheenaiheet.

Sami Hoffrén

Päivän tähti

Connor Brown. Turnauksen pistepörssin voittanut Kanadan varakapteeni alusti mestaruuden tuoneen 3–2-voittomaalin jatkoajalla. Kultaisen maalin vastaiskusta iski Nick Paul tyhjiin. Upean turnauksen pelanneella Leijonien ykkösvahdilla Jussi Olkinuoralla ei ollut mitään palaa ratkaisumaalissa.

Päivän puheenaihe

Leijonien videovalmennus oli hereillä. Toisessa erässä Kanadan toista maalia edelsi selkeä paitsio IIHF:n nykysäännöillä. Owen Powerin toinen jalka oli keskialueella, mutta se oli ilmassa. Jalan olisi pitänyt olla jäässä. Sääntö muuttuu ensi kevään kisoihin, ja mukailee muun muassa NHL:ssä käytettävää sääntöä eli siniviiva on kolmiulotteinen: ei ole väliä, koskettaako keskialueella oleva luistin jäätä vai onko se ilmassa.

Päivän moka

Turnausväsymys alkoi näkyä kaikkien toiminnassa MM-kisojen viimeisenä päivänä. USA:n ja Saksan välisessä pronssiottelussa kansainvälinen kuvayhteys katkesi kesken toisen erän. Äärimmäisen nolo moka ja kaikille kenkää -tilanne, mutta onneksi kyse oli vain pronssiottelusta. V-käyrän jyrkkyys olisi varmasti ollut kotikatsomoissa toista luokkaa MM-finaalin kohdalla.

Päivän tyyli

Latvian vivahteikas ja yllätyksiä sisältänyt MM-turnaus sai pelillisesti jännittävän päätöksen. Kanadan tie finaaliin oli kuoppainen, mutta kanukkijoukkue laittoi vielä kerran kaiken likoon turnauksen tärkeimmässä ottelussa ja testasi Leijonien kestävyyttä viimeiseen sekuntiin asti. Vähemmän tyylikästä oli se, että jatkoaika ratkottiin kolmella kolmea vastaan. Älytöntä.

Päivän yllätys

Kanadan pelaajien hermokontrolli petti ajoittain pahasti. Kokematon kanukkijoukkue sortui tyhmiin jäähyihin heti avauserässä. Päätöserässä Sean Walker otti 1–2-tappioasemassa kurittoman jäähyn. Kanada pelasi ajoittain kovalla flow’lla, mutta välillä pelaaminen meni koohottamiseksi. Tunne vei liikaa kurinalaisesti pelannutta Suomea vastaan, mutta tehokas ylivoima piti Kanadan pelissä mukana.

Teemu Suvinen

Päivän tähti

Leijonien nelosketju. Mikael Ruohomaan ketju ei tahtonut löytää peliään missään vaiheessa turnausta, kunnes ratkaisevassa paikassa MM-finaalissa. Ruohomaa oli liekeissä ja sai innostettua mukaansa myös Teemu Turusen ja Jere Sallisen. Sallisen maskipelaaminen Petteri Lindbohmin maaliin oli puhdasta jääkiekkotaidetta. Leijonien muut ketjut eivät olleet parhaimmillaan.

Päivän puheenaihe

Jääkiekon MM-kulta ratkaistiin kolmella kolmea vastaan jatkoerässä. Ei näin. MM-kulta pitäisi ratkaista lajinomaisesti viidellä viittä vastaan. Sattumalla oli nyt aivan liian suuri rooli. Tuomaritkin unohtivat pillit taskuun jatkoerässä. Siitä Leijonille jäi jossiteltavaa.

Päivän moka

Kanadan hermokontrolli petti totaalisesti ottelun aikana, mikä johti jäähyilyyn. Kanadalaiset pelasivat aivan liian ylikovaa tilanteiden jälkeen. Leijonien pelaajat eivät lähteneet mukaan samaan leikkiin. Marko Anttila esimerkiksi nauroi vain, kun kanadalaiset kolhivat häntä. Leijonat ei kuitenkaan pystynyt hyödyntämään ylivoimamahdollisuuksiaan.

Päivän tyyli

Kanadan tylyys. Kanadan peli tässä turnauksessa oli pitkälti yksilösuoritusten varassa. Ylivoimalla taitavat pelaajat pääsivät oikeuksiinsa ja rokottivat Leijonia kaksi kertaa. Kanada oli todella tyly maalien edustoilla, joissa Leijonat oli ollut vahva tässä turnauksessa. Nyt löytyi varteenotettava haastaja. Kanadan peli ei ollut kovin organisoitua mutta todella tehokasta.

Päivän yllätys

Yhdysvallat kokosi itsensä heikon välierän jälkeen ja murskasi Saksan pronssiottelussa. Nuorella joukkueella oli hurjasti nälkää vielä pronssiottelussa, kun taas Saksalle sattui ulospuhallus välierän jälkeen. Yhdysvallat oli yksi turnauksen yllättäjistä ja valopilkuista. MM-pronssilla on edelleen arvoa, sillä USA:n pelaajat iloitsivat siitä aidosti. Saksan pelaajat sen sijaan itkivät.

Harri Moisio

Päivän tähti

MM-finaalin ratkaisija on ilman muuta tähti. Onnea siis sinulle Nick Paul. Tähdeksi on nostettava myös koko Suomen joukkue. Näimme hienoja pelejä ja penkkiurheilija sai nauttia kahden viikon rupeamasta täysillä. Oli komeaa katsottavaa kuinka GM Jere Lehtinen ja Marko Anttila jakoivat joukkueelle mitalit. Voitettu hopea, ehdottomasti.

Päivän puheenaihe

Kanada oli alkusarjassa haalea kuin latteihmisen aamukahvi. Loppupeleissä se teki taas ”kanadat” ja nousi loppuotteluun. Kanadan bensan piti asiantuntijoiden mukaan olla lopussa ja erityisesti nuorilta puolustajilta odotettiin virheitä. Pienikin bensatankki riitti lopulta Suomen dieseliä vastaan, oikeutettua tai ei.

Päivän moka

Suomen pelaajia tuttavallisesti etunimillä puhutelleet tuomarit keksivät antaa Atte Ohtamaalle jäähyn toisessa erässä. Jos tilanteessa jokin rike oli, siihen syyllistyi Iiro Pakarinen. Vähän kuin todistaja yllättäen tuomittaisiin käräjillä. Nyt sijaiskärsijäksi joutui Suomen alivoimapelin yksi tärkeimmistä pelaajista.

Päivän tyyli

Kanadan superlupauksen Owen Powerin ilmaan jäänyt takajalka ja jäässä kiitävä etujalka aiheuttivat maalin hylkäämisen videotarkastuksen jälkeen. Tyylipisteet tästä saa silti Suomen videovalmentaja, joka C Moren asiantuntijoiden mukaan viestitti päävalmentaja Jukka Jaloselle, että tilanne kannattaa haastaa paitsiona. Oikein tehty.

Päivän yllätys

Mikä siinä on, että kansainvälisessä jääkiekossa ei loppuottelua pystytä ratkaisemaan kuten liigapeleissä? Rankkareista luovuttiin, mutta kolmella kolmea vastaan pelaaminen finaalissa on ihan yhtä outoa. On siinä pohjoisamerikkalaisilla selitettävää, kun kertovat kotona NHL-kollegoilleen, kuinka lajin maailmanmestaruus nykyään ratkaistaan.